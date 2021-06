Keine Steuersenkung: Gemeinde Lengwil ist auf Sicherheit bedacht

Lengwil Diskussion um Steuersenkung: Jahresrechnung schliesst mit einem Überschuss von über 300'000 Franken Ein Stimmbürger fordert an der Gemeindeversammlung in Lengwil, den Steuerfuss von 54 auf 50 Prozentpunkte zu senken. Der Gemeinderat auf der anderen Seite ist derzeit auf Sicherheit bedacht, da die finanziellen Folgen der Pandemie schwer vorhersehbar seien. Inka Grabowsky 16.06.2021, 16.35 Uhr

Sie stehen hinter den Ertragsüberschüssen: Ralph Huber, verantwortlicher Gemeinderat für das Ressort Finanzen, und Gemeindepräsident Ciril Schmidiger. Bild: Inka Grabowsky

«Wir freuen uns extrem, Sie wieder persönlich zu sehen.»

Das sagt der Lengwiler Gemeindepräsident Ciril Schmidiger zur Begrüssung. 49 der 976 Stimmberechtigten sind am Dienstagabend zur Gemeindeversammlung in die Mehrzweckhalle Oberhofen gekommen. Im Zentrum steht an diesem Abend die Jahresrechnung 2020. Ralph Huber, verantwortlicher Gemeinderat für das Ressort Finanzen, kann einen Ertragsüberschuss von fast 309'000 Franken präsentieren. Unter anderem habe die Gemeinde weniger für Kultur, Sport und die öffentliche Ordnung aufwenden müssen. Die Pandemie habe das Leben verändert, sagt Huber.

«Auch die Mehrausgaben für die Beseitigung von Grüngut in Höhe von rund 12'000 Franken führe ich darauf zurück. Die Menschen hatten wohl mehr Zeit für ihre Gärten.»

Der Überschuss soll dazu dienen, Kosten für die Instandsetzung von Gemeindestrassen vorzeitig abzuschreiben, um die Haushalte in den kommenden Jahren zu entlasten. Das Eigenkapital soll bei 2,5 Millionen Franken belassen werden. «Das reicht als Risikorücklage», meint der Finanzchef, «damit sind wir liquide genug.»

Steuern senken oder Polster schaffen

Der ehemalige Gemeinderat Markus Reimann regt dagegen an, das Eigenkapital auf jene zwei Millionen Franken «herunterzuwirtschaften», die vor zwei Jahren in der Strategie der Gemeinde angestrebt worden waren. Er befürworte eine Absenkung des Steuersatzes von jetzt 54 auf zunächst einmal 50 Prozentpunkte.

Huber weist das zurück – zunächst aus formalen Gründen, denn diese Argumente müssten in der nächsten Budgetversammlung ausgetauscht werden. Inhaltlich betont er, dass man wegen der schwer vorhersehbaren Pandemiefolgen derzeit auf Sicherheit bedacht sei.

«Wir nehmen keine Steuern auf Vorrat ein, aber wollen vermeiden, dass der Satz von Jahr zu Jahr mal hochspringt und dann wieder abfällt.»

An Investitionsvorhaben fehlt es der Gemeinde nicht. Diverse Strassen und die Kanalisation müssten saniert werden, merkt ein anderer Bürger an. Es kämen in den nächsten Jahren einige Kosten auf die Gemeinde zu. Ralph Huber stimmte dem zu. «In den vergangenen Jahren haben wir im Vergleich zum Durchschnitt der Gemeinden tatsächlich weniger investiert. Jetzt gibt es einen Nachholbedarf.» Vorbereitende Massnahmen, wie etwa die Dokumentation von Schäden in der Kanalisation mit Kameras, liefen.

Kinder für die Kita und den Hort gesucht

Gemeinderätin Daniela Willner, verantwortlich für das Ressort Soziales, informiert anschliessend über das Pilotprojekt zur familienergänzenden Betreuung, das im August 2020 gestartet ist. «Die besonderen Umstände haben sich auch hier niedergeschlagen.» In der Kindertagesstätte startete der Betreiber, die Kita Lengwil GmbH, mit zwei Kindern. Schon Ende Jahr war die Zahl auf 13 Kinder angewachsen. Zehn Kinder besuchten anfangs den Hort, inzwischen sind es zwölf. Das seien weniger als geplant.

«Wir vermuten, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, denn auch in den Nachbargemeinden gibt es mehr freie Plätze in der Kinderbetreuung.»

Aus der recht geringen Anzahl der betreuten Kinder resultiert ein Defizit von über 88'000 Franken, das allerdings durch eine Beteiligung der Schulgemeinden Lengwil-Oberhofen und Kemmental etwas abgemildert wird. Willner hofft, dass die Auslastung im zweiten Betriebsjahr höher sein wird. «Die Rückmeldungen der Eltern, die das Angebot in Anspruch nehmen, sind positiv.»