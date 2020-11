Glosse Leuchtende Funzeln oder warum die Stadt Weinfelden fünfzig Franken mehr versteuern muss Räbeblatt: An der Bochselnacht wird das Licht gelöscht. Für den Umzug. Doch das gibt es dieses Jahr nicht. Also brennen alle Lampen und wer bezahlt's? Die Stadt natürlich. Sabrina Bächi 05.11.2020, 04.20 Uhr

Traditionsgemäss singen die Schülerinnen und Schüler auf dem Rathausplatz «Freut euch des Lebens». Wegen der Absage der Bochselnacht wird es dieses Jahr stumm bleiben am 17. Dezember. Hier zum Schwelgen: Ein Bild vom letzten Jahr. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 19. Dezember 2019)

Heilige Nacht, stille Nacht, alles schläft – spätestens ab 23 Uhr. Ach, die Absage der Bochselnacht trifft das Weinfelder Traditionsherz in seiner Mitte. Zuerst die Wega, jetzt die Bochselnacht – von all den vielen kleinen Anlässen, die nicht mehr sind, ganz zu schweigen. Blödes Coronavirus. Also wirklich!