Lernen mit Bewegung - wie Bürgler Schüler körperlich und geistig fit werden Die Schule Bürglen hat auf ihrem Areal einen Lern-Orientierungslauf mit vier Touren installiert. Sie ist eine von nur zwei Institutionen, welche im Kanton das System «FixFinder» einsetzen. Monika Wick 08.07.2020, 16.32 Uhr

Marc, Levi, Aravien und Muhammed finden einen Posten auf dem Schulgelände. (Bild: Monika Wick)

Die schwarzen Täfelchen mit dem weissen und orangen Dreieck darauf fallen auf. Überall auf dem Gelände der Schule Bürglen sind sie seit kurzem angebracht. «Es handelt es sich um ‹FixFinder›, einen Orientierungslauf, der den Schülern unter anderem bewegtes Lernen ermöglicht», erklärt Schulleiter Philipp Frei.

Bisher sind die Stadt Weinfelden und die Schule Bürglen die einzigen Institutionen im Kanton Thurgau, die das System nutzen.

«Die Orientierungsläufe dürfen auch von Familien, Vereinen oder anderen Gruppen absolviert werden. Ich freue mich, wenn das Angebot benutzt wird.»

So sehen die «FixFinder»-Tafeln aus. Bild: Monika Wick

Die Schule Bürglen verfügt über vier fix installierte Touren von 330 bis 1350 Metern. Mit zusätzlichen mobilen Posten ist die Schule in der Lage, die Routen auch zu verändern oder zu erweitern. «Zudem können von den Lehrpersonen Lerninhalte von den Schulfächern hinterlegt werden», erklärt Philipp Frei. Noch reizvoller macht das Ganze, dass die Resultate in eine Liste eingetragen und so Wettläufe veranstaltet werden können.

Laufen mit Stick oder Smartphone

Auch Lehrer Yanek Schiavone ist begeistert von «FixFinder». «Es ist eine gute Möglichkeit, Schüler auf dem Schulareal zu bewegen und gleichzeitig Wissen zu vermitteln. Die Strecken können auch je nach Niveau oder Leistungsstufe problemlos angepasst werden», sagt er beim Gespräch vergangene Woche und schickt die vier Oberstufenschüler Levi, Marc, Aravien und Muhammed auf einen 770 Meter langen Kurs.

Nach deren Rückkehr wertet Schiavone die Fingersticks aus, welche die Schüler zur Bewältigung des Orientierungslaufes tragen. «Das ist eine sehr coole Sache. Mir gefällt vor allem die Kombination von Tempo und dem Postensuchen», sagt Levi.