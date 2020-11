Lerncoach zu ADHS-Kindern: Keine Machtkämpfe dafür lernen im Hüpfen Cornelia Freuler erzählte in ihrem Referat zum Umgang mit ADHS-Kindern, was Eltern tun können, um den Umgang mit vom Syndrom betroffenen Kindern zu verbessern. Eines stellt sie klar: Diese Kinder brauchen Bewegung und sie lernen dann auch deutlich besser. Werner Lenzin 15.11.2020, 16.40 Uhr

Referentin Cornelia Freuler erzählte in Bischofszell über den Umgang mit ADHS-Kindern. Bild: Werner Lenzin.

Wegen eines Staus erschien Referentin Cornelia Freuler nicht rechtzeitig in der Aula Sandbänkli. Als sie dann endlich vor Ort war, begrüsste sie das Publikum mit den Worten: «Es ist wie bei den Kindern mit dem ADHS-Syndrom, meistens läuft es nicht so wie geplant.» Damit schlug sie eine Brücke zum Thema der zweiten Veranstaltung der Elternschule Bischofszell, in der Lerncoach Cornelia Freuler aufzeigte, was Eltern tun können, um einem Kind mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) die Situation in der Schule und daheim zu verbessern.