Luxusresort in Uttwil: Eine lange Geschichte leerer Versprechen – und vielleicht ein spätes Happy End Die Anlage existiert seit Jahren nur auf dem Papier. Die Investoren liessen zwar eine Baugrube ausheben. Das war es dann aber auch schon. Jetzt eröffnen sich neue Perspektiven. Markus Schoch 09.10.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ehemalige Hauptsitz der Reederei Hanseatic Lloyd sollte Teil des Luxusresorts werden. Bild: Reto Martin (8. Oktober 2020)

Die LN Immo AG kauft 2017 das ehemalige Gelände der Reederei Hanseatic Lloyd und will dort ein Luxusresort für Superreiche bauen. Die Anlage soll eingezäunt und von einem Portier bewacht werden.

Das Projekt löst schweizweit Diskussionen aus. Am Bodensee soll die erste Gated Community des Landes entstehen.

Die Investoren behaupten zwar, das Interesse sei gross. Trotzdem geht es nicht vorwärts.

Offenbar stehen neue Käufer bereit, die das Projekt vorwärts treiben wollen. Im Moment ist das aber noch nicht möglich.

Wie immer bis jetzt, ist es auch diesmal bei der Ankündigung geblieben. Mitte Juli stellte die LN Immo AG als Besitzerin der Liegenschaft in Aussicht, dass es jetzt endlich vorwärtsgehe mit der Überbauung, die als Luxusresort geplant war und Superreiche an den Bodensee locken sollte. Passiert ist nichts.

Schuld ist diesmal die Gemeinde, die nicht bereit war, die Baubewilligung zu verlängern, wie das Regionaljournal von Radio SRF Anfang Woche berichtete. Auf der Baustelle sei zu lange nichts gemacht worden, liess sich Gemeindepräsident Richard Stäheli zitieren. Der Fall liegt jetzt beim Departement für Bau und Umwelt, an das sich die Uttwiler LN Immo AG mit einem Rekurs gewandt hat.

Neue Investoren wollen Planungsleiche zum Leben erwecken

Solange keine Baubewilligung auf dem Tisch liegt, bleibt auch der Name der neuen Investorengruppe ein Geheimnis, mit der die LN Immo AG nach über einjähriger Verhandlung einig geworden sein will. Überschrieben ist das fast 17'000 Quadratmeter grosse Grundstück direkt am See noch nicht. Es gehört weiter der LN Immo AG, die das Land 2017 inklusive bewilligtem Projekt von der Mettler2Invest AG in St.Gallen übernommen hat.

Das Grundstück befindet sich neben dem Campingplatz in Uttwil. Bild: Reto Martin (18. Januar 2018)

Ob die Verträge am Schluss tatsächlich unterschrieben werden, muss sich zeigen. Verwaltungsratspräsident Hans Peter Rohrer hatte bereits im letzten November gegenüber der «Thurgauer Zeitung» erklärt, die Übernahme stehe unmittelbar bevor. Im Gespräch war damals ein Investor, der sein Geld mit Sport-Marketing und Immobilien-Vermarktung verdient, wie die «Thurgauer Zeitung» aus verschiedenen zuverlässigen Quellen weiss. Mittlerweile hat die LN Immo AG einen neuen Käufer an der Hand.

Es handle sich um «eine Gruppe von Schweizern», die sich in Bälde vorstellen werde, sagt Rohrer. «Sie möchte das Vorhaben mit geringen Abweichungen wie ursprünglich geplant und bewilligt umsetzen.»

Die Pläne waren Thema in der ganzen Schweiz

Visualisierung der geplanten Überbauung für Superreiche. Bild: PD

Auf dem ehemaligen Gelände der Reederei Hanseatic Lloyd in Uttwil sollte eine Überbauung entstehen, wie sie die Schweiz noch nicht gesehen hat. Vorgesehen waren im bestehenden Bürogebäude in der Form eines Schiffes und zwei Neubauten 17 Wohnungen mit jedem erdenklichen Komfort und dank Zäunen und Zutrittskontrolle grösstmöglicher Sicherheit und Privatsphäre.

Die geplante Überbauung von einer anderen Perspektive gesehen. Bild: PD

Journalisten aus der ganzen Schweiz reisten nach Uttwil, um über die erste sogenannte Gated Community des Landes mit dem Namen «Le Port du Navire» zu berichten. Der «Blick» schrieb von einem «Reichen-Ghetto». Die LN Immo AG richtete mit der ganz grossen Kelle an und liess ein Buch in englischer Sprache und edler Aufmachung drucken, um mögliche Käufer der bis zu 550 Quadratmeter grossen sogenannten Eignersuiten mit einem Preis zwischen 1,6 und 5 Millionen Franken an Bord zu holen.

Nach dem Baustopp ging es nicht mehr weiter

Das Interesse sei riesig, sagte Projektleiter Stefan Boettle im Januar 2018 im Interview mit der «Thurgauer Zeitung»:

Projektleiter Stefan Boettle. Bild: Reto Martin (18. Januar 2018)

«Wir könnten das Dreifache bauen.»

Doch schon bald kam Sand ins Getriebe. Die Implenia stellte zwar im August 2018 einen Kran auf und hob zwei Baugruben aus. Das war es dann aber auch schon. Wegen der Erschütterungen, die von den vorbeifahrenden Zügen ausgelöst würden, müssten sie das Fundament schallentkoppeln, erklärte Boettle damals den Stillstand. «Es läuft aber ganz normal weiter.»

Auf dem Gelände hat es eine riesige Baugrube. Bild: Reto Martin (8. Oktober 2020)

Noch vor Weihnachten würden sie die ersten Kaufverträge notariell beglaubigen lassen und die restlichen dann Anfang des nächsten Jahres. Auch russische Milliardäre sollen unter den Interessenten gewesen sein.

Dienstleistungszentrum: Idee löst sich in Luft auf

Tatsächlich ist bis heute kein einziger Stockwerkeigentümer des «Port du Navire» im Grundbuch eingetragen worden. «Dies war technisch nicht möglich», erklärt LN Immo-Verwaltungsratspräsident Rohrer. Und weiter:

«Was Herr Boettle wann und wie gesagt hat, habe ich nicht zu kommentieren.»

Auch aus dem Dienstleistungszentrum für den Baubereich ist nichts geworden, das die LN Immo AG Mitte des letzten Jahres plötzlich ins Spiel gebracht hat, so als hätte Boettle davor nicht ständig davon geredet, dass es mehr als genügend zahlungskräftige Käufer für die Luxuswohnungen gebe.

Blick ins Innere des Reedereigebäudes, wo es einen Teich hat. Es gab Pläne, hier ein Dienstleistungszentrum zu eröffnen. Bild: Reto Martin (18. Januar 2018)

Führende Unternehmen aus der Branche seien an sie herangetreten mit dem Wunsch, das ehemalige Reedereigebäude zu übernehmen, um dort Kunden von A bis Z beraten zu können, schrieb die LN Immo AG in einer Mitteilung. Die Anpassungen des Baugesuchs seien so gut wie abgeschlossen. Dem Verkauf des Gebäudes stehe nichts mehr im Weg.

Den Worten folgten nie Taten

Bereits im Herbst 2019 werde dort die Investorengruppe den Betrieb aufnehmen, teilte die LN Immo AG mit. Am ursprünglichen Konzept gebe es nur geringe Korrekturen. Einzig bei den Grundrissen der Suiten seien sie nochmals über die Bücher gegangen, sie würden etwas kleiner als geplant. Der Eröffnungstermin verschiebe sich um ein halbes Jahr.

Grosszügig, modern und mit allem erdenklichen Komfort: Die Eignersuiten im «Port du Navire». Bild: PD

Den Worten folgen einmal mehr keine Taten. Dafür erklärte Rohrer dann vor einem Jahr das Luxusresort für tot. Sie hätten einen neuen Investor gefunden, der Projekt und Grundstück übernehmen wolle. Die Zielgruppe seien nicht mehr Superreiche. Der «Port du Navire» soll das Zuhause des gehobenen Mittelstandes werden.

Die alte Bautafel steht noch immer dort

Die Nachfrage sei nach wie vor gross, sagt Rohrer. «Weil Uttwil eine attraktive Gemeinde ist und die Lage direkt am See speziell gut.» Noch immer steht die alte Bautafel direkt am Bodenseeradweg. Auf ihr ist zu lesen, dass die Arbeiten im April 2018 beginnen und Ende 2019 fertig sind. Dahinter tut sich ein riesiges Loch in der Erde auf.