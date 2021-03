Live Der Ticker zum Nachlesen: Schulbehörden- und Gemeindewahlen im Thurgau – Michael Stäheli-Engel ist neuer Schulpräsident in Amriswil +++ Martina Erni-Krüsi weiterhin Schulpräsidentin von Amlikon-Holzhäusern +++ Alice Santschi neue Schulpräsidentin von Pfyn 07.03.2021, 20.03 Uhr

19:58 Uhr

Michael Stäheli-Engel ist neuer Schulpräsident der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Um 19.53 Uhr trifft endlich auch die mit Spannung erwartete E-Mail mit dem Resultat aus Amriswil ein. Michael Stäheli-Engel setzt sich mit 1502 Stimmen gegen seinen Kontrahenten Andreas Müller mit 769 Stimmen durch.

Bei den Behördewahlen schaffen alle sechs Bisherigen die Wiederwahl. Von den drei neuen Kandidaten holen Sascha Angehrn für die FDP und David Stucki für die SP einen der zwei frei werdenden Sitze. Alt-Stadtrat Claudio Zaffonato (parteilos) holt am wenigsten Stimmen.

19:16 Uhr

Martina Erni-Krüsi bleibt Schulpräsidentin von Amlikon-Holzhäusern

Martina Erni-Krüsi wurde als Schulpräsidentin wiedergewählt. Bild: PD

(mte) Die Primarschulgemeinde Amlikon-Holzhäusern kann mit einer kompletten Behörde in die neue Legislatur starten. Am Sonntag bestätigten die Stimmberechtigen Präsidentin Martina Erni-Krüsi mit 227 Stimmen im Amt. Ebenfalls gewählt wurden die Behördenmitglieder Bruno Holzknecht (224 Stimmen), Sonja Koch (220), Nicole Oehler-Bärtschi (209) und Lee White (204). Auch die Rechnungsrevisoren Karin Schwager und Pascal Wellauer, sowie Suppleantin Edith Fankhauser wurden mit guten Resultaten gewählt. Nebst den Wahlen fanden auch drei Sachabstimmungen statt. Das Protokoll (240 Ja / 10 Nein), den neue Steuerfuss von 69 Prozent (180 Ja / 83 Nein) und das Budget 2021 (217 Ja / 46 Nein) bewilligte der Souverän.

19:03 Uhr

Alice Santschi übernimmt von Erich Schaffer

(sko) Nach 20 Jahren endet die Ära von Erich Schaffer als Präsident der Primarschule Pfyn. Nun ist klar, dass Alice Santschi seine Nachfolge antritt. Nebst dem Bisherigen Tobias Rechberger schaffen mit Heidi Tschudin, Athit Forrer und Rolf Mengelt auch drei Neue die Wahl.

Zweiter Wahlgang wegen Verzicht nötig

(ma) Daniel Bühr (Präsidium), Eduard Frei und Thomas Häni schafften die Wiederwahl in der Primarschulgemeinde Homburg. Natascha Frei und Rolf Keller wurden neu in die Primarbehörde gewählt. Frei teilte aber vor dem Wahlsonntag aus persönlichen Gründen ihren Verzicht auf das Amt mit. Darum wird ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser findet am 13. Juni statt.

Lukas Nauer übernimmt das Sekpräsidium

(ma) Als neuer Schulpräsident der Sek Müllheim folgt Lukas Nauer auf Rolf Seltmann, der nach 16 Jahren, die Hälfte davon als Präsident zurücktritt. Nauer holte 614 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 326. Yvonne Brühwiler Marti schaffte die Wiederwahl. Für die abtretenden Anita Herren und Daniel Balzer wurden Rolf Müller und Hans Peter Loher gewählt.

Ein Neuer und vier Bisherige mit Präsidenten

(sko) Nebst Präsident Oliver Schmid haben die Bürgerinnen und Bürger der Primarschulgemeinde Müllheim am Sonntag Pius Nauer, Katja Rupp, Amanda Zieri (alle bisher) und Simon Spiess (neu) das Vertrauen geschenkt. Allesamt haben das absolute Mehr deutlich übertroffen.

18:19 Uhr

Wilen wählt seine Primarschulbehörde erstmals an der Urne

Barbara Jaeger wurde erneut als Schulpräsidentin gewählt. Bild: PD

(kuo) Die Gesamterneuerungswahlen der Wilener Primarschulbehörde ging am Sonntag aufgrund der neuen Schulgemeindeordnung erstmals an der Urne vonstatten. Dabei schaffte Schulpräsidentin Barbara Jaeger mit 526 von 541 Stimmen ihre Wiederwahl erwartungsgemäss problemlos. Aus der Primarschulbehörde waren nur zwei Bisherige wieder angetreten: Bruno Schuster wurde mit 475 Stimmen, Monika Schafroth mit 457 Stimmen gewählt. Auch die drei Neuen schafften die Wahl: Marcel Huber (446 Stimmen), Karin Scherrer (340) und Marie Schildknecht (292). Allerdings schied Letztere als überzählig aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 34 Prozent, das absolute Mehr belief sich 255 Stimmen.

18:01 Uhr

Claudia Spring ist neue Präsidentin des Bezirksgerichts Weinfelden

Pascal Schmid gratuliert seiner Nachfolgerin Claudia Spring zur Wahl ins Präsidium des Bezirksgerichts Weinfelden. Bild: Mario Testa

(mte) Claudia Spring heisst die neue Präsidentin des Bezirksgerichts Weinfelden. Sie tritt die Nachfolge von Pascal Schmid (SVP) an, der seinen Rücktritt per Ende Mai eingereicht hat. Die 44-jährige FDP-Frau erhielt im ganzen Bezirk Weinfelden 10’467 Stimmen, auf Vereinzelte entfielen 379. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,1 Prozent.

17:59 Uhr

Kontinuität in Schulvorsteherschaft der Primarschule Neunforn

(ma) Primarschulpräsidentin Cornelia Hartmann schaffte in Neunforn ebenso die Wiederwahl wie die vier weiteren Behördenmitglieder Daniel Meier, Kerstin Wälchli, Volker Endriss und Reto Hagen.

17:58 Uhr

Hofman und Schmid übernehmen freie Sitze in Matzingen

(ma) Die Schulbürger der Primarschulgemeinde Matzingen haben Christina Burgermeister als Präsidentin bestätigt. Ebenfalls die Wiederwahl schafften die bisherigen Michael Hafen und Tamara Küng. Die beiden freiwerdenden Sitze besetzen Markus Hofmann und Jens Schmid.

Komplette Behörde der Sek Hüttwilen schafft Wiederwahl

(ma) Bei der Sek Hüttwilen stellten sich der Präsident Patrick Bucher sowie sämtliche Mitglieder der Behörde (Reto Böhi, Daniel Scheurer, Andreas Simon, Priska Straub und Samuel Vetterli) ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl und schafften diese auch.

17:54 Uhr

Pius Krähemann in Warth-Weiningen als Schulpräsident bestätigt

Pius Krähemann wurde als Schulpräsident in Warth-Weiningen wiedergewählt. Bild: PD

(ma) In Warth-Weiningen bleibt Pius Krähemann weiterhin Primarschulpräsident. Er wurde klar bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die bisherigen David Zimmerli, Béatrice Bauer und Tanja Geissbühler. Für die zurücktretende Schulpflegerin Prisca Straub schaffte Roger Müller die Wahl.

17:48 Uhr

Peter Schellenberg übernimmt Matzinger Gemeindepräsidium

Peter Schellenberg ist neuer Gemeindepräsident von Matzingen. Bild: PD

(kuo) Der neue Gemeindepräsident von Matzingen heisst Peter Schellenberg (perteilos). Der bisherige Gemeinderat schaffte die Wahl mit 385 von 550 gültigen Stimmen. Diese Ersatzwahl wurde erforderlich, weil Amtsinhaber Walter Hugentobler (SP) nach zehn Jahren seinen Rücktritt per Ende Mai eingereicht hatte, um danach im Kloster Fischingen Werner Ibig als Klosterdirektor abzulösen.

17:47 Uhr

Aadorfer Schulbehörde ohne Kampfwahl erneuert

Die neue Aadorfer Schulbehörde: Patrick Neuenschwander, Jasmin Frei, Astrid Keller (Präsidentin), Nino Heider und Daniel Müller (neu). Bild: PD

(kli) Die Erneuerungswahlen in die Aadorfer Schulbehörde endeten wie erwartet: Alle Vorgeschlagenen wurden in Abwesenheit von Kampfkandidaturen bei einer Stimmbeteiligung von 32 Prozent gewählt. Die seit zweieinhalb Jahren amtierende Schulpräsidentin Astrid Keller erreichte 1626 Stimmen. Das absolute Mehr von 795 Stimmen übertrafen auch die IT-Projektmanagerin Jasmin Frei mit 1603 Stimmen, der neu kandidierende Geschäftsführer des Thurgauischen Schreinerverbandes, Daniel Müller, mit 1601 Stimmen, der Unternehmer Patrick Neuenschwander mit 1596 Stimmen sowie der Teamleiter Berufsbildung Nino Heider mit 1415 Stimmen. Auf Vereinzelte entfielen 137 Stimmen von 6249 Stimmberechtigten. Im Gemeindezentrum, bei einem kleinen Personenkreis, mit Maskenpflicht und ohne Apéro, dankte die bisherige Präsidentin Astrid Keller für das Vertrauen und versprach, den Auftrag zum Vorwärtsgehen mit dem neuen Team ernst zu nehmen. Die neue Legislaturperiode beginne am 1. August, wonach es an Herausforderungen keinesfalls mangeln werde.

17:42 Uhr

Budget klar genehmigt, Schulpräsident wiedergewählt

Dario My wurde als Schulpräsident von Bottighofen wiedergewählt. Bild: PD

(rha) In der Primarschule Bottighofen trat Max Bolliger nicht mehr an. Für den vakanten Sitz bewarb sich Anette Lang-Dullenkopf. Es gingen 465 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Anette Lang-Dullenkopf (424), Patrick Bauer (446), Caroline Tanner (447) und Klaus Schmid (409). Schulpräsident Dario My wurde bei 463 gültigen Wahlzetteln mit 441 Stimmen wiedergewählt. Das Budget 2021 haben die Stimmberechtigten mit 596 Ja- zu 4 Nein-Stimmen klar genehmigt.

17:32 Uhr

Zwei Vakanzen in Fischinger Schulbehörde besetzt

Schulpräsident Godi Siegfried wurde klar wiedergewählt. Bild: Olaf Kühne

(kuo) In der Behörde der Volksschulgemeinde Fischingen galt es am Sonntag, im Zuge der Gesamterneuerungswahlen zwei Langjährige zu ersetzen: Norbert Meile und Hedi Baumgartner waren nach acht respektive gar neun Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Gleich drei Neue bewarben sich für die vakanten Sitze: Ramona Büchi, Myriam Kägi und Rolf Strässle. Mit 351, 491 und 370 Stimmen schafften sie zwar die Wahl. Indes schied Büchi als überzählig aus, weil auch die beiden Bisherigen Peter Büttiker (468 Stimmen) und Daniel Siegrist (482) wiedergewählt wurden. Das absolute Mehr lag bei 279 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei eher tiefen 29,9 Prozent. Mit 486 von 555 gültigen Stimmen muss sich auch der wiedergewählte Schulpräsident Godi Siegfried keine Sorgen um seine Akzeptanz in der Bevölkerung machen. Sein Amt wird dennoch bereits in zwei Jahren neu zu besetzen sein. Wirkt doch Siegfried in Fischingen auch als Gemeinderat und hat bereits angekündigt, zu den dortigen Gesamterneuerungswahlen 2023 nicht mehr anzutreten und zugleich auch vom Amt des Schulpräsidenten zurückzutreten.

17:30 Uhr

Karin Rüttimann entscheidet Kampfwahl zu ihren Gunsten

(sko) Die Kampfwahl um die Behördensitze der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen (VSGDH) hat am Sonntag Roger Birk als Verlierer hervorgebracht. Mit 862 Stimmen schaffte er zwar das absolute Mehr, musste sich jedoch von Markus Bürgi (1290, bisher), Lida Rohner (1242, bisher), Gabriela Brütsch (1241, bisher), Margaretha Schmid Ivankovic (1099, bisher) und Karin Rüttimann (884, neu) geschlagen geben. 150 der 1436 gültigen Stimmen gingen an Vereinzelte. Präsident der VSGDH bleibt vier weitere Jahre Hans Rudolf Stör. Er schaffte die Wiederwahl souverän dank 1307 von 1392 gültigen Stimmen.

17:24 Uhr

Mirela Vucicevic sticht Dzemile Fetaji aus

Die gewählten Frauen: Monika Ribi Bichsel (Präsidentin), Mirela Vucicevic (neu) und Aleksandra Lindner (bisher). Bild: PD

(sko) In der Behörde der Sekundarschulgemeinde Steckborn mussten die Stimmberechtigten am Sonntag für die neue Legislatur über drei von insgesamt sieben Sitze bestimmen. Vier stellen nämlich Delegierte der Primarschule Steckborn sowie der Aussengemeinden Berlingen, Mammern und Homburg. Präsidentin Monika Ribi Bichsel schaffte die Wiederwahl mit 1048 von 1100 Stimmen klar und deutlich. Die restlichen 52 Stimmen gingen an Vereinzelte. Bei der Kampfwahl um die restlichen zwei Behördensitze übertrafen Aleksandra Lindner (967 Stimmen, bisher) sowie Mirela Vucicevic (534, neu) das absolute Mehr von 509 Stimmen. Die Wahl somit verpasst hat Dzemile Fetaji (452, neu). Vereinzelte erhielten 81 Stimmen. Die Beteiligung lag bei rund 48 Prozent. Nicht mehr angetreten war Florian Bürgi.

17:21 Uhr

Monika Weber übernimmt das Präsidium der Primarschule Eschenz

Monika Weber ist neue Schulpräsidentin von Eschenz. Bild: PD

(sko) Nebst Präsident Christof Schnider (643 Stimmen, bisher) sind bei der Sekundarschulgemeinde Eschenz Eveline Metzger (630, neu), Bernhard Buchter (607, bisher), Patric Brugger (600, bisher) und Peter Brägger (595, neu) für die neue Legislatur gewählt. Die Primarschulgemeinde Eschenz hat mit Monika Weber (366 Stimmen) eine neue Präsidentin. Ebenfalls gewählt sind die Behördenmitglieder Marianne Fries (388, bisher), Beda Holenstein (370, bisher), Regula Ullmann (361, neu), Manuela Hovind (353, bisher).

17:20 Uhr

Drei Neue für die Primarschulgemeinde Oberhofen-Lengwil

Marc Adam, Naja Miani und Rebecca Lösch treten neu in die Primarschulbehörde ein. Bild: PD

(rha) Mit Astrid Hugentobler, Sandro Nöthiger und Manuel Wolfer traten in der Primarschule Oberhofen-Lengwil drei Behördenmitglieder zurück. Präsident Christian Bänziger und Erika Konrad stellte sich erneut zur Verfügung. Neu kandidierten Rebecca Lösch, Nadja Miani und Marc Adam. Es gingen 173 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Marc Adam (161), Erika Konrad (162), Rebecca Lösch (160) und Nadja Miani (158). Schulpräsident Christian Bänziger wurde bei 169 gültigen Wahlzetteln mit 167 Stimmen im Amt bestätigt.

17:04 Uhr

Primarschulbehörde Steckborn mit drei Bisherigen und zwei Neuen

Von links nach rechts: Guido Stalder (neu), Bettina Gasser (bisher), Daniel Eberle (bisher) und Renate Knott (bisher). Bild: PD Bild: PD

(sko) Für die Gesamterneuerungswahl vom vergangenen Sonntag haben sich fünf Personen für ebenso viele Behördensitze aufstellen lassen. Die bisherige Schulpräsidentin Bettina Gasser wurde mit 650 Stimmen in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls erneut angetreten sind die beiden bisherigen Behördenmitglieder Daniel Eberle und Renate Knott. Sie wurden mit 653 respektive 648 Stimmen wiedergewählt. Zur Wahl stellten sich auch zwei neue Kandidaten für die freiwerdenden Sitze. Nicole Stark und Guido Stalder wurden mit 647 respektive 626 Stimmen in die Primarschulbehörde gewählt. Sie werden ihr Amt im August antreten.

16:57 Uhr

Altes Schulhaus kann für 1,5 Millionen saniert werden

Das alte Schulhaus in Schönholzerswilen kann für 1,5 Millionen Franken saniert werden. Bild: Mario Testa

(mte) Die Stimmberechtigten des grossen Gebiets der Volksschulgemeinde Nollen haben am Sonntag über die Gesamterneuerungswahlen der Behörde sowie ein Kreditbegehren befunden. Mit 428 Ja- zu 135 Neinstimmen bewilligen sie bei einer Stimmbeteiligung von rund 26 Prozent die Sanierung des alten Schulhauses mit Räumen der Schulverwaltung für rund 1,5 Millionen Franken. Schulpräsidentin Maike Scherrer wird mit 458 Stimmen im Amt bestätigt, ebenso die Behördenmitglieder Maria Hänsli (485), Erwin Bischof (449), und Judith Köchli (446). Auch Saskia Rutz schaffte knapp den Einzug in die nun wieder komplette Behörde, obwohl sie wegen zu später Meldung nicht auf den Wahlunterlagen erschien. Sie erreicht 229 Stimmen bei einem Absoluten Mehr von 224.

16:56 Uhr

Reto Eberle schafft den Sprung in die Primarschulbehörde Altnau

(rha) In der Behörde der Primarschule Altnau stellten sich für den frei werdenden Sitz von Thomas Anderes mit Roland Baumann, Thomas Gsell, Wendel Mazenauer und Reto Eberle vier Bewerber zur Verfügung. Die drei bisherigen Behördenmitglieder Madelaine Tunesi-Künzi, Andreas Meyer und Christian Barth traten wieder an. Es gingen 513 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Andreas Meyer (416), Madelaine Tunesi-Künzi (384), Christian Barth (309) und Reto Eberle (300). Schulpräsident Harry Lüthi-Gantenbein wurde bei 462 gültigen Wahlzetteln mit 441 Stimmen im Amt bestätigt, 21 Stimmen gingen an Vereinzelte.

16:37 Uhr

Knappes Ja zur Steuerfusserhöhung der Weinfelder Primarschulgemeinde

Der Weinfelder Doppel-Schulpräsident Thomas Wieland stösst nach Bekanntgabe der Resultate im Rathaus mit den gewählten Behördenmitgliedern an. Bild: Mario Testa

(mte) Die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Weinfelden haben der Erhöhung des Steuerfusses von 49 auf 57 Prozent zugestimmt. Der Entscheid fiel mit 916 Ja zu 819 Nein relativ knapp aus. «Ich hab damit gerechnet, dass es bei diesem Traktandum das knappste Resultat gibt. Doch nun bin ich froh, ist die Steuerfusserhöhung durchgekommen und gab es doch fast 100 Stimmen Differenz», sagt Schulpräsident Thomas Wieland anlässlich der Resultatbekanntgabe im Rathaus Weinfelden. Alle anderen Sachgeschäfte wurden bei einer Stimmbeteiligung von rund 25 Prozent deutlich angenommen. So das Budget 2021, das mit einem Defizit von fast zwei Millionen Franken rechnet, und der Kreditantrag für den Ersatz der Steuerung der Gebäudeautomation im Schulhaus Paul Reinhart für 165'000 Franken.

Auch die Primarschulbehörde ist komplett, gewählt wurden die bisherigen Ursula Bruhin-Brühlmann (1182 Stimmen), Patrick Boschi (1180), Sandra Belz (1099), Cathrine Scheiwiller-Beerli (1098), Barbara Kasper-Gencoglu (1088), Ulrich Mannale (1061) und Denise Wassmann (1016). Neu in der Behörde Einsitz nimmt Barbara Dudli Valmadre (1081 Stimmen). Mit 1260 Stimmen als Präsident bestätigt wird Thomas Wieland – ebenso als Präsident der Sekundarschulgemeinde Weinfelden mit 1728 von 1986 eingereichten Stimmen.

In der Sekundarschulgemeine Weinfelden wurden die Bisherigen Beat Hochstrasser (1615 Stimmen), Hansjörg Schwenger (1555) und Roger Schadegg (1466) gewählt. Neu gewählt wurden Simon Engeli (1653 Stimmen) und Beat Odermatt (1511). Auch die Sachgeschäfte fanden bei einer Stimmbeteiligung von rund 22 Prozent Unterstützung bei der Stimmbevölkerung: Die Senkung des Steuerfusses von 33 auf 27 Prozent (2106 Ja / 204 Nein), das Budget mit einem Defizit von fast 1,1 Millionen Franken (1834 Ja / 420 Nein) sowie der Kreditantrag für die Beschaffung von Informatikmitteln im Sekundarschulzentrum Thomas Bornhauser (1821 Ja / 448 Nein).

16:32 Uhr

Andreas Schneider bleibt Präsident der Sekundarschulgmeinde Altnau

Andreas Schneider, Schulpräsident der Sekundarschulgemeinde Altnau. Bild: Reto Martin

(rha) In der Sekundarschulgemeinde Altnau fanden heute die Gesamterneuerungswahl der Behörde statt. Von den frei gewählten Mitgliedern traten Patricia Meili und Armin Vogt nicht mehr an. Neu kandidierten Antonella Egger und Thomas Thalmann. Es gingen 1802 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Andreas Meyer (1503), Monika Kläusli (1456), Antonella Egger (1404) und Thomas Thalmann (1283). Schulpräsident Andreas Schneider wurde bei 1582 gültigen Wahlzetteln mit 1501 Stimmen im Amt bestätigt.

16:23 Uhr

Alle Behördenmitglieder in Wigoltingen wiedergewählt

Nathalie Wasserfallen, Schulpräsidentin von Wigoltingen. Bild: Andrea Stalder

(sba) Die Wigoltinger Schulbehörde hat vier turbulente Jahre hinter sich. Nachdem im Sommer 2019 sieben von zwölf Oberstufen-Lehrpersonen kündeten, geriet die Volksschulgemeinde in den medialen Fokus. Am Ende entschied das Departement für Erziehung und Kultur in einem Untersuchungsbericht über den Fall Schule Wigoltingen. Trotz grosser Kritik an der Behörde stellten sich für die Gesamterneuerungswahlen keine Gegenkandidaten auf. Nun wurde die gesamte Behörde in ihrem Amt bestätigt. Das absolute Mehr von 242 übertrafen die Behördenmitglieder Hanspeter Brauchli (450), Karin Reichmuth (443), Markus Werner (451) und Urs Winistörfer (420). 167 Stimmen gingen an Vereinzelte. Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen erreicht 377 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 231 Stimmen. 84 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Wahlbeteiligung betrug 23,7 Prozent.

16:19 Uhr

Fast alles bleibt beim Alten

Christian Rumpf wurde als Schulpräsident wiedergewählt. Bild: PD

(red) Nach den kantonalen Gesamterneuerungswahlen ist in der Primarschulgemeinde Dozwil/Kesswil fast alles beim Alten. Schulpräsident Christian Rumpf wurde mit 249 von 267 gültigen Stimmen wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurden auch die Vizepräsidentin und Verantwortliche des Ressorts Kultur, Angela Steiger, mit 267 Stimmen, Schulpfleger Adrian Gut mit 251 Stimmen und Aktuar Alexander Leumann mit 264 Stimmen. Neu in die Schulbehörde gewählt hat der Souverän Andrija Pendic mit 253 Stimmen. Angela Steiger und Adrian Gut wurden ausserdem in die Sekundarschulbehörde Dozwil/Kesswil/Uttwil gewählt (siehe oben). Steiger betreut dort das Ressort Jugendtreff und Gut ist Vizepräsident sowie in der gleichen Funktion als Schulpfleger tätig.

16:16 Uhr

Martin Lorenz und Judith Hutterli neu in der Kreuzlinger Primarschulbehörde

(ubr) Bei den Gesamterneuerungswahlen für die Schulbehörde Kreuzlingen hat der Souverän alle bisherigen Behördenmitglieder und die Präsidentin Seraina Perini im Amt bestätigt. Dies darf als schönes Zeichen des Vertrauens gewertet werden und ermöglicht den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, heisst es in einer Mitteilung. Die zwei frei gewordenen Sitze in der Primarschule konnten mit und Martin Lorenz (Freie Liste) und Judith Hutterli (Grüne) besetzt werden. Fatmire Ibraimi-Ljoki (SP) und Mechthild Täschler (parteilos) erreichten zwar ebenfalls das absolute Mehr von 971 Stimmen, scheiden als Überzählige jedoch aus. Der freie Sitz in der Sekundarschule geht an Marie-Line Meyenhofer (SP).

16:06 Uhr

Catherine Rutishauser bleibt Schulpräsidentin von Münsterlingen

Catherine Rutishauser wurde mit mit 556 von 571 Stimmen klar wiedergewählt. Bild: Reto Martin

(rha) In der Primarschulgemeinde Münsterlingen fanden heute die Gesamterneuerungswahl der Behörde statt. Von den 1753 Stimmberechtigten reichten 589 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Daniel Flum (504), Marcel Kuhn (493), Katja Neuenschwander (481), Vania Fenners (471), Rahel Baumann (416) und Sabine Welpe (397). Manuel Garzi (360) ist als überzählig ausgeschieden. Schulpräsidentin Catherine Rutishauser wurde bei 571 gültigen Wahlzetteln mit 556 Stimmen im Amt bestätigt, 15 Stimmen gingen an Vereinzelte.

16:02 Uhr

Lukas Weinhappl als Münchwiler Schulpräsident wiedergewählt

Lukas Weinhappl schaffte seine Wiederwahl als Schulpräsident. Bild: PD

(kuo) Der Münchwiler Schulpräsident Lukas Weinhappl (FDP) schafft seine erste Wiederwahl mit 871 von 942 gültigen Stimmen problemlos. Ebenfalls wiedergewählt sind die bisherigen Behördenmitglieder Florinda Sabatino (parteilos, 898 Stimmen), Daniel Lüthi (CVP, 853) und Tatjana Meillaud (Grüne, 748). Den vakanten Sitz der nicht mehr angetretenen Marlen Cerrone holt sich die parteilose Marianne Obrist (657). Die ebenfalls parteilose Noëmi Jacober schafft mit 570 Stimmen das absolute Mehr auch, scheidet aber als überzählig aus.

15:59 Uhr

Gemeinderat Märstetten ist wieder beschlussfähig

Von links nach rechts: Andrina Loder Greutmann (neu), Sabina Michel, Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch, Guido Stadelmann, Martin Boltshauser (neu) Bild: Kevin Roth

(sba) Ein Kandidat sollte es im Minimum sein. Nun wurden es zwei Kandidaten, die in Märstetten das absolute Mehr erreichten und damit den Sprung in den Gemeinderat schafften. Die beiden auf der Wahlliste geführten Kandidaten Andrina Loder Greutmann mit 487 und Martin Boltshauser mit 466 Stimmen erreichten das absolute Mehr von 303. Sie komplettieren die Märstetter Exekutive ab April und sorgen dafür, dass das Gremium wieder beschlussfähig ist. Nach vier Rücktritten bis Ende Jahr musste der Kanton einen externen Gemeinderat einsetzen.

Nicht gereicht hat es für die beiden Kandidaten, die sich später zur Kandidatur entschlossen. Fritz Hefti erhielt 262 und Markus Tinner 222 Stimmen, beide verfehlten somit das absolute Mehr und stellen sich am 28. März zum zweiten Wahlgang zur Verfügung.

15:54 Uhr

Miran Kaddur bleibt Schulpräsident von Güttingen

Schulpräsident Miran Kaddur wurde im Amt bestätigt. Bild: PD

(rha) In der Primarschulgemeinde Güttingen fanden heute die Gesamterneuerungswahl der Behörde statt. Von den 1072 Stimmberechtigten reichten 396 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Stefan Oswald (345), Susan Femminis (353), Jasmin Schum (361) und Reto Leugger (348). Schulpräsident Miran Kaddur wurde bei 382 gültigen Wahlzetteln mit 352 Stimmen im Amt bestätigt, 30 Stimmen gingen an Vereinzelte.

15:48 Uhr

Sonja Tresch wird neues Mitglied der Schulbehörde Ottoberg

Das neu gewählte Schulbehördenmitglied Sonja Tresch. Bild: PD

(mte) In der Primarschulgemeinde Ottoberg fanden heute die Gesamterneuerungswahl der Behörde sowie Abstimmungen über Sachgeschäfte statt, die Stimmbeteiligung lag bei fast 32 Prozent. In die Schulbehörde gewählt sind die drei Bisherigen Astrid Mullaney (121), Marco Sonderegger (116) und Reto Schubnell (113), neu in die Behörde wählt der Souverän mit 120 Stimmen Sonja Tresch. Als Präsidentin bestätigt wurde Fabienne Brandenberger mit 122 Stimmen. Die Stimmberechtigten nehmen auch alle vier Sachabstimmungen an. Die Rechnung 2020 mit 128 Ja- zu einer Nein-Stimme und das Budget 2021 mit 123 Ja- zu sechs Nein-Stimmen. Der Erhöhung des Steuerfusses um fünf Punkte auf 65 Prozent stimmten 95 Personen zu, 39 lehnten sie ab. Ebenfalls ein deutliches Ja mit 121 Stimmen gab es für das Baurecht an die Politische Gemeinde Märstetten zur Erstellung eines Unterflurcontainers.

15:44 Uhr

Zwei neue Mitglieder für die Behörde Uttwil

(afl) In der Primarschulgemeinde Uttwil können zwei Neue in der Behörde begrüsst werden. Es sind dies: Chantal Strasser mit 180 von 188 gültigen Stimmen und Adrian Fasler (168 Stimmen). Letzterer wurde gestern auch in die Sekundarschulgemeinde Dozwil/Kesswil/Uttwil gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die beiden bisherigen Behördenmitglieder Andreas Müller, Ressort Gemeindeverein/Kultur (176 Stimmen) und Jürg Baumgartner, Aktuar (175 Stimmen). Ebenfalls wieder gewählt wurde Schulpräsidentin Rebecca von Rappard.

Nicht mehr zur Wahl angetreten waren die Behördenmitglieder Rainer Stäheli, Vizepräsident und Vorsteher Ressort Liegenschaften sowie Koko Züllig, welche sich um die Ressorts Jugendtreff und Mittagstisch gekümmert hatte.

15:41 Uhr

Benno Rast bleibt Schulpräsident in Berg-Birwinken

Benno Rast wurde mit 632 Stimme in seinem Amt als Schulpräsident bestätigt. Bild: PD

(mte) In der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken fanden heute die Gesamterneuerungswahl der Behörde statt. Von den 2787 Stimmberechtigten reichten 651 gültige Wahlzettel ein. In die Schulbehörde gewählt sind Beat Schenk (635), Sibylle Zürcher (626), Liselore Papadopoulos (608) und Jasmin Bischof (599). Schulpräsident Benno Rast wurde mit 632 Stimmen im Amt bestätigt. Auch drei Rechnungsprüfer und ein Ersatzmitglied bestimmten die Stimmberechtigten. Sie alle sind nun für die nächsten vier Jahre im Amt.

15:41 Uhr

Zwei Neue in der Volksschule Egnach

(tva) Die Gesamterneuerungswahlen der Thurgauer Schulgemeinden brachten für die Volksschulgemeinde Egnach folgende Ergebnisse: Die amtierende Schulpräsidentin Katrin Bressan wurde im Amt bestätigt, dies mit 745 von 873 gültigen Stimmen. Neu in die Behörde gewählt haben die Stimmbürger Urs Stäheli mit 878 Stimmen und Thomas Hofmann mit 846 Stimmen. Wiedergewählt wurden darüber hinaus die Schulbehördenmitglieder Sabrina Wolff-Etter (851 Stimmen), Martin Saurer (850 Stimmen), Thomas Kreis (803 Stimmen) und Graziella Lingenhöle (797 Stimmen).

15:27 Uhr

Rolf Gmünder bleibt Schulpräsident von Bürglen

Schulpräsident Rolf Gmünder behält sein Amt. Bild: PD

(mte) In der Volksschulgemeinde Bürglen fanden heute die Gesamterneuerungswahl der Behörde statt. Von den 2339 Stimmberechtigten reichten 432 gültige Wahlzettel ein. Gewählt sind Christoph Bär (401), Sima Goldinger (396), Corinne Oertig (394), Dominik Schmid (393), Daniel Schiller (392), Salome Ulmann (388). Schulpräsident Rolf Gmünder wurde bei 417 gültigen Wahlzetteln mit 372 Stimmen im Amt bestätigt, 23 Wahlzettel wurden leer eingelegt, 22 Stimmen gingen an Vereinzelte. Auch vier Rechnungsrevisoren, zwei Suppleatinnen sowie sechs Mitglieder und zwei Supleantinnen des Wahlbüros wählten die Stimmberechtigten. Sie alle sind nun für die nächsten vier Jahre im Amt.

15:24 Uhr

Keller komplettiert den Müllheimer Gemeinderat

Patrick Keller tritt dem Gemeinderat von Müllheim bei. Bild: PD

(ma) Die Nachfolge von Daniel Krähemann (SVP) im Müllheimer Gemeinderat tritt per 1. Juli Patrick Keller an. Er setzte sich in der Ersatzwahl klar gegen den SVP-Kandidaten Veit Müller durch. Keller kam auf 401 Stimmen, Müller auf 247. Das absolute Mehr betrug 333. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,1 Prozent. Der parteilose Keller (Jahrgang 1986) wirkte schon an seinem früheren Wohnort in Birwinken im Gemeinderat. Keller war einst Mitglied der Jungen SVP, aus der er jedoch schon vor Jahren ausgetreten ist. Politisch ordnet er sich im Bereich Mitte-rechts ein.

15:17 Uhr

Raphael Meister und Daniel Jung ziehen in den Gemeinderat von Felben-Wellhausen ein

Raphael Meister erhielt 504 Stimmen und ist nun Mitglied im Gemeinderat Felben-Wellhausen Bild: PD

(sko) 42 Stimmen haben den Unterschied zuungunsten von Julian Nufer ausgemacht. Obwohl der 25-jährige SVP-Kandidat am Sonntag mit 312 Stimmen das absolute Mehr von 295 Stimmen schaffte, schied er im Rennen um die beiden freiwerdenden Sitze im Gemeinderat von Felben-Wellhausen überzählig aus. Hingegen gewählt sind Raphael Meister (parteilos) mit 504 Stimmen und Daniel Jung (SVP) mit 354 Stimmen. Sie ersetzen ab 1. Juni die beiden zurücktretenden Gemeinderäte Gabriela Lehner und Duri Plouda.

15:07 Uhr

Walter Grütter tritt Behörde von Bischofszell bei

(st) Der parteilose Kandidat Walter Grütter erobert den vakanten Sitz in der Behörde der Volksschulgemeinde Bischofszell. Der 39-jährige Sitterdorfer setzt sich gegen den gleichaltrigen Jonas Seiterle (SP) mit 136 Stimmen Vorsprung durch. Die drei bisherigen und wiederkandidierenden Behördenmitglieder - Andreas Forrer aus Bischofszell, Susanne Frey aus St.Pelagiberg und Judith Zimmermann aus Hohentannen - übertreffen das absolute Mehr jeweils deutlich. Als Schulpräsidentin wird die Bischofszellerin Corinna Pasche-Strasser (CVP) mit 1048 von 1110 massgebenden Stimmen im Amt bestätigt.

14:55 Uhr

Andrea Schwager wird Schulpräsidentin von Bichelsee-Balterswil

Andrea Schwager, neue Schulpräsidentin von Bichelsee-Balterswil Bild: Kevin Roth

(kuo) Die neue Bichelseer Schulpräsidentin heisst Andrea Schwager. Obwohl sie nicht auf der offiziellen Kandidatenliste stand, schaffte sie die Wahl bereits im ersten Durchgang mit 318 von 510 gültigen Stimmen. In die Behörde gewählt sind die Bisherigen Rubina Sturzenegger, Mirjam Graf-Wullschleger und Philipp Federer sowie neu David Rupper. Der Neue Kostas Lapsanidis schaffte die Wahl nicht.

14:54 Uhr

Alle Kandidaten wieder gewählt

(afl) In der Sekundarschulbehörde Arbon gibt es nach den Gesamterneuerungswahlen vom Sonntag wie erwartet keine Veränderungen. Präsident Robert Schwarzer wurde im Amt bestätigt (2040 Stimmen). Auch in der Behörde bleibt alles beim Alten. Gewählt wurden die vier bisherigen Mitglieder Evi Fäh (1891 Stimmen), Adrian Bitzi (1881 Stimmen), Jérôme Heer (1842 Stimmen) und Nicole Schumacher (1811 Stimmen). Es waren keine weiteren Kandidaten zur Wahl angetreten. Die Stimmbeteiligung lag bei 42.6 Prozent.

14:52 Uhr

Daniela Heierli gesellt sich in der Primarschulbehörde Felben-Wellhausen zu den Bisherigen

(sko) Bei den Gesamterneuerungswahlen der Primarschulbehörde Felben-Wellhausen geht Daniela Heierli von den drei Herausforderern als einzige als Siegerin aus dem Wahltag vom Sonntag hervor. Dank 371 Stimmen hat sie die Wahl als einzige Neue geschafft und Thomas Kaiser (226 Stimmen) und Michael Pötzi (200) auf die weiteren Plätze verwiesen. Nebst Heierli ebenso gewählt sind die drei bisherigen Behördenmitglieder Roman Schäfli (429 Stimmen), Daniel Rupp (410) und Anita Scheidegger (394). Weitere 26 von insgesamt 2056 massgebenden Stimmen gehen an Vereinzelte. Mit Bravour ebenso für eine weitere Legislatur mit Amtszeit bis 2025 wiedergewählt ist Schulpräsidentin Andrea Küng mit 496 von 521 gültigen Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei über 49 Prozent.

14:48 Uhr

Ermatinger sprechen sich gegen Temporeduktion aus

Urs Tobler, Gemeindepräsident von Ermatingen. Das Volk ist gegen Tempo 30. Bild: Donato Caspari

(rha) In der Konsultativabstimmung zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30 in Ermatingen haben sich 564 Stimmberechtigte dafür und 614 dagegen ausgesprochen. Die Stimmbeteiligung lag bei 58 Prozent. «Mit dem Nein wird das Projekt nun vorerst sistiert», sagt Gemeindepräsident Urs Tobler. Dennoch solle weiterhin abgeklärt werden, ob und wo es neuralgische Punkte gebe, die Massnahmen erforderten.

14:46 Uhr

Lukas Bügler ist neuer Ermatinger Gemeinderat

Lukas Bügler entschied das Rennen um den neuen Gemeinderat klar für sich. Bild: PD

(rha) Im zweiten Wahlgang um den frei werdenden Sitz im Ermatinger Gemeinderat hat Lukas Bügler klar das Rennen gemacht. Er konnte 612 Stimmen auf sich vereinen. Sein Kontrahent Hans-Peter Neuweiler kam dagegen nur auf 23 Stimmen, 136 entfielen auf Vereinzelte. Der 44-jährige Bügler ist parteilos und beruflich bei DHL Express Schweiz als Mitglied der Geschäftsleitung und Verkaufsleiter tätig. Der Ermatinger ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

14:44 Uhr

In der Sek zwei neue Gesichter

(red) Die gestrigen Wahlen fördern für die Sekundarschulgemeinde Dozwil/Kesswil/Uttwil folgende Resultate zutage: Im Amt bestätigt wurde Schulpräsident Toni Betschart, dies mit 423 von insgesamt 455 Stimmen. Die Stimmbürger haben ausserdem die Bisherigen Angela Steiger, Ressort Jugendtreff (419 Stimmen), Adrian Fasler, Ressort Elternmitwirkung (413 Stimmen) und Adrian Gut, Vizepräsident und Schulpfleger (407 Stimmen) in die Schulbehörde gewählt. Auf das zurücktretende Schulbehördenmitglied Rainer Stäheli, Ressort Liegenschaften, folgt Adrian Schmid (414). Neu in der Behörde ist zudem Michaela Pongratz (400). Der Sekundarschulbehörde gehören von Amtes wegen auch die Primarschulpräsidentin von Uttwil, Rebecca von Rappard, und der Primarschulpräsident von Dozwil/Kesswil, Christian Rumpf, an.

14:31 Uhr

Stephanie Eberle übernimmt das Wängemer Schulpräsidium

Stephanie Eberle freut sich über ihre Wahl. Bild: Andrea Stalder

(kuo) Stephanie Eberle ist die neue Präsidentin der Volksschulgemeinde Wängi. Das bisherige Behördenmitglied übernimmt das Amt vom nicht mehr angetretenen Jörg Kobelt. Eberle erzielte als einzige Kandidatin 801 von 866 Stimmen. In die Behörde schafften die Wiederwahl Thomas Marti (851 Stimmen), Olivia Schmid (819) und Anton Sopi (811). Neu ins Gremium zieht Fabio Menegola (798).

14:29 Uhr

Carole Hollenstein neu in der Schulbehörde Arbon

(tva) In der Primarschulgemeinde Arbon bleibt vieles beim Alten. Anlässlich der gestrigen Wahlen haben die Stimmbürger Schulpräsidentin Regina Hiller im Amt bestätigt, dies mit 1279 von 1394 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 24.8 Prozent. Auch die Schulbehördenmitglieder Andreas Blumer (1249 Stimmen), Martin Thalmann (1216 Stimmen) und Feliciano Gervasi (1199 Stimmen) wurden wiedergewählt; die Wahlbeteiligung lag bei 25.8 Prozent. Auf die zurücktretende Eliane Niederer folgt Carole Hollenstein. Sie erreichte 1281 Stimmen.

14:25 Uhr

Tanja Gadenz neu in der Behörde Roggwil

(afl) Bei den Gesamterneuerungswahlen der Schulbehörde Roggwil verlief am Sonntag alles nach Plan: Schulpräsident Philipp Glanzmann wurde im Amt bestätigt (259 Stimmen). Ebenfalls gewählt wurden alle vier Kandidaten für die Schulbehörde: Stefan Brandes (258 Stimmen), Sonia Hug (256 Stimmen), Marc Widler (248 Stimmen) und Tanja Gadenz (246 Stimmen). Letztere ist neu in der Behörde und übernimmt den Sitz von Conny Fritz, welche nicht mehr zu Wahl angetreten war. Die Stimmbeteiligung lag bei 24.5 Prozent.

14:11 Uhr

Zweiter Wahlgang muss bei der Hüttwiler Gemeindepräsidiumswahl entscheiden

Der amtierende Hüttwiler Gemeinderat Bruno Kaufmann Bild: Kevin Roth

(ma) Das Hüttwiler Stimmvolk muss für sein Gemeindepräsidium am 2.Juni nochmals an die Urne. Denn im ersten Wahlgang kam keine Entscheidung zustande. Der amtierende Gemeinderat Bruno Kaufmann (parteilos) kam auf 142 Stimmen. Sein Mitbewerber, der auswärtige parteilose Kandidat Roland Schnider, kam auf deren 140 Stimmen. Das absolute Mehr verpassten beide klar, lag es doch bei 252 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug hohe 59,1 Prozent. Beide Kandidaten treten auch im zweiten Wahlgang an. Dann zählt das relative Mehr.

14:00 Uhr

Schulbehörde in Märstetten gewählt

Pius Hollenstein, Schulpräsident von Märstetten Bild: PD

(sba) In der Primarschule Märstetten wurden heute das Budget und der Steuerfuss genehmigt sowie die Gesamterneuerungswahl der Behörde durchgeführt. Das Budget wurde mit 273 Ja- bei 38 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Auch die Erhöhung des Steuerfusses um sechs Prozentpunkte haben die Schulbürgerinnen und -bürger bei einer Stimmbeteiligung von 21,8 Prozent 187 Ja-Stimmen angenommen. Hier allerdings sprachen sich 128 gegen die Erhöhung aus. Bei der Gesamterneuerungswahl der Schulbehörde lag das absolute Mehr bei 135 Stimmen. Alle vier Kandidaten lagen deutlich darüber. Gewählt sind: Jeannette Küenzle (270), Melanie Agosti (266), Florian Schoch (264) und neu in der Behörde mit dabei ist Marco Olimpio, der mit 248 Stimmen ebenfalls das absolute Mehr erreichte und Samuel Spühler ersetzt. Mit 264 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 138 wurde Schulpräsident Pius Hollenstein für die Legislatur 2021 bis 2025 gewählt.

13:51 Uhr

Roman Rothacher überflügelt Dominik Büsser

Roman Rothacher, neu im Gemeinderat Schlatt Bild: PD

(sko) In Schlatt ist die Ersatzwahl für den Sitz im Gemeinderat nach dem ersten Wahlgang entschieden. Der parteilose Kandidat Roman Rothacher vereint am Sonntag 329 von 511 gültigen Stimmen auf sich. Das absolute Mehr von 256 Stimmen hingegen verpasst hat FDP-Kandidat Dominik Büsser. Somit zieht Rothacher als Ersatz für den zurücktretenden Cyrill Veraguth in den Gemeinderat von Schlatt ein. Amtsbeginn für den 36-jährigen Polizisten ist der 1. April. Die Stimmbeteiligung lag bei über 51 Prozent.

13:49 Uhr

Charly Dohr ersetzt Noëmi Holenstein als Behördemitglied der Primarschule Stettfurt

(sko) Die Primarschulgemeinde Stettfurt hat die Schulbehörde für die nächste Amtsperiode gewählt. Für die abtretende Noëmi Holenstein rückt Charly Dohr nach. Die bisherigen Behördenmitglieder Iris Amrein, Karin Bosshard, Leo Eisenring sowie Roland Keller als Schulpräsident sind allesamt in ihren Ämtern bestätigt.

13:27 Uhr

Michael Krautter ist neuer Münsterlinger Gemeinderat

Michael Krautter tritt dem Münsterlinger Gemeinderat bei. Bild: PD

(rha) Im zweiten Wahlgang hat Michael Krautter seine beiden Mitbewerber deutlich hinter sich gelassen. Insgesamt konnte er 297 Stimmen auf sich vereinen. Monika Schleusser kam derweil auf 209 und Paul Müller gerade einmal auf 22 Stimmen. Somit tritt Krautter die Nachfolge von Adrian Giger im Münsterlinger Gemeinderat an. Der Scherzinger mit Jahrgang 1981 arbeitet als Leiter einer kaufmännischen Immobilienbewirtschaftung. Zudem engagiert sich Krautter im regionalen Vereinswesen, als Revisor des Fussballklubs Münsterlingen und Vorstandsmitglied im Tennisclub Kreuzlingen.

13:15 Uhr

Ramon Ruppli neu im Gemeinderat Sommeri

Ramon Ruppli ersetzt Rudolf Roffler im Gemeinderat von Sommeri. Bild: Manuel Nagel

(man) Ramon Ruppli wird in Sommeri mit 164 von 172 massgebenden Stimmen für den zurücktretenden Rudolf Roffler in den fünfköpfigen Gemeinderat gewählt. Ruppli war der einzige Kandidat, der sich für die Ersatzwahl zur Verfügung stellte. Die Stimmbeteiligung betrug 45,3 Prozent.

13:06 Uhr

Marlène Reithofer Scherrer zieht in den Stadtrat von Diessenhofen ein

Marlène Reithofer Scherrer, Stadträtin von Diessenhofen, parteilos, ab 1. Juni. Bild: PD

(sko) Die Nachfolgerin von Mirko Kelebuda im Stadtrat von Diessenhofen heisst Marlène Reithofer Scherrer. Die parteilose Kandidatin hat am Sonntag 612 Stimmen auf sich vereint und somit das absolute Mehr von 492 Stimmen auf Anhieb erreicht. SP-Kandidatin Fahrije Baftijari holt 388 Stimmen, 23 gehen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung liegt bei über 56 Prozent, wie die Stadtgemeinde mitteilt. Reithofer Scherrer übernimmt ihr neues Amt im Diessenhofer Stadtrat am 1. Juni.

13:00 Uhr

Eschlikon erhält neue Gemeindeordnung

Die Eschliker Gemeindeverwaltung arbeitet künftig mit dem Geschäftsleitungsmodell. Bild: Roman Scherrer

Die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Eschlikon genehmigen ihre neue Gemeindeordnung mit 68 Prozent klar. Die Stimmbeteiligung liegt bei 45 Prozent.

12:57 Uhr

Tägerwilen: Andrea Freund ist neue Kirchenpräsidentin

Andrea Freund ist neue Kirchenpräsidentin in Tägerwilen. Bild: PD

(ubr) Andrea Freund wird zur neuen Kirchenpräsidentin von Evangelisch Tägerwilen gewählt. Sie erhielt 324 Stimmen und übertraf das absolute Mehr von 169 Stimmen deutlich. Sie übernimmt die Nachfolge von Interimspräsident Markus Thalmann.

12:53 Uhr

Mirjam Leibinger, frisch gewählte Gemeinderätin von Wagenhausen. Bild: PD

Mirjam Leibinger schafft Wahl problemlos

(sko) Die einzige Kandidatin schafft den Einzug in den Gemeinderat von Wagenhausen. Mirjam Leibinger hat am Sonntag 273 von 335 gültigen Stimmen geholt und somit das absolute Mehr von 168 Stimmen übertrumpft. 62 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die 41-jährige Verwaltungsangestellte aus Kaltenbach ersetzt damit Karin Vetterli-Ruh, die auf eigenen Wunsch per Ende Mai aus dem siebenköpfigen Gemeinderat um Gemeindepräsident Roland Tuchschmid scheidet. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 37 Prozent.

12:38 Uhr

Natalie Dietsche wird neue Gemeinderätin in Altnau

Natalie Dietsche ist neu Mitglied im Altnauer Gemeinderat. Bild: PD

(rha) Mit 47 Stimmen Vorsprung hat Natalie Dietsche den Sprung in den Altnauer Gemeinderat geschafft. Sie hatte sich in diesem zweiten Wahlgang mit 219 Stimmen gegen ihren Kontrahenten Flurin Alexander-Urech durchgesetzt, der insgesamt 172 Stimmen auf sich vereinen konnte. Dietsche folgt auf Gemeinderätin Anja Hohengasser. Die parteilose Dietsche ist Jahrgang 1996, in Altnau aufgewachsen und arbeitet als Arztsekretärin an der Rehaklinik in Zihlschlacht.

12:23 Uhr

Entscheidung in Gachnang vertagt

Signet beim Eingang zur Gemeindeverwaltung Gachnang an der Islikonerstrasse 7. Bild: Donato Caspari

(sko) Der erste Wahlgang zur Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat Gachnang bringt am Sonntag keine Entscheidung, weil keiner der drei Kandidierenden das absolute Mehr von 476 notwendigen Stimmen erreicht hat. Der Marke am nächsten kommt der 45-jährige Parteilose Fabian Heinzer mit 354 von insgesamt 951 gültigen Stimmen. Dahinter reihen sich Lukas Gaam (52-jährig, parteilos) mit 301 Stimmen und Lilian Manser Blarer (53-jährig, parteilos) mit 278 Stimmen. Somit ist die Entscheidung um die Nachfolge des per Ende Juni zurücktretenden Gemeinderats Karl Ringenbach vertagt. Entscheiden muss also der zweite Wahlgang am 13. Juni.

12:21 Uhr

Guten Tag, es tickert für Sie das Team der Thurgauer Zeitung über alle kommunalen Wahlen und Abstimmungen.