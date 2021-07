Literatur Weinfelderin gründet Buchpreis für noch unbekannte Schweizer Autoren Katharina Alder führt dieses Jahr zum fünften Mal die Weinfelder Buchpreise durch. Zum ersten Mal gibt es eine Preisverleihung. Der Weinfelder Buchpreis gibt es für Schweizer Autoren, die ihr erstes Buch veröffentlichen. Er ist mit 4000 Franken dotiert. Sabrina Bächi 03.07.2021, 05.05 Uhr

Katharina Alder und die fünf für den Buchpreis nominierten Bücher.

Bild: Ralph Ribi

Bei Katharina Alder dreht sich alles um das Wort. Oder besser um Wörter. Um Wörter in Büchern. Wörter, die Passagen oder packende Absätze bilden. Wörter, die interessante Ideen und neue Blickwinkel kreieren. Kurz gesagt: Katharina Alders Leben ist bestimmt von Literatur. Zum einen durch ihren Arbeitsalltag im Klappentext und zum anderen durch ihr Studium. Derzeit absolviert sie den Master in Deutscher Literaturwissenschaft sowie Theorie, Analyse, Vermittlung (TAV). Dabei geht es darum, wie man die Brücke von der akademischen Literaturwissenschaft in den öffentlichen Literaturbetrieb schlägt.