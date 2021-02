Lengwil Bäbis statt Tresor: Kinder hauchen dem ehemaligem Bankgebäude neues Leben ein In Lengwil läuft ein Kita-Projekt mit dreijähriger Testphase. Nach anfänglicher Skepsis wird das Angebot positiv aufgenommen. Judith Schuck 08.02.2021, 04.30 Uhr

Gemeinderätin Daniela Willner und Gemeindepräsident Ciril Schmidiger in der neuen Kita. (Bild: Judith Schuck)

Trotz Corona eröffnete im August eine neue Calimero-Kita in Lengwil. Es ist neben Tägerwilen, Kreuzlingen-Bellevue, Kreuzlingen-Ziil und Bottighofen der fünfte Standort der Kette von Leiterin Sandra Himmelberger.

2018 hatte die Gemeinde Lengwil bei der Bevölkerung eine Umfrage durchgeführt, ob Bedarf für eine Kita besteht. Aufgrund des Ergebnisses unternahm der Gemeinderat zunächst nichts. Als aber später die Raiffeisenbank an der Bahnhofstrasse frei wurde, packte man die Chance. Gemeindepräsident Ciril Schmidiger fand:

«So eine Gelegenheit gibt es so schnell nicht wieder»

2019 erarbeiteten Betreiber, Investor und Gemeinde ein entsprechendes Konzept, bei dem wichtig war, dass wenn es eine Kita gäbe, diese das Gesamtpaket an Betreuung bieten müsse: von der vorschulischen Betreuung über Mittagstisch bis Randzeiten- und Ferienbetreuung.

Defizitgarantie von der Gemeindeversammlung bewilligt

Da ein Hortbetrieb im Primarschulalter kaum je kostendeckend sei, beantragte der Gemeinderat bei den Stimmbürgern während der Pilotphase eine Defizitübernahme von 165'000 Franken durch die öffentliche Hand. Das Konzept wurde im Dezember 2019 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Den Umbau übernahm in Absprache mit den übrigen Teilhabern der Investor, die Mayer Immobilien AG aus Weinfelden. «Ohne ihn wäre das Projekt gescheitert», betont Schmidiger.

Das Essen wird noch selbst gekocht

Wo früher also der Geldtresor stand, ist heute ein kindergerechtes Badezimmer. Schräg gegenüber befindet sich das Schlafzimmer. Auf der anderen Seite des Flurs gibt es verschiedene Spielzimmer und den Essbereich. Für die Küche ist aktuell noch die Lengwiler Krippenleiterin Jana Beier zuständig, die in ihrer Vollzeitstelle je nach Bedarf von Helferinnen unterstützt wird. Wenn künftig mehr Kinder am Mittagstisch teilnehmen, kann das Essen von extern geliefert werden.

«Im August 2020 starteten wir die familienergänzende Betreuung mit zwei Kindern. Heute sind es insgesamt 13 Kinder in Teilzeitbetreuung»

Das sagt Daniela Willner, Gemeinderätin im Ressort Soziales. Im Hort waren es anfänglich zehn Kinder in Teilzeitbetreuung, diese Zahl hat sich bis Januar nicht geändert. Platz wäre für 10 Kita- sowie 12 Hortplätze in Vollzeit. Die Betreiber wünschen sich eine Belegung von 7,5 und 7,3 Plätzen.

Nicht jeder hat das Glück, Familie vor Ort zu haben

Daniela Willner hofft, dass künftig das Angebot besser angenommen wird: «Wir hatten von Anfang an Kinder, trotz der schwierigen Umstände. Allerdings hätten wir mit ein bisschen mehr gerechnet.» Ob das an Corona läge oder andere Gründe habe, lasse sich noch nicht sagen. Schmidiger: «Wir wollten zuerst einmal das Angebot schaffen, damit wir sehen, ob Bedarf besteht.» Darum laufe die familienergänzende Betreuung Lengwil als dreijährige Pilotphase.

«Obwohl Lengwil eine ländliche Gemeinde ist, ist es einen Versuch wert. Da hätte es auch mehr Gegenstimmen geben können.»

Und Willner ergänzt: «Nicht jeder hat das Glück, die Familie um sich zu haben, die bei der Betreuung aushelfen kann.» Der Verein der Tageseltern werde auch weiterhin von der Gemeinde unterstützt. Die Eltern sollten ihren Ansprüchen gemäss wählen können, welche Art der Betreuung für sie die richtige sei.