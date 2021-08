Wäldi: Markus Thalmann wird Präsident des Vereins Napoleonturm

Lipperswil Neuer Präsident für den Verein Napoleonturm: Markus Thalmann übernimmt das Zepter von Karl Möckli Markus Thalmann wurde an der Generalversammlung des Vereins Napoleonturm zum Nachfolger von Gründungspräsident Karl Möckli gewählt. Kurt Peter 17.08.2021, 14.38 Uhr

Reinhard Suhner und Peter Dransfeld überreichen dem scheidenden Präsidenten des Vereins Napoleonturm Karl Möckli einen Gutschein für einen Zeppelinflug. Bild: Kurt Peter

«Es ist der richtige Zeitpunkt, zurückzutreten», sagt Gründungspräsident Karl Möckli beim Traktandum «Ersatzwahl» an der Generalversammlung des Vereins Napoleonturm im Golfrestaurant Lipperswil. Der vom Vorstand zur Wahl vorgeschlagene Markus Thalmann muss sich allerdings entschuldigen lassen: «Nach 43 Jahren gebe ich musikalisch wieder Vollgas», liess er durch Karl Möckli mitteilen. Aktuell weilt er mit seinem Cello in einem Musiklager in Arosa.