Reportage «Wir sind erstaunt darüber, dass die Schweizer Regierung nicht härter durchgreift»: Die Konstanzer befürworten den zweiten Lockdown Seit dem 16. Dezember herrscht in Deutschland wieder Lockdown. Ein Spaziergang durch die Konzilstadt zeigt: Im Nachbarland ist man zufrieden mit den Massnahmen und erstaunt über den Schweizer Umgang mit der Coronapandemie. Riccardo Iannella 16.12.2020, 19.00 Uhr

Konstanz wie leergefegt: Deutschland ist seit dem 16. Dezember erneut im Lockdown. Bild: Reto Martin

Geschlossene Geschäfte, Schulen und Ausgangssperren: Deutschland ist seit dem 16. Dezember wieder im Lockdown. Voraussichtlich sollen die Massnahmen bis am 10. Januar gelten. Für viele Personen erniedrigend und belastend könnte man meinen, doch in Konstanz sieht man die Sache ein wenig anders. Hier zeigt man sich erstaunt darüber, dass die Schweiz noch nicht zu härteren Massnahmen gegriffen hat.

Ein älterer Mann, der sich mit seiner Frau auf einen Nachmittagsspaziergang am Konstanzer Hafen begeben hat, sagt:

«Die Situation ist schlecht, und wenn die Zügel nicht etwas angezogen werden, ist auch keine Besserung in Sicht.»

«Uns stört der Lockdown nicht. Wir sind froh, dürfen wir noch an die frische Luft», sagt seine Frau. Die Massnahmen seien richtig, finden sie einstimmig. Auch eine junge Studentin sagt: «Ich habe zuvor in Basel gearbeitet, jetzt studiere ich wieder hier in Konstanz. Für mich ändert sich aber durch den Lockdown nicht viel.» Sie habe nach wie vor Onlinekurse und werde sich mehrheitlich zu Hause aufhalten. «Es ist dennoch traurig, dass ich meine Freunde und Grosseltern über die Feiertage nicht besuchen kann.» Sie unterstütze aber die Massnahmen der deutschen Regierung voll und ganz.

Im Stadtgarten vor dem Konzilsgebäude gehen einige Senioren und junge Paare die Seepromenade entlang. Ein Paar sagt:

«Bei uns sind die Massnahmen deutlich besser. Wir sind erstaunt darüber, dass die Schweizer Regierung nicht härter durchgreift.»

Auch eine Ladenbesitzerin, die gerade durch die Marktstätte eilt, teilt diese Meinung. Die Situation sei extrem schlecht, speziell auch für sie als Besitzerin eines Geschäfts. «Ich weiss nicht, ob und wie lange ich noch offen haben kann. Ich muss spontan agieren und mich so auf die aktuelle Lage einstellen», sagt sie. Auf die Frage, ob sie den Entscheid der deutschen Regierung teile, sagt sie:

«Ja, die Massnahmen sind schon richtig. Ich würde es nicht so wie die Schweiz machen.»

«Ich bin schon seit Anfang November im Homeoffice. Für mich ändert sich also nicht viel. Die Sachen, die ich zwar noch Ende dieser Woche besorgen wollte, musste ich halt am Montag noch kaufen», sagt ein weiterer Passant. Er sei sich aber schon vom Frühling an den Lockdown gewöhnt. Seiner Meinung nach komme der jetzige Lockdown sogar zu spät.

Auch vor dem Einkaufszentrum Lago ist nicht mehr viel los. Bild: Reto Martin

Auch in Kreuzlingen gehen die Meinungen nicht auseinander

Zurück auf der Schweizer Seite, spazieren ältere Leute durch den Seeburgpark, während junge Familien auf dem grossen Spielplatz verweilen. Aus einer Gruppe von Senioren sagt eine Dame: «Für mich ändert sich durch die Schliessung in Deutschland nicht viel. Ich hole mir nur wöchentlich ein Heftli vom Kiosk. Aber die haben ja noch offen.» Die zweite Dame fügt hinzu: «Was schade ist, ist, dass wir keinen Kaffee mehr trinken können in Konstanz. Das ist aber ja schon länger so.» Auch sie vertreten die Ansicht, dass die deutschen Massnahmen besser seien. Man ziehe die Pandemie nur unnötig in die Länge, sagen sie.

«Es ist schade, dass ich meine Freunde in Konstanz nach acht Uhr nicht mehr sehen kann», sagt eine Frau, die eine Runde mit ihrem Hund läuft. Es sei schwierig zu sagen, wie sich die Coronasituation weiterentwickle. Sie fügt hinzu:

«Einen Lockdown hätten wir in der Schweiz aber vielleicht auch nötig.»