Lillys Schildkröte kann man essen: So vielseitig ist der Ferienpass in Weinfelden Während der Herbstferien bietet die Primarschule Weinfelden den Kindern ein spannendes Ferienprogramm an. Die Schüler können Angebote verschiedener Unternehmen und Vereine besuchen. Deborah Hugentobler 09.10.2020, 04.10 Uhr

Bäcker Martin Zergiebel formt mit den Kindern Tiere aus Zopfteig. Bild: Deborah Hugentobler (Weinfelden, 6. Oktober 2020)

«Seit fast zehn Jahren bin ich Geschäftsführer der Bäckerei Strassmann und mindestens so lange bieten wir auch schon Ferienpasskurse an», sagt Stefan Bachmann. Er zeigt sich genau so begeistert von dem Ferienangebot der Primarschule Weinfelden wie die zahlreich erschienenen Kinder. Gemeinsam mit den Bäckern stellen die Schülerinnen und Schüler Tiere aus Zopfteig her.