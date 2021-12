Schweigen über Lohnkürzung des Salmsacher Gemeindepräsidenten

Lohnstreit Das eklatante Schweigen: Entscheid zur Salärkürzung des Salmsacher Gemeindepräsidenten liegt vor – doch der Gemeinderat sagt nichts Der Salmsacher Gemeinderat hat Gemeindepräsident Martin Haas den Lohn um jährlich 20'000 Franken gekürzt. Dagegen hat sich dieser aber auf dem Rechtsweg gewehrt. Der Entscheid des Kantons liegt vor, die Rekursfrist ist scheinbar auch abgelaufen – doch der Gemeinderat schweigt. Dies sind die Gründe. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 03.12.2021, 18.30 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas letztes Jahr an der Budgetgemeinde. Reto Martin (26. November 2020)

Was passiert mit meinem Geld? Das wollen viele Salmsacherinnen und Salmsacher wissen. Und zwar in Zusammenhang mit der an der Budgetgemeinde gutgeheissenen Lohnkürzung von Gemeindepräsident Martin Haas; dessen Salär finanziert sich aus öffentlichen Geldern. Der Hintergrund: Seine Ratskollegen entzogen ihm wegen Kritik aus der Bevölkerung und einer Anzeige das Bauressort. Nun sei man nicht bereit, Haas für eine Arbeit zu zahlen, die er gar nicht leiste. Und schon gar nicht, die betreffenden Beträge doppelt zu zahlen, da die Dienstleistungen jetzt extern eingekauft werden müssten.

Am Mittwoch ist die Rekursfrist für Haas abgelaufen, der sich gegen eine Lohnkürzung gewehrt hat. Letztlich gegen den Entscheid des Gemeinderates um eine Streichung von jährlich 20’000 des Salärs von insgesamt 150’000 Franken; die Budgetgemeinde hatte ihm anteilsmässig zum Bauressort-Pensum 30’000 Franken abgesprochen, aber im Zuge einer Stimmrechtsbeschwerde wies das zuständige, kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) die Verantwortlichkeiten der politischen Behörde zu (TZ vom 6. April).

«Ich würde gerne kommunizieren, aber es geht nicht»

Auf Anfrage sagt Vizegemeindepräsident Walter Schumacher allerdings nichts. Noch nicht. Seine Begründung: Martin Haas wolle das nicht, und auch der Kanton habe gesagt, man könne aufgrund des laufenden Verfahrens dazu nichts kommunizieren.

«Zu gegebener Zeit, das heisst sobald ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, werden wir kommunizieren.»

Gemeinderat Raphael Betschart sagt ergänzend: «Ich würde den Entscheid des DIV gerne kommunizieren, aber es geht nicht.»

Die Haltung des Gemeinderates dürfte für viele Anwohnerinnen und Anwohner nicht nachvollziehbar sein. Zumal sie an der letzten Budgetgemeinde die Lohnkürzung nochmals bestätigt haben. Eine Frau aus der Gruppe, die an der vorigen Budgetgemeinde den entsprechenden Antrag gestellt hat, sagt: «Ich hoffe, dass wir baldmöglichst informiert werden.»

DIV-Generalsekretär Andreas Keller teilt auf Nachfrage mit: «Ich persönlich habe niemandem etwas untersagt.» Er habe lediglich in ein oder zwei Telefongesprächen gesagt, dass seitens Kanton keine Kommunikation erfolge und dass man beim Budget darauf hinweisen könne, dass das Rekursverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sei. Plus: «Aus meiner Sicht ist es korrekt, in laufenden Verfahren mit der Kommunikation sehr zurückhaltend zu sein.»

Rechtsprofessor schafft Klarheit

Noch etwas klarer wird die Sache durch ein Statement von Benjamin Schindler, Professor für öffentliches Recht an der Hochschule St.Gallen.

«Ich verstehe, dass man das aus Aussensicht nicht ohne weiteres nachvollziehbar findet.»

Doch prima vista verweist er auf zwei verschiedene, rechtliche Verfahren. «Das Verfahren des Budgetrechts ist grundsätzlich unabhängig von einer Einzelperson.» Daher sei dieses Verfahren der demokratischen Entscheidfindung auch öffentlich. «Anders das auf eine individuelle Einzelperson zugeschnittene Verwaltungsverfahren.» Hier gehe es nur um die Rechtsstellung des Einzelnen «und hier hat der Gesetzgeber die Gewichte anders gesetzt». Schindler: «Deshalb ist dieses Verfahren nicht öffentlich.»

Allerdings: Stimmt die betroffene Person einer Bekanntgabe zu, gibt es mit Blick auch auf das Datenschutzgesetz laut dem Rechtsprofessor keine Probleme. In diesem Zusammenhang erscheint sehr interessant, wie Haas und die übrigen Räte damals den Entscheid zum Stimmrechtsrekurs kommunizierten, obschon diesbezüglich laut Schindler andere Spielregeln gelten:

«Der Gemeinderat hat beschlossen, im Sinne der Transparenz und des Informationsanspruchs der Stimmberechtigten den Entscheid im vollen Wortlaut auf der Website der Gemeinde mit einem Link abrufbar zu machen.»

Eine Notiz am Rande: Auch das Öffentlichkeitsprinzip, für das im Juni ein Entwurf vorgelegt wurde, nimmt gemäss Rechtsprofessor Schindler Verfahren der Verwaltungsrechtspflege explizit vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes aus. «Das heisst, auch künftig unterstehen solche Entscheide dem Amtsgeheimnis.»

Offenbar wieder fit und munter

Zur abermaligen, nicht näher begründeten Abwesenheit von Haas an der letzten Gemeindeversammlung sagt Vizegemeindepräsident Schumacher schliesslich: «Er hat ein Arztzeugnis.» Weiter wolle er die Angelegenheit nicht kommentieren.

Haas scheint es denn wieder gut zu gehen. Erstmals öffentlich gesehen hat man ihn am Mittwochabend bei der Eröffnung des Adventsfensters, das die Primarschule gestaltet hat.

