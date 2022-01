Henriette Engbersen kehrt SRF den Rücken und wird Headhunterin

LEUTE «Dieser Typ hat mich inspiriert.»: Warum Henriette Engbersen SRF verlässt und als Headhunterin eine neue Karriere beginnt Fünf Jahre lang hat die prominente Romanshornerin für das Schweizer Fernsehen aus Grossbritannien berichtet. Jetzt wechselt sie in die Privatwirtschaft. Im Interview verrät sie, was sie zu diesem Schritt bewegt, wie sie den britischen Premierminister mit dem Velo überholte und das Aussenministerium in Angst und Schrecken versetzte. Annina Flaig Jetzt kommentieren 04.01.2022, 19.30 Uhr

Die 41-jährige Romanshornerin Henriette Engbersen beendet ihren Job als Auslandkorrespondentin beim Schweizer Radio und Fernsehen. Bild: SRF/ Ueli Christoffel

Frau Engbersen, kommen Sie aus London zurück in den Oberthurgau?

Nein, ich werde ab dem Frühling in Zürich wohnen. Damit bin ich künftig aber wieder meiner alten Heimat näher. Meine Familie lebt nach wie vor in Romanshorn. Man wird mich also wieder öfters im Thurgau antreffen, umso mehr, weil mein Götibueb hier lebt und ich jetzt Tante bin und einen zweijährigen Neffen und eine einjährige Nichte habe.

Henriette Engbersen mit Nichte und Neffe im Schlepptau. Quelle: PD

Sind diese kleinen Kinder der Grund für Ihre Rückkehr?

Das nicht direkt, aber ich freue mich, dass ich bald wieder näher bei meiner Familie und meinem langjährigen Freundeskreis sein werde.

Was haben Sie vermisst?

Vieles, zum Beispiel mit Freunden spazieren gehen, ein Feuer machen und eine Bratwurst grillieren.

Am Dienstag wurde bekannt, dass Sie nicht nur London, sondern auch SRF verlassen. Sie sind nach Jann Billeter, Michael Stäuble und Ueli Schmezer eines von mehreren prominenten Gesichtern, das bei SRF von der Bildfläche verschwindet. Sind die Arbeitsbedingungen so schlecht geworden?

Überhaupt nicht. Ich bin SRF dankbar für die tollen Erfahrungen und Chancen, die mir geboten wurden. Mich reizt der Branchenwechsel. Grundsätzlich ist der Wechsel als Korrespondentin nach 4-6 Jahren bei SRF, wie bei vielen anderen Medienhäusern auch, üblich.

Warum?

Jemand Neues ermöglicht einen neuen, frischen Blick auf das Land.

Sie gehen aber nicht zurück zu SRF, sondern wechseln in die Privatwirtschaft. Was machen Sie genau?

Ich werde Partnerin bei Level Consulting in Zürich. Die Firma ist spezialisiert auf die nationale und internationale Suche von Personen auf Geschäftsleitungsebene.

Sie haben über diese Zeitung zum Journalismus gefunden und eine beeindruckende Karriere hingelegt. Warum beenden Sie die Journalistenlaufbahn jetzt?

Ja, beim «St.Galler Tagblatt» habe damals als Praktikantin die Freude am Berichten entdeckt. Seither habe ich 19 unheimlich spannende Jahre im Journalismus erlebt, 14 davon bei SRF. Jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues auszuprobieren. Es ist übrigens kein Zufall, dass ich in London zu diesem Entschluss komme. Es gibt hier viele Menschen, die mich inspiriert haben.

Wie Engbersen zum Fernsehen kam Die 41-jährige Henriette Engbersen ist in Romanshorn aufgewachsen. Ihre Laufbahn im Journalismus nahm beim St.Galler Tagblatt ihren Anfang. Der Einstieg erfolgte während ihres Studiums an der ZHAW im Bereich «Journalismus und Kommunikation». Von 2006 bis 2008 arbeitete sie als Videojournalistin bei Tele Ostschweiz. Zum SRF wechselte sie im Jahr 2008, wo sie unter anderem in den Sendungen «10vor10», «Tagesschau» und «Schweiz Aktuell» mitwirkte. Seit 2017 ist sie TV-Korrespondentin für Grossbritannien und Irland.

Wer denn?

Ich habe etwa einen Mann kennen gelernt, der mehrere Nachtclubs besass und so sein Geld verdiente. Doch eines Tages kam er auf die Idee seine Leidenschaft für Oldtimer zu einem Business zu machen und kam auf die Idee diese zu Elektroautos umzubauen. Er hatte kein Vorwissen. Er hat einfach etwas komplett Neues angefangen und war glücklich dabei. Dieser Typ hat mich inspiriert. Eine Karriere muss nicht gradlinig verlaufen.

Henriette Engbersen sitzt in einem Oldtimer. Bild: PD

Die Faszination für Oldtimer ist nachvollziehbar. Aber was reizt Sie am Job als Headhunterin?

Ich will als Executive Searcherin einen Beitrag leisten, dass die Vielfalt in den Führungsetagen grösser wird. Für mehr Vielfalt braucht es alle: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Als Executive Searcherin habe ich einen direkten Hebel und kann bei den Frauen selber ansetzen. Auch dafür hat mich mein Einsatz hier in Grossbritannien inspiriert.

Gibt es im Vereinigten Königreich mehr Frauen in der Teppichetage?

Ja, in der Schweiz beträgt der Frauen-Anteil in den Führungsetagen der SMI quotierten Unternehmen 13 Prozent, in Grossbritannien beträgt er 28 Prozent. Und etwas anderes ist mir bezüglich Frauen auch noch aufgefallen.

Was denn?

In der Schweiz hatte ich als Journalistin oftmals mehr Mühe, Frauen zu überzeugen mir ein Interview zu geben. In Grossbritannien ist das anders. Hier trauen sich die Menschen, viel eher ihre Meinung kundzutun. Auch erkenne ich hier keinen Geschlechterunterschied. Die mündliche Rhetorik wird im angelsächsischen Raum mehr gelehrt und kultiviert. Gerade auch im britischen Unterhaus war es für mich am Anfang bemerkenswert, wie unerschrocken die Abgeordneten Männer und Frauen debattieren. Das werde ich vermissen.

Und was sonst noch?

Das bunte Leben. Wenn man so durch die Stadt geht, trifft man immer jemanden, der extravagant gekleidet ist, eine Band, die bei der U-Bahnstation ihre Lieder spielt, und Leute, die dazu tanzen. Selbst wenn es regnet. Auch die Antiquitätenläden sind herrlich, um darin herumzustöbern. Das Angebot ist extrem vielfältig. Ich habe zum Beispiel einen Polsterkurs begonnen und einen Sessel neu bezogen. Jetzt bin ich am zweiten dran. Ich hoffe, dass ich ihn noch fertig schaffe, bis ich in die Schweiz zurückkomme.

SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen restauriert in London diesen Polstersessel. Bild: PD

Nehmen Sie die Sessel mit?

Ja klar.

Was werden Sie sonst noch mitnehmen?

Meinen Freund (lacht). Er ist Ostschweizer wie ich. Wir haben dieses Abenteuer in London gemeinsam angefangen. Und nun beginnen wir zusammen mit unseren beiden Hunden ein neues Kapitel.

Wie haben Sie es geschafft, dass Ihre Beziehung Ihrem anspruchsvollen Job standhalten konnte?

Wir sind ein gutes Team. Er hat mich toll unterstützt und beispielweise fast immer für mich gekocht, was nach einem anstrengenden Tag sehr wertvoll ist. Das ist schön und hat mir meine Arbeit hier enorm erleichtert.

Sie haben einmal gesagt, Ihre Karriere habe bereits als Cevi-Leiterin damals in Romanshorn begonnen.

Ja, die erste Führungserfahrung, vor allem aber auch das Wissen darüber, wie man im Team agiert, habe ich im Cevi gelernt. Das prägt einen und hat mir sicherlich auch beruflich geholfen.

Ist man als Auslandskorrespondentin nicht eher Einzelkämpferin?

Nein, das scheint nur so. Das Netzwerk zu anderen Korrespondenten und Korrespondentinnen rund um die Westminster-Bubble ist enorm wichtig. Auch zu unserem Radiokorrespondenten Patrik Wülser pflege ich einen guten Kontakt. Manchmal rufen wir uns kurz an, um sicherzugehen, dass wir die Sachlage richtig verstanden haben.

Wie muss man sich den Job als Auslandskorrespondentin vorstellen? Sitzt man da mit Freunden am Tisch und muss plötzlich wegrennen?

Das Meiste sieht man kommen, und doch muss es manchmal schnell gehen. Dass Boris Johnson auf der Intensivstation liegt, hatte ich etwa erst um 21.15 Uhr erfahren, um 22 Uhr war ich bereits live auf Sendung.

Das klingt stressig.

Der Extremstress ist die Ausnahme. Aber der Job war für mich in den letzten fünf Jahren schon sehr intensiv, umso mehr, weil ich genau zu der Zeit hier war, als dieses Land wegen des Brexits die grösste politische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg durchmachte. Es gab Zeiten, da wusste man nie, wann im Drama die nächste Bombe platzt. Auch der Rücktritt von Theresa May, der Aufstieg von Boris Johnson, das britische Königshaus und die Fussball-EM hielten mich auf Trab. Ich hatte mein Privatleben komplett danach ausgerichtet.

SRF-Auslandkorrespondentin Henriette Engbersen vor dem Westminsterpalast, dem politischen Zentrum Grossbritanniens. Bild: PD

Und wie haben Sie gewichtige Politiker dazu gebracht, für das kleine Schweizer Fernsehen ein Interview zu geben?

Seit dem Brexit-Referendum wissen viele Britinnen und Briten, dass die Schweiz nicht in der EU ist und interessieren sich für sie. Es gibt aber noch einen anderen einfachen Trick, der ebenfalls gut funktioniert: Die meisten erzählen nämlich gerne von ihren Ferien in der Schweiz. So kommt man ins Gespräch.

Konnten Sie diesen Trick auch bei Premierminister Boris Johnson anwenden?

Nein, Johnson durfte ich leider nie interviewen. Da bin ich gnadenlos gescheitert. Aber ich habe ihn einmal mit dem Velo auf der Strasse überholt. Es war dieser Moment, in dem ein Journalist die alles entscheidende Frage stellen muss.

Und was haben Sie ihn gefragt?

Gar nichts, leider. Als ich realisierte, wen ich da gerade überhole, war ich völlig baff. Ich habe nur gesagt: «Hello Mr. Johnson, I’m following your career as a journalist from Switzerland.»

Henriette Engbersen mit ihrem E-Bike in London. Bild: PD

Und was sagte er?

«Oh Switzerland! Nice! Roger Federer.» Dann musste ich Platz machen. Sonst wäre es zu gefährlich geworden, so mitten in London auf der Strasse neben ihm herzufahren. Aber es gibt noch eine viel lustigere Anekdote mit ihm.

Erzählen Sie!

Einmal parkierte ich mein E-Bike bei einem Zaun vor dem Aussenministerium, weil ich dort einen Medientermin hatte. Etwas später musste ich bei der Security antraben. Sie hatten den grossen Akku beim Gepäckträger für ein Paket gehalten und befürchteten, dass sich darin eine Bombe befindet. Sie sagten mir, sie hätten bereits das halbe Aussenministerium evakuiert und dass als Nächster Boris Johnson, der damals noch Aussenminister war, evakuiert würde. Zum Glück haben die Briten Humor.

Ist dieses Inselvolk wirklich so lustig?

Ja, absolut. Das erkennt man beispielsweise daran, dass wer eine Rede hält, immer mit einem Witz beginnt. Und die meisten Briten und Britinnen können herzhaft über sich selbst lachen. Ich hoffe, dass ich von dieser Lockerheit etwas mit zurück in die Schweiz nehmen kann.

