Bankstrasse Weinfelden: Ein Nein zur Initiative bringt Tempo

Leitartikel Areal Bankstrasse: Ein Nein bringt mehr Tempo Am 15. Mai stimmen die Weinfelder Stimmberechtigten über die Initiative «Die Bankstrasse gehört uns allen» ab. Mit einem Nein zur Initiative könnte der Stadtrat beweisen, dass er fähig ist, ein geeignetes Projekt mittels Wettbewerb zu eruieren. Sabrina Bächi 27.04.2022, 04.25 Uhr

Blick durchs Fischauge auf das Areal Bankstrasse in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Nach sieben Jahren im Stadtrat und Parlament findet die Causa Bankstrasse nun den Weg an die Urne und somit vors Stimmvolk. Bis dahin ist einiges passiert. Fakt ist, dass für die Initiative innert drei Wochen – statt dreier Monate – genügend Unterschriften gesammelt wurden, dass die Volksabstimmung möglich ist.

Die Argumente der Initianten haben die Stimmberechtigten überzeugt: Man soll das Tafelsilber, also eine Parzelle mitten im Zentrum, nicht einfach verscherbeln. Besser etwas Eigenes bauen, dass den Wünschen und Vorstellungen der Bevölkerung entspricht.

Am 11. Juni 2021 haben die Initianten die über 800 Unterschriften für ihre Volksinitiative eingereicht. Bild: Mario Testa

Stadtrat, SVP und FDP sehen dies anders. Die Initiative sei der falsche Weg, würde alles verzögern und es sei nicht sicher, ob überhaupt ein Konsens gefunden werden kann, wenn die Bevölkerung auch mitbestimmt. Die Idee, dass die Bevölkerung über ein Projekt bestimmen soll und die Stadt als Bauherrin auftritt, bezeichnete nicht zuletzt SVP-Parlamentarier Manuel Strupler an der Podiumsdiskussion als utopisch. Doch in einer Stadt, in der fehlende Visionen immer wieder angeprangert werden, sollte es auch einmal Platz geben für ein Utopia.

Ähnliche Ziele, unterschiedlicher Weg

Ein Gebäude mit Platz für Geschäfte, ein Ortsmuseum, Räumlichkeiten für Vereine, Institutionen oder die Verwaltung. Zudem: günstiger Wohnraum im Zentrum. Das alles tönt nicht schlecht. Das sagen selbst Gegner der Initiative. Uneins ist man sich demnach eigentlich nicht darin, was das Ziel an der Bankstrasse sein soll, sondern eher, wie dieses Ziel erreicht wird.

Martin Müller und Matthias Riggenbach plädierten am Podium von vergangener Woche für ein Ja, Manuel Strupler und Max Vögeli für ein Nein zur Volksinitiative. Bild: Sabrina Bächi

Die Initianten trauen dem Stadtrat nicht zu, dass er mittels Wettbewerb ein geeignetes Projekt findet. Die Bevölkerung jedoch sollte es tun und dies mit einem Nein zur Initiative bekräftigen. Denn die Initianten nehmen mit ihren Forderungen eine Verzögerung in Kauf, die nicht nötig ist. Aber man kann ihnen zugutehalten, dass sie mit ihrer konsequenten Forderung und dem Mittel der Initiative in der Stadt eine Diskussion losgetreten und Begehrlichkeiten geweckt haben, vor denen sich auch die Gegner und der Stadtrat nicht mehr entziehen können. Die Unterschriftensammlung hat es gezeigt: Den Weinfelderinnen und Weinfeldern ist es wichtig, dass mitten im Zentrum ein sinnvoller Bau entsteht, von dem viele profitieren können. Die Leitplanken sind da, nun braucht es das Vertrauen in die Exekutive, dass sie mittels Wettbewerb ein gutes Projekt findet, das dem entspricht und auch finanziert werden kann.

Bürgernahe Lösung trotz Nein an der Urne

Die Initianten dürfen es durchaus als Erfolg verbuchen, dass sich Stadtpräsident Max Vögeli an der Podiumsdiskussion öffentlich für die Möglichkeit eines genossenschaftlich geführten Projektes aussprach, oder es zumindest in Erwägung zog. Bereits jetzt ist klar, dass kein anonymer Investor den Zuschlag für das Tafelsilber erhält – es wäre ein Affront gegen den durch die Unterschriftensammlung sichtbar gewordenen Volkswillen. Ein Nein ist deshalb kein Nein zu einem bürgernahen Bankstrasse-Areal, sondern ein Ja zu einer möglichst schnellen Umsetzung. Es ist eine Aufforderung an den Stadtrat, mittels Wettbewerb und Vorlagen das richtige Projekt für die 1800 Quadratmeter zu finden. Es ist vielleicht eine Herkulesaufgabe, aber bestimmt nicht unmöglich. Und in der goldenen Energiestadt wäre das neue Projekt auf jeden Fall energieeffizienter als die baufälligen Gebäude, die derzeit auf der Parzelle stehen.

Pro und Kontra Die Initianten sind der Meinung, dass die Stadt über die Nutzung eines Baus an der Bankstrasse bestimmen soll. Die Bevölkerung soll über diesen Nutzen das letzte Wort haben. Denn das Areal biete viele Möglichkeiten. Zudem ist die Stadt in keiner finanziellen Notlage und etwas Zeit, um die Nutzung zu definieren, würde nicht schaden. Die Gegner der Initiative berufen sich auf eine Bedürfnisanalyse, die gezeigt hat, dass die Stadt keinen Raumbedarf hat. Das Grundstück bleibt auch bei einem Nein zur Initiative im Besitz der Stadt, da es im Baurecht für 75 Jahre vergeben wird. Durch einen Wettbewerb kann die Stadt Einfluss auf die Bebauung nehmen.