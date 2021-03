Littering «Bussen in dieser Höhe sind absolut illusorisch»: Warum der Arboner Stadtrat Luzi Schmid die Wünsche des Parlaments nicht erfüllen kann und was er stattdessen zu tun gedenkt Das Parlament wünscht von der Stadt eine härtere Gangart gegen Abfallsünder. Doch so einfach sei das nicht, sagt der CVP-Politiker. Jemanden in flagranti zu erwischen, sei schwierig. Und Plakate aufzuhängen mit der Bitte an die Bevölkerung, nichts achtlos wegzuwerfen, werde wahrscheinlich auch nicht viel nützen. Der Stadtrat erarbeite ein umfassendes Sicherheitskonzept, um das Littering und andere Probleme in den Griff zu kommen. Nötig sei aber letztlich jeder und jede einzelne. Markus Schoch 04.03.2021, 04.30 Uhr

CVP-Stadtrat Luzi Schmid in der Altstadt von Arbon. Bild: Donato Caspari (19. Dezember 3018)

Das Parlament hat die Erwartung an die Stadt, dieses Jahr zehnmal mehr Bussen fürs Littering zu verteilen als zuletzt. Sie sagten bei der Beratung des Budgets, die Zahlen zu ändern, sei kein verbindlicher Auftrag an den Stadtrat. Zieht die Stadt bei Abfallsündern also nicht die Schraube an?

Littering ist eine wüste Sache und ich verstehe alle, die sich darüber aufregen, wenn ich beispielsweise daran denke, was jetzt wieder am See vorne passiert, wo Büchsen herumliegen. Wir hatten wegen dieser und anderer Vorfälle schon mehrere Sitzungen mit der Securitas, und die Verantwortlichen sagen uns, 10’000 Franken Einnahmen aus Bussen seien absolut utopisch.

Warum?

Es ist schwierig, jemandem tatsächlich nachweisen zu können, dass er ein Abfallsünder ist, wenn er es bestreitet. Wir haben dann vielleicht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, aber wenn wir das Vergehen nicht belegen können, bekommt die betreffende Person keine Busse. Und darum sind die 10'000 Franken einfach zu hoch.

Was ist realistisch?

Das ist schwierig zu sagen. Wenn wir die Möglichkeit haben, jemanden zu büssen, dann machen wir es. Wenn wir tatsächlich 10'000 Franken bei Abfallsündern einkassieren wollen, müssen wir zivile Detektive anstellen, sagen mir meine Gesprächspartner bei der Securitas klipp und klar. Die Detektive würden in einem Versteck auf die Lauer gehen, Fotos von Abfallsündern machen und sie dann verzeigen.

Büchsen, Flaschen und Becher: Abfall bei der Grillstelle auf der Schütti. Bild: Reto Martin (28. August 2008)

Das könnte teuer werden.

Ja, der Aufwand wäre gross. Wir reden dann vielleicht von 200'000 oder 300'000 Franken für den Sicherheitsdienst. Und ob wir damit das Problem in den Griff bekommen würden, ist nochmals eine ganz andere Frage.

Sie wollten eigentlich mehr Geld für die Securitas in diesem Jahr. Das Parlament lehnte eine Erhöhung des Budgets um 30'000 auf 100'000 Franken ab. Hat es sich damit selber ins Knie geschossen?

Das Verhalten war tatsächlich widersprüchlich. Aber auch hier lässt sich der Aufwand nicht übers Budget steuern. Wenn wir die Patrouillen brauchen beispielsweise wegen Nachtruhestörungen oder weil jetzt während des Lockdowns ein Restaurant verbotenerweise offen hat, dann müssen wir die Securitas für einen Kontrollgang aufbieten, fertig. Wir haben vom Kanton den entsprechenden Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Ich schaue schon, dass wir den Sicherheitsdienst so wenig wie möglich losschicken, aber wenn es nötig ist, komme ich nicht darum herum.

Ist das Problem von Nachtruhestörung und anderem mehr heute grösser als früher?

Im letzten Sommer hatten wir wegen der Pandemie die spezielle Situation, dass so viele Touristen zu uns in die Altstadt gekommen sind wie nie zuvor - mit allen Folgen. Es gab beispielsweise Reklamationen, weil draussen nach Mitternacht noch Musik zu hören war. Mit diesem Problem waren wir aber nicht allein. Der Budgetposten für die Securitas war früher einmal höher, das Parlament setzte dann aber den Sparhebel an mit dem Argument, die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes würden nur rumlaufen und nichts machen. Jetzt sehen wir, dass die zuletzt zur Verfügung stehenden Mittel vermutlich nicht reichen. Wir müssen selbstverständlich gegebenenfalls den Beweis erbringen, warum es mehr gekostet hat.

Wer kann überhaupt Bussen verteilen?

Einerseits die Securitas und andererseits zwei oder drei vereidigte Mitarbeiter der Stadt, die ich aber weder in der Nacht noch am Wochenende auf Tour schicken kann. Wir haben jetzt aber gesagt, dass am Sonntagnachmittag mindestens eine Patrouille auf den Quaianlagen unterwegs sein soll. Aber dann sind wir wieder bei den Kosten.

Politiker in Arbon fordern die Überwachung von öffentlichern Plätzen mit Kameras. Bild: Stefan Kaiser (31. Januar 2020)

Parlamentarier forderten mit einem Vorstoss im letzten September, im Kampf gegen Littering und Vandalismus öffentliche Plätze mit Videokameras zu überwachen. Ein probates Mittel für Sie?

Diese Frage soll im Rahmen eines umfassenden Sicherheitskonzeptes geklärt werden, an dessen Erarbeitung wir derzeit sind.

Wann soll es vorliegen?

Der Stadtrat hat bereits über einen ersten Entwurf diskutieren können. Im Moment ist eine Arbeitsgruppe daran, die letzten Details zu klären.

Das Konzept soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden?

Ich hoffe schwer, dass es der Stadtrat an einer der nächsten Sitzungen beraten und verabschieden kann.

Das Parlament hat auch 10'000 Fanken für eine Infokampagne zum Littering gesprochen. Wie sieht es damit aus?

Wir haben schon einen Grafiker, der uns helfen würde. Nur: Einfach eine Tafel aufzustellen mit der Aufschrift «Bitte halten Sie unsere Plätze» sauber, bringt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Es braucht nachhaltige Lösungen, die wir mit dem Sicherheitskonzept finden wollen. Und klar ist: Die Stadt allein kann es nicht richten. Nötig ist eine koordinierte Strategie.

Schüler sammeln in Abfall ein: Clean Up Day in Märwil. Mit solchen Aktionen könne das Bewusstsein für das Littering-Problem geschärft werden, sagt Luzi Schmid. Bild: Reto Martin (11. September 2020)

Wer muss auch im Boot sitzen?

Sicher die Polizei und die Schulen. In anderen Kantonen weiss ich von Beispielen, wo jede Klasse mindestens einmal im Halbjahr am Mittwochnachmittag Abfall einsammelt. Der Clean up day geht in die gleiche Richtung. Gefragt sind aber auch alle, die in Arbon wohnen oder die Stadt besuchen. Mühe habe ich mit Personen, die nichts sagen, wenn sie jemanden sehen, der etwas achtlos wegwirft, aber dann zum Hörer greifen und die Stadt anrufen, um den Abfallsünder zu denunzieren mit dem Hinweis, anonym bleiben zu wollen. Littering können wir nur gemeinsam mit den Einwohnern und den Besuchern verhindern. Es braucht Engagement und Zivilcourage von allen, also die richtige Sensibilität, um das Problem zu packen. Und es ist auch für uns ein Ärgernis, wenn wir sehen, wie es zuweilen auf der Schütti aussieht. Ich weiss von Hündelern, die jeden Morgen den Abfall auf ihrem Weg aufsammeln und in den Kübel werfen.