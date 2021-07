Livesendung Erst Klischees, dann Komplimente: Was das Schweizer Radio über Kreuzlingen zu sagen hat SRF3 sendet drei Tage von einem mobilen Studio auf dem Hafenplatz. Die Macher des «Musiksommers» verbreiten von hier gute Laune, regionale Geschichten und Thurgauer Musik. Urs Brüschweiler 15.07.2021, 17.21 Uhr

Moderatorin Kathrin Hönegger im Containerstudio auf dem Hafenplatz. Bild Reto Martin

Musiksommer? Von wegen! SRF3 sendet zwar von Donnerstag bis Samstag unter diesem Titel live vom Kreuzlinger Hafenplatz. Aber beim Startschuss erinnert das Wetter eher an Herbst: Wenn Moderatorin Kathrin Hönegger aus ihrem Container-Studio guckt, sieht sie Menschen unter Schirmen und im Regenschutz.

«Es wird die nächsten Tage jetzt immer besser», verspricht Olivia Gähwiler. Sie ist die zuständige Projektleiterin beim nationalen Radio und erklärt, warum man gerade Kreuzlingen auserwählt hat. Weil der Festivalsommer 2021 wieder ausfalle, wolle man den Musiktalenten auf andere Weise eine Plattform bieten. Und da sei es nahe gelegen auch gleich auf Ortschaften zu setzen, welche ebenfalls noch mehr Rampenlicht verdienten.

Schon verliebt in Kreuzlingen

Einer der ersten Songs nach Sendebeginn am Donnerstag um 14 Uhr stammt dann tatsächlich von der Tägerwiler «Voice of Germany»-Siegerin Paula Dalla Corte. Und auch sonst haben sich die Radiomacher kreativ gezeigt und wenig Aufwand gescheut, um die Gastgeberstadt drei Tage lang in gutem Licht präsentieren zu können. «Wir haben uns schon etwas in Kreuzlingen verliebt.» Mit Komplimenten für Kreuzlingen und seine Einwohner geizten die Moderatorin Kathrin Hönegger und ihre Aussenreporterin Rika Brune an diesem ersten Sendetag wahrlich nicht.

Vorurteile nur am Anfang

Man hätte es vielleicht anders erwarten können, in Anbetracht der in hoher Frequenz im TV ausgestrahlten Sendungsvorschau-Clips. «Kreuzlingen? Da fährt man doch durch, wenn man nach Konstanz geht», feixt dort Moderator Tom Gisler. Und auch im vorproduzierten Video über die Grenzstadt wird mit Vorurteilen nicht gespart. Eine Frau auf der Strasse sagt ins SRF-Mikrofon:

«Kreuzlingen, ganz netter Ort. Aber man kann auch sterben, ohne es gesehen zu haben.»

Bumm. Das sitzt! Darauf angesprochen betont Projektleiterin Olivia Gähwiler: «Die Klischees benutzen wir nur zum Einstieg, nachher machen wir dann alles, um sie zu widerlegen und zu zeigen, wie schön Kreuzlingen ist und was es alles zu bieten hat.»

Live dabei sein am Hafenplatz Besucher sind immer herzlich willkommen beim mobilen Radiostudio auf dem Hafenplatz, während der Nachmittagssendung am Freitag ab 14 Uhr oder bei der «WochenRundShow» am Samstag ab 13 Uhr. Für die Abendkonzerte von Joya Marleen (Freitag, 19 Uhr) und Crimer (Samstag, 19 Uhr) gibt es die 50 Tickets zwar nur übers Radio zu gewinnen. Allerdings können alle anderen dem Geschehen von hinter der Absperrung ebenfalls beiwohnen. Genauso wie der Aufzeichnung des Comedy-Podcasts «Quotenmänner» am Freitagabend um 20 Uhr. (ubr)

«Thurbi», das Maskottchen der Regionalbahn Thurbo ist zu Besuch. Bild: Reto Martin

Das Programm und die Gästeliste des dreitägigen Radiogastspiels in Kreuzlingen liest sich unter diesem Gesichtspunkt vielversprechend. Beispielsweise wird Guido Leutenegger über die Wulesaue-Insel erzählen, Jungunternehmer Philipp Osterwalder von seiner Idee von Weltraum-Gemüse oder Christine Forster über das Kulturzentrum Kult-X. Als erster Repräsentant der Stadt kam am Donnerstag Gemeinderatspräsident Osman Dogru zu Wort. Seine Rolle als Botschafter der Multi-Kulti-Stadt füllt er engagiert und sympathisch aus.