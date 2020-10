Die Bibliothek Bischofszell sucht seit Jahren neue Räumlichkeiten – jetzt bieten sich zwei Liegenschaften im Stadtzentrum an Gemeinsam mit dem Stadtrat hielten Verantwortliche der Bibliothek Ausschau nach einem geeigneten neuen Standort. In die Endausmarchung geschafft haben es die Liegenschaften Obertor 7 und Poststrasse 6. Georg Stelzner 07.10.2020, 18.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vereinspräsidentin Frances Bischof und Bibliotheksleiterin Rita Joller in den heutigen Räumlichkeiten der Bibliothek. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 5. Oktober 2020)

Für die Lage und das Ambiente des heutigen Domizils könnten der Bibliothek Bischofszell Bestnoten vergeben werden. Die Problematik liegt anderswo: Die traditionsreiche Einrichtung platzt in der Liegenschaft Sandbänkli 5, dem Sitz der Schulverwaltung, nicht nur aus allen Nähten, sondern vermag auch die gestiegenen Bedürfnisse der Benutzer nicht mehr zu befriedigen. Vor allem beim Besuch von Schulklassen tritt dieses Manko klar zu Tage.

Eigenbedarf der Volksschulgemeinde

«Der Auszug ist seit 2018 ein konkretes Thema», sagt Frances Bischof, die Präsidentin des Vereins, der die Bibliothek führt.

«Genau genommen schauen wir uns aber schon seit gut zehn Jahren nach einem neuen Standort um.»

Seit die Volksschulgemeinde Bischofszell Eigenbedarf angemeldet hat, ist eine Lösung dringender denn je. Befürchten, von einem Tag auf den andern auf der Strasse zu stehen, müssen die Verantwortlichen der Bibliothek aber nicht.

Die Volksschulgemeinde Bischofszell benötigt im Sandbänkli Büros und ein Sitzungszimmer, räumt der Bibliothek jedoch genügend Zeit für den Umzug ein. Frances Bischof hofft, dass das Problem spätestens im Jahr 2022 vom Tisch sein wird.

Unerwartete Konkurrenz für Obertor-Variante

Elf Liegenschaften hatten Vertreter des Vereins und des Stadtrats unter die Lupe genommen. Eine Lösung war dann auch zum Greifen nahe, und zwar in Gestalt der freien Räumlichkeiten am Obertor 7.

Dieser Standort komme wohl weiterhin in Frage, erklärt Stadtpräsident Thomas Weingart, doch sei inzwischen eine gleichwertige Option aufgetaucht. Weingart spricht das Lokal an der Poststrasse 6 am Hechtplatz an, wo bis vor kurzem Denner eine Filiale hatte.

Abstimmung erst im nächsten Jahr

Da die Stadt Bischofszell bereit ist, für die nötigen Umbauten am neuen Standort einen Investitionskredit von rund 200'000 Franken zu sprechen, sei man aus Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern verpflichtet, auch die zweite Option auf ihre Tauglichkeit und Finanzierbarkeit hin zu überprüfen, führt Weingart aus.

Dazu bedürfe es näherer Abklärungen und – analog zum Standort Obertor 7 – eines Vorprojekts. Übers Knie brechen werde man nichts, die Standortsuche sei aber abgeschlossen. Weingart sagt:

«Fest steht, dass die Bibliothek an einem der beiden Orte untergebracht wird.»

Die Abstimmung an der Gemeindeversammlung über den Investitionskredit werde nicht mehr dieses Jahr, sondern voraussichtlich im Juni 2021 stattfinden.

Kriterien bei der Standortwahl

Laut Frances Bischof sprechen die zentrale Lage, der ebenerdige, behindertengerechte Zugang sowie die geringe Distanz zum Schulhaus Obertor für die Liegenschaften Poststrasse 6 und Obertor 7. Vom Vorteil der räumlichen Nähe zu einem Schulhaus profitiere man auch beim Standort Sandbänkli.

Die Bedeutung des schulischen Bibliotheksbesuchs hebt auch Rita Joller hervor. Die derzeit zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten seien dafür im Grunde aber viel zu klein, gibt die Leiterin der Bibliothek zu bedenken.

Rita Joller sagt:

«Eine Bibliothek sollte auch ein Begegnungsort sein – und zwar nicht nur für Schüler, sondern für alle Nutzer.»

Im Sandbänkli verfüge man über rund 100 Quadratmeter. Der nationale Verband Biblioswiss empfehle für eine Stadt von der Grösse Bischofszells aber rund dreimal so viel.