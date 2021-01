Ersatzfreiheitsstrafe Lieber einsitzen als zahlen: Ein Weinfelder fühlt sich vom Staat beraubt Seit Montag befindet sich Giuseppe Grasso im Kantonalgefängnis in Haft. Auslöser war ein Nachbarschaftsstreits und die daraus resultierende Busse, die der Immobilienbesitzer nicht zahlen will. Mario Testa 05.01.2021, 18.30 Uhr

Die häufig feuchte Sandsteinwand in Giuseppe Grassos Haus ist Auslöser des Nachbarschaftsstreits. Bild: Mario Testa (2013)

Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit in Weinfelden führt dazu, dass nun Giuseppe Grasso im Gefängnis sitzt. Seit über 15 Jahren streitet er schon mit seinem Nachbarn. Er unterstellt ihm, für Wasserschäden in seiner Liegenschaft verantwortlich zu sein. Diverse von Grasso lancierte Prozesse gegen den Nachbarn brachten jedoch nicht das für ihn gewünschte Urteil. So blieb er auf den Kosten sitzen, welche er in die Reparatur seiner Sandsteinwand und Kellerräume investieren musste.