Die Romanshorner Turmfalken im Livestream

Livestream Im Liebesnest: Turmfalken balzen vor laufender Kamera Hoch oben im evangelischen Kirchturm in Romanshorn brütet vielleicht schon bald ein Turmfalkenweibchen ihre Eier aus. Naturschützer und Kirchgemeinde haben einen Brutkasten installiert und übertragen das Spektakel per Livestream. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.10 Uhr

«Das ist jetzt wahrscheinlich das Männchen, das umher fliegt. Das Weibchen sitzt dort und schaut zu», sagt Marco Bertschinger. Der 37-Jährige kneift seine Augen zusammen, der Blick in Richtung Kirchenturm, die Sonne blendet. Er holt seinen Feldstecher aus dem Rucksack, um die beiden Vögel besser beobachten zu können.

Marco Bertschinger ist im Vorstand des Vereins Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung. Bild: Krisztina Scherrer

Seit über zehn Jahren nisten sich im Brutkasten, hoch oben im Turm der evangelischen Kirche Romanshorn, Turmfalken ein. Männchen und Weibchen – bereit für die Paarung, denn momentan läuft die Balz. Ein graublaues Köpfchen, ziegelrote Oberseite mit schwarzen Punkten und langes spitzes Gefieder: Das Männchen zieht seine Kreise und versucht das Weibchen zu beeindrucken. «Sie lässt ihn nicht rein», Bertschingers Feldstecher ist starr auf die beiden Vögel gerichtet. Wann und ob das Weibchen genau dieses Männchen zu sich in die Brutbox lässt, ist nicht klar. Da Turmfalken horsttreu sind – heisst, sie sind ihrem Horst und nicht dem Partner treu – geht Bertschinger davon aus, dass es die gleichen zwei Vögel sind wie letztes Jahr. «Seit einem Ende Februar sehen wir sie wieder regelmässig.»

Ein männlicher Turmfalke. Bild: 04.01.2021

Livestream geht in die zweite Runde

Marco Bertschinger ist Vorstandsmitglied des Vereins Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung. Gemeinsam mit der evangelischen Kirche streamt der Verein direkt aus dem Brutkasten. «Die Idee zum Livestream ist entstanden, weil wir wissen wollten, was in der Nistbox vor sich geht», so der 37-Jährige. Gemeinsam mit Pfarrerin Meret Engel, die auch im Vogel- und Naturschutzverein ist, hat Bertschinger eine Turmbegehung gemacht. «Wir haben uns dann entschieden, eine Kamera in den Kasten zu installieren.» Messmer David Züllig hat sich bereit erklärt, das ganze Technische zu übernehmen. Bertschinger kümmert sich um die Beschriftung der Videos auf der Website.

Messmer David Züllig (l.) kümmert sich um die Technik, Marco Bertschinger beschriftet die Videos. Bild: Krisztina Scherrer

Letztes Jahr hätten sie viele positive Rückmeldungen erhalten – aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland. Der Livestream sei wichtig zur Sensibilisierung für das Leben dieser Wildtiere. «In der Vergangenheit wurde sehr viel Natur zerstört, das muss jetzt ein Stück weit in Ordnung gebracht werden», sagt der 37-Jährige. «Für das braucht es Naturschutzvereine, Private und öffentliche Institutionen, die sich engagieren.» Ein weiterer Grund, weshalb der Livestream so gut lief: «Die Leute hatten während des Lockdowns plötzlich Zeit, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit der Ernährung – und der Artenschutz, die Landwirtschaft und die Ernährung sind fest miteinander verbunden.»

Marco Bertschinger selbst ist schon seit seiner Kindheit begeistert von der Natur: «Es sind die Zusammenhänge, die mich bis heute faszinieren», sagt der Umweltingenieur. «Etwas zu säen und dann zuzuschauen, wie es wächst, gedeiht und blüht – das fasziniert mich und deshalb setze ich mich auch dafür ein.» Auch David Züllig ist fest mit der Natur verbunden. Der 43-Jährige habe seine Kindheit praktisch nur am See und im Wald verbracht. Deshalb sei es für ihn klar gewesen, hier ehrenamtlich mitzuhelfen.

Turmfalken sind bis Juni im Stream zu sehen

In dieser Box brüten die Turmfalken ihre Eier aus. Bild: Krisztina Scherrer

216 Tritte über breite, enge, knarzende, hölzerne, metallene und leiterartige Treppen. 216 Tritte bis zur Turmspitze, bis der hölzerne Brutkasten erreicht ist. Das Nest ist mit Stroh ausgelegt und für die Vögel durch eine kleine Öffnung von aussen erreichbar. Züllig und Bertschinger erklären, dass sie nur zur Installation der Kamera in die Nähe der Box gehen, sonst werde das Liebesnest der Vögel in Ruhe gelassen, bis sie wieder ausfliegen. «Jetzt läuft die Balz, von April bis Mai die Brut, dann schlüpfen die Kleinen und etwa im Juni fliegen sie aus», erklärt Bertschinger.

Wer die Turmfalken der evangelischen Kirche in Romanshorn beobachten will, kann dies hier tun.

Verein Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung Der Verein Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung ist vor allem mit der Betreuung des Naturschutzgebiets am See beschäftigt. Ausserdem bringt sich der Verein auch in der Umweltkommission von Romanshorn ein und organisiert Exkursionen und Veranstaltungen.

