Gemeindeversammlung Märstetten: Kritische Fragen an Präsidentin

Märstetten An der Gemeindeversammlung gab es kritische Fragen an die Gemeindepräsidentin Am Donnerstagabend hat sich der Märstetter Souverän in der Weitsichthalle zur Versammlung getroffen. Erstmals konnten die Stimmbürger ihren neuen Gemeinderat erleben. Abgestimmt wurde über die Rechnung 2020. Werner Lenzin 18.06.2021, 16.30 Uhr

Der Märstetter Gemeinderat in voller Besetzung: Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch, Vizepräsidentin Sabina Michel, Fritz Hefti, Andrina Greutmann, Martin Boltshauser, Guido Stadelmann, Stefan Trösch und Gemeindeschreiber Thomas Fleischmann. Bild: Werner Lenzin

«Ich möchte Ihnen danken, dass Sie trotz des warmen Tages und der laufenden Fussball-Europameisterschaft an die Gemeindeversammlung gekommen sind», begrüsst die Märstetter Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch die Teilnehmenden. 94 von insgesamt 1067 Stimmberechtigten sind am Donnerstagabend zur Gemeindeversammlung in die Mehrzweckhalle Weitsicht gekommen.

Im Zentrum stehen die beiden Jahresrechnungen 2020 der politischen Gemeinde und der Technischen Gemeindewerke (siehe Kasten). Vaccari-Ruch ist des Lobes voll über die neue Zusammensetzung des Gemeinderats: «Wir sind speditiv und professionell unterwegs, pflegen einen respektvollen Umgang untereinander und im Gemeindehaus herrscht eine gute Stimmung.»

Weniger Ausgaben im operativen Bereich Rechnung schliesst mit einem Gewinn Die Rechnung 2020 der politischen Gemeinde Märstetten schliesst bei einem Aufwand von 5,7 Millionen und einem Ertrag von 5,8 Millionen mit einem Gewinn von 94'000 Franken ab. Im Vergleich zum Budget 2020 wurden im operativen Bereich 190'000 Franken weniger Ausgaben getätigt und 670'000 Franken mehr eingenommen. Die Technischen Gemeindewerke investierten eine knappe Million und ihre Rechnung schliesst mit einem Reinverlust von 65'000 Franken ab. Die 94 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten die beiden Rechnungen einstimmig und befürworteten ohne Gegenstimme den Antrag des Gemeinderats, den Ertragsüberschuss dem Eigenkapital zuzuweisen. (le.)

Weggänge in der Verwaltung

Doch demgegenüber muss Vaccari-Ruch aus der Mitte der Versammlung kritische Fragen entgegennehmen. «Weshalb hat die fachliche Unterstützung durch Bruno Lüscher aus Aadorf bis Mitte Juni gedauert und auf was sind die zahlreichen Wechsel in der Verwaltung zurückzuführen?», will ein Stimmbürger wissen. «Der Gemeinderat ist noch jung und brauchte eine Unterstützung», sagt Vaccari-Ruch. Was sie zu den überraschenden Wechseln und Rücktritten auf der Gemeindeverwaltung meine, will jemand anderes wissen. «Ich wünsche mir ein Team, das ein Miteinander pflegt und deshalb muss mit Abgängen gerechnet werden», antwortet die Gemeindepräsidentin.

Ein anderer Votant kritisiert die viel höhere Stromrechnung und bezweifelt, ob es richtig ist, mit dem EKT als Lieferant zusammen einzukaufen, zumal dieses den Strom wohl im eigenen Interesse nicht möglichst günstig liefern wird. Ein Anwohner im Bereich Lärchen-/Ifangstrasse verlangt vom Gemeinderat, darauf hinzusehen, dass nach der Sanierung von Strassen in diesem Dorfbereich Fahrverbote missachtet und viel zu schnell gefahren wird und diesbezüglich Massnahmen zu treffen seien.

Ein Mitglied der Flurunterhaltskommission bemängelt, dass Strassen geteert wurden ohne sein Wissen. Ein Anstösser kritisiert, dass er viel zu spät über die geplanten Unterhaltsarbeiten informiert wurde.

Wie weiter mit dem Postgebäude?

Die Gemeindeversammlung stimmt den beiden Einbürgerungen von Benjamin Rüegg und Werner Zingg ins Bürgerrecht der Gemeinde Märstetten ohne Gegenstimme und mit einigen wenigen Enthaltungen zu, nachdem sich die Kandidaten persönlich vorgestellt hatten. Nach dem Ja der Stimmberechtigten folgt ein Applaus zur Begrüssung.

Vizepräsidentin Sabina Michel gibt bekannt, dass im ehemaligen Postgebäude von Ottoberg gewisse Wohnungen und Räume leer stehen. Von den Anwesenden will sie wissen, ob die Liegenschaft verkauft oder vermietet werden soll. Eine Konsultativabstimmung zeigt: Die Stimmbürger sind sich uneins und der Gemeinderat wird über die Bücher gehen.

Michael Tresch, Michael Fricker und Viktor Ofner beleuchten die vielfältigen Aufgaben der Technischen Betriebskommission. Diese beinhalten auch die Sanierung des Glasfasernetzes, welches den zukünftigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird und bald an seine Grenzen stösst.

Im Rahmen der Informationen der einzelnen Ressortverantwortlichen im Gemeinderat erfahren die Stimmbürger unter anderem, dass die diesjährige Bundesfeier neu morgens um 10 Uhr beginnt.