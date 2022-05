Stanko Gobac leitet seit einem Jahr den Ekkharthof in Lengwil

Lengwil «Ich fände es gut, wenn in meinem Stuhl dereinst eine Person mit Behinderung sitzen würde»: Stanko Gobac ist seit einem Jahr Leiter des Ekkharthofs Vor zwölf Monaten hat der 43-jährige Stanko Gobac die Leitung des Ekkharthofs in Lengwil übernommen. Im Gespräch blickt er zurück und spricht darüber, was er sich für die Institution für Menschen mit einer Beeinträchtigung wünscht. Rahel Haag Jetzt kommentieren 10.05.2022, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich will mir selbst kein Denkmal setzen», sagt Stanko Gobac, Leiter des Ekkharthofs. Bild: Belinda Schmid

Eines ist schnell klar: Stanko Gobac ist keiner, der im Elfenbeinturm sitzt. Schlendert man mit ihm über das Gelände des Ekkharthofs in Lengwil, wird er auf dem Weg von sämtlichen Mitarbeitenden wie auch Klientinnen und Klienten, denen er begegnet, herzlich gegrüsst. Und Gobac grüsst zurück, scheint jeden Namen zu kennen, bleibt auch einmal für einen kurzen Schwatz stehen. Eine Klientin sagt bei der Gelegenheit gar: «Ich mag dich.»

Vor einem Jahr hat der 43-Jährige die Leitung der Institution für Menschen mit einer Beeinträchtigung übernommen. Er habe sich verändert in diesem Jahr, sagt Gobac. «Vielleicht könnte man auch von Aufblühen sprechen.» Er, der ursprünglich Deutsche und Französische Literatur und Sprachwissenschaft an den Universitäten Zürich und Lausanne studiert hat, hatte vor seinem Wechsel erst als Prorektor und später als Hauptlehrer für Deutsch und Französisch an der Kantonsschule Kreuzlingen gearbeitet.

«Als Prorektor wollte ich in der Schulleitung etwas verändern, etwas bewegen, doch das war dort nicht in dem Masse möglich, wie ich es mir gewünscht hatte.»

Die Aussicht, ebendies am Ekkharthof tun zu können, habe ihn angezogen und motiviert, sich zu bewerben. Es sei die richtige Entscheidung gewesen.

Er sieht sich als Fremdgewächs

Gobac übernahm die Leitung von Jürg Bregenzer, der insgesamt 40 Jahre lang in der Institution wirkte und als «Verkörperung des Ekkharthofs» galt. Entsprechend gross waren die Fussstapfen, die er hinterliess. «Druck habe ich deswegen nie verspürt», sagt Gobac. Bregenzer sei von der Pike an dabei gewesen, das sei etwas anderes, etwas, das er nicht bieten könne.

«Mein Ziel ist es, die Arbeit organisch fortzusetzen und den Ekkharthof aus sich heraus weiterzuentwickeln.»

Er sehe sich im besten Sinne als Fremdgewächs, denn eigentlich sei er kein Pädagoge im klassischen Sinne, vielmehr sei er Kultur- und Literaturliebhaber. «Doch gerade dieser fremde Blick tut gut, den versuche ich mir zu bewahren.» Was er dagegen nicht wolle, sei, sich selbst ein Denkmal zu setzen.

Und was hat er in diesem ersten Jahr als Leiter gelernt? «Dass ich einen Gang runterschalten muss.» Er sei kein Bürokrat, habe es gerne lebhaft und speditiv, sprich: Wenn er etwas sehe, das man verbessern könnte, wolle er es sofort anpacken. Doch eine nachhaltige Veränderung brauche ihre Zeit. Dazu passt auch sein Wunsch für die Zukunft des Ekkharthofs:

«Ich fände es gut, wenn wir inklusives Bewusstsein so weit entwickeln, dass auch in meinem Stuhl dereinst eine Person mit Behinderung sitzen würde.»

Als Institution müsse man sich immer wieder selbst prüfen und sich selbst, «wer weiss», auf lange Sicht sogar abschaffen.

In einem ersten Schritt will er den Ekkharthof öffnen, denn früher habe sich die Institution eher abgeschottet. Gobac wünscht sich, dass die Menschen an den Ekkharthof kommen. Helfen sollte dabei im vergangenen Winter eine Kunsteisbahn, auf dem grossen Vorplatz, dem Begegnungsplatz. Sie hat unterdessen mehreren Minigolfbahnen Platz gemacht. «Auch ich greife hin und wieder zum Schläger.»

Bildungsangebot vom Kindergarten bis zum Arbeitsplatz Der Ekkharthof-Verein wurde 1963 gegründet. Dessen Zweck ist die Pflege, Betreuung, Förderung und Bildung seelen­pflege-bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Heute werden im Ekkharthof an insgesamt sechs Standorten über 200 Menschen mit einer Be­ein­­trächtigung gefördert und begleitet. Die anthro­­po­­sophisch aus­­ge­richtete Institution führt eine heil­­päda­­gogische Schule, geschützte Werk­stätten und Förder­­ateliers sowie ver­schiedene Wohn­­möglich­­keiten. Das Bildungs­an­gebot reicht vom Kinder­garten über die Schul­zeit und Aus­bildung bis zum Arbeits­platz. Ergänzt wird es durch ein Aktivierungs­angebot für Menschen im vierten Lebens­abschnitt. Begleitet von einem breiten Pflege-, Therapie- und Frei­zeit­an­gebot und ver­schiedenen Wohn­formen. (red)

Minigolf löst Schlittschuhlaufen ab

Stanko Gobac, Leiter des Ekkharthofs, versucht sich an einer der Minigolfbahnen. Bild: Belinda Schmid

Ohnehin sei der Begegnungsplatz einer seiner Lieblingsorte auf dem Ekkharthof, sagt Gobac. Der simple Grund: Hier kämen die Leute zusammen, hier spiele sich das Leben ab.

Etwas vom Schönsten an seiner Arbeit sei für ihn denn auch, mit dem «Werkstoff Mensch» arbeiten zu dürfen, das empfinde er als Privileg.

«Ich möchte mich direkt mit den Leuten austauschen, versuche nah an ihnen dran zu sein.»

Pro Tag treffe er im Schnitt zwischen 20 und 25 Personen, insgesamt gehen am Ekkharthof rund 500 Mitarbeitende sowie Klientinnen und Klienten ein und aus. Und kennt er nun tatsächlich jeden Namen? «Jeden», sagt Gobac und lächelt. Dass er sich Namen gut merken könne, sei ihm zum Glück gegeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen