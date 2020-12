Lohnstreit Salmsacher Bürger kürzen eigenem Gemeindepräsident Lohn um 30'000 Franken – dieser wartet ab und sagt: «Zurzeit besteht kein Handlungsbedarf» Die Salmsacher Stimmbürger haben Gemeindepräsident Martin Haas das Salär per 1. Januar um rund 30'000 Franken gekürzt. Offen ist, ob das formaljuristisch korrekt war – wenn nicht, müsste der Gemeinderat den Entscheid durchsetzen. Im Fall des Falles sind für einen baldmöglichen Beschluss die Ersatzwahlen vorgezogen. Tanja von Arx 30.12.2020, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas spricht an der letzten Gemeindeversammlung zu den Stimmbürgern. Reto Martin

Die Situation ist brisant. Und sie wird immer brisanter. Die Salmsacher Stimmbürger haben Ende November entschieden, Gemeindepräsident Martin Haas den Lohn per 1. Januar um 20 Prozent zu kürzen. Dies, weil ihm im Zuge behördeninterner Querelen das Bauressort entzogen wurde (unsere Zeitung berichtete). Allerdings steht gegen den Beschluss an der entsprechenden Gemeindeversammlung ein Rekurs im Raum. Dazu meinte das kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft mit Blick auf die Gemeindeordnung in einer kurzen Einschätzung, dass der Entscheid zwar inhaltlich nicht angefochten werden könne, aber die Behörde ihn allenfalls rechtlich verbindlich durchsetzen müsse.

Und die ist in der Angelegenheit momentan beschlussunfähig. Nachdem gleich drei Gemeinderäte wegen der anhaltenden Differenzen mit Haas den Bettel hingeworfen haben, konnte in den Ersatzwahlen vom November nur ein vakanter Sitz besetzt werden; er ging an Patrizio De Rosa (weitergehend siehe Kasten). Tritt Haas als Mitglied des Fünfergremiums in den Ausstand, würden die zwei verbleibenden Gemeinderäte keine Mehrheit bilden (TZ vom 1. Dezember).

Das Verfahren ist noch hängig

Scheinbar hat das Departement für Inneres und Volkswirtschaft die Angelegenheit noch nicht abschliessend behandelt. Auf Anfrage zeigt sich, dass der zuständige Generalsekretär Andreas Keller bis am 4. Januar in den Ferien ist. Das Departement stellt für dann eine Stellungnahme in Aussicht.

Und offenbar will Martin Haas seinen Lohn behalten, zumindest vorläufig. Auf die Fragen, wie es denn weitergehe und ob er unter diesen Umständen von sich aus auf den Lohnanteil verzichten wolle, sagt Haas:

«Da wegen der hängigen Beschwerde kein rechtmässiger Beschluss vorliegt, besteht zurzeit kein Handlungsbedarf.»

Bereits vor der Gemeindeversammlung hatte er einen Anwalt eingeschaltet, um eine Lohnkürzung zu verhindern.

«Er macht einfach, was er will»

Die Salmsacherin Conny David aus der Gruppe, welche die Lohnkürzung damals beantragt hat, sagt auf Rückfrage: «Dies bestätigt das Bild, das man von Martin Haas hat. Er macht einfach, was er will.» Nach mehreren Gesprächen mit Juristen und involvierten Personen sei für sie klar:

«Es handelt sich bei der Lohnkürzung um einen Volksentscheid, an dem es nichts zu rütteln gibt.»

Der verbliebene Gemeinderat Raphael Betschart will sich auf Anfrage nicht näher zum Thema äussern. «Zu diesem Zeitpunkt kann ich dazu noch nichts sagen.» Der neue Gemeinderat müsse sich der Sache erst annehmen und darüber beraten. «Ein allfälliger Entscheid würde dann rückwirkend gelten.» Damit man vorwärtsmachen könne, seien indes die zweiten Ersatzwahlen vom März auf den 17. Januar vorgezogen worden. Gemeinderatskollege Patrizio de Rosa schliesst sich diesem Statement an.