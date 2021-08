Lipperswil-Wäldi: Pfarrer Hansruedi Lees geht nach 28 Jahren

Lipperswil-Wäldi Der beliebte Pfarrer Hansruedi Lees geht nach 28 Jahren in Pension 180 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der Evangelischen Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi nehmen im Wald von Sonterswil am Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Hansruedi Lees teil. Manuela Olgiati 16.08.2021, 16.40 Uhr

Hansruedi Lees, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi, bei seinem Abschiedsgottesdienst. Er geht nach 28 Jahren in Pension. Bild: Manuela Olgiati

«Die Anteilnahme berührt mich», sagt Hansruedi Lees. Er freue sich auch auf die Zeit nach seiner Pensionierung. Pfarrer Lees geht mit 63 Jahren frühzeitig in Pension. Am Sonntag verabschieden ihn 180 Kirchbürgerinnen und -bürger der Evangelischen Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi im Rahmen eines Waldgottesdiensts beim Schützenhaus in Sonterswil.

Hansruedi Lees hat 28 Jahre lang als Pfarrer die Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi mit innovativen Ideen mitgeprägt. Lees blickt auf die Anfänge. Nach der Ordination am 6. Juni 1993 wurde er am 25. Juli als Nachfolger von Pfarrer Andreas Geister für Lipperswil und Wäldi eingesetzt.

«Ich erinnere mich gut, dass mich beim Vorstellungsgespräch der Kirchenpräsident Hansruedi Siegrist mit seinem Volvo durch die Gemeinde fuhr.»

Die Menschen mochte er. Es sind Freundschaften entstanden. Den feierlichen Waldgottesdienst umrahmen die «Waldibachspatzen». Im Schatten der hohen Bäume an ihren Festtischen singen Männer, Frauen und Kinder. Die Religionsschüler haben Briefe für den Pfarrer geschrieben, die Lehrerinnen lesen sie vor. Der Dank steht an diesem Gottesdienst mit einer Rückschau im Zentrum.

Abschied auf hölzernen Stelzen

Die Laudatio hält Kirchenpräsidentin Claudia Rubi, während der Pfarrer – sehr zum Vergnügen der Gäste – auf hölzernen Stelzen balanciert. Ja, die Ideen vom beliebten Pfarrer rücken auch beim Abschied und einer Rückschau ins Zentrum. «So manche Trauung führtest du mit originellem Zubehör durch», sagt Rubi. Beliebter Treffpunkt in Lipperswil waren Töff-Gottesdienste.

Pfarrer Hansruedi Lees balanciert bei seinem Abschiedsgottesdienst auf hölzernen Stelzen. Bild: Manuela Olgiati

Mit dem Pfarrer verbinden sich junge und ältere Generationen. Lees, der in Jugendjahren beim GC Zürich Fussball spielte, traf sich jeweils vor den Sommerferien mit den Schülern auf dem Fussballfeld.

«Dieser Abschied ist nostalgisch», sagt Hanspeter Heeb, der Kirchenrat der Evangelischen Landeskirche. Anspruchsvolle Aufgaben als Seelsorger des Kantonalgefängnisses und im Massnahmenzentrum Kalchrain hatte Lees inne. Auch der Aufbau des Care Teams Thurgau verlangte ihm viel ab.

Der neue Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi Albin Rutz, Kirchenpräsidentin Claudia Rubi und der scheidende Pfarrer Hansruedi Lees. Bild: Manuela Olgiati

In seiner Predigt spricht Lees vom Getragensein durch Gott an Tagen, an denen es nicht gut geht. Sich aus den «Klauen des Egoismus» zu lösen, bedeute auch, dass Gott mit Liebe und Kraft beistehe. «Das Füreinander da sein», schliesst Lees in seinen Dank ein. Dazu liest er einen Brief eines Kindes, das in einem kritischen gesundheitlichen Zustand war und sich so bedankte. Lees sagt zu den Kirchbürgern:

«Tausendmal Danke sage ich euch.»

Für den ununterbrochenen Besuch an den wöchentlichen Gottesdiensten schenkte Lees noch einer Kirchbürgerin eine Bibel aus dem 17. Jahrhundert. Die Nachfolge von Pfarrer Lees hat Albin Rutz bereits angetreten. Rutz erteilt den Segen und Freddy Stettler schliesst die Feier mit biblischen Texten.