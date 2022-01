Peter Stamm diskutiert mit Kantischülern in Romanshorn

Literatur «Ein Text muss seine Form auch selber finden»: Peter Stamm erzählt Schülerinnen und Schülern der Kanti Romanshorn aus seinen Leben als Autor Das wichtigste beim Schreiben sei, einfach anzufangen. Seine Figuren kenne er am Anfang der Geschichten selber noch nicht, bekannte der Thurgauer Schriftsteller am Mittwoch in einem lockeren Gespräch. Markus Bösch 06.01.2022, 16.50 Uhr

Wie geht Schreiben? Peter Stamm erzählt Hatice Cövüt und Lorenzo Durante aus seinem Leben als Schriftsteller. Bild: Markus Bösch

Peter Stamm ist weltweit bekannt, seine Erzählungen und Romane sind zahlreich und ziehen viele Lesende in ihren Bann. Seit 1990 ist der Thurgauer freier Autor, sein Débutroman «Agnes» wurde auch verfilmt. Sein Gesamtwerk ist in 39 Sprachen erschienen. Am Mittwochmittag war Stamm Gast an der Kanti Romanshorn.

Mit der kurzen Erzählung «Friedrich Nietzsche» gab er zu Beginn eine Kostprobe seines literarischen Schaffens, stellte damit die Frage «Wo findet das wahre Leben statt ?» – um sich dann den Fragen von Hatice Cövüt und Lorenzo Durante aus der Klasse 3Mdz zu stellen.

Seine Figuren lernt Stamm beim Schreiben kennen

Ja, Schreiben sei ein Ausdruck von Kreativität, sagte Stamm. «Persönliches ist immer drin, auch in meinen Erzählungen und Romanen.» Persönliche Erlebnisse seien darin verwoben, genau so wie er andere Geschichten sozusagen als Material mitnehme. «Gleichzeitig denke ich, dass ein Text wächst, seine Form auch selber finden muss.» Bei ihm habe das auch damit zu tun, dass er am Anfang noch gar nicht so viel von seinen Figuren wisse. «Ich lerne sie während der sich entwickelnden Geschichte, in den sich ereignenden Situationen kennen», sagte Stamm.

Und zum Schreibprozess selber erklärte er: «Ich glaube, man muss einfach anfangen. Manchmal wird der Text zum Irrtum, ist nicht stimmig, gleichwohl geht er oft in die richtige Richtung.» Und welche Lektüre empfiehlt Stamm?

«Wenn Sie mich fragen, was Sie als Erstes von mir lesen sollen, dann sage ich Ihnen: Es sollte zu Ihnen passen.»

Dies herauszufinden, sei einfach. «Lesen Sie während einer Kaffeepause einige Seiten. Dann merken Sie, ob diese Erzählung oder dieser Roman stimmig ist für Sie.»