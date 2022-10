Plattentaufe der Singing Sailors' Crew Romanshorn in Uttwil

«Leinen los!» für einen fulminanten Start Die Singing Sailors’ Crew Romanshorn gab ihr erstes Konzert nach Corona. Dabei wurde auch die neue CD mit Seemannsliedern getauft. Trudi Krieg 10.10.2022, 11.30 Uhr

Taufpatin Marianne Schiess überreicht Präsident und Kapitän Richi Prendina die Torte, Nicola und Nino bringen die CD. Bild: Trudi Krieg

«Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern», mögen sich die rund 30 Sänger der Singing Sailors’ Crew während der Coronazeit gesagt haben. Kein einziger sei von Bord gegangen, freute sich der Präsident und Kapitän Richi Prendina beim Konzert in der Mehrzweckhalle Uttwil. Man habe auch während der Pandemie geprobt. Dass sich die Mannschaft auf den sechsten Tonträger vorbereitet habe, sei eine zusätzliche Motivationsspritze gewesen. Unter der Leitung von Paolo D’Angelo übte die Crew seit letztem März intensiv die neuen Lieder ein. Alle 15 Lieder habe man im Juli an einem einzigen Tag im Hardstudio Winterthur aufgenommen.

Der CD-Titel «Leinen los!» war zugleich das Motto des Konzerts mit den neuen Liedern. Shantys seien Lieder, von denen der Komponist nicht bekannt ist und die in keinem Köchelverzeichnis aufgeführt sind, sagte Beat Burgherr, der durch das Programm führte. Lieder, die ihre eigenen Geschichten erzählen aus vergangenen Zeiten der Hochblüte der Seefahrt, Geschichten von sich bekriegenden Völkern, von in Eisschollen eingeschlossenen Schiffen, von Treue zum Schiff und untreuen Mädchen an Land. Lieder, von kräftigen Männerstimmen gesungen in einem Rhythmus, welcher die Seemänner anfeuerte bei ihrer harten Arbeit. Lieder, in denen manchmal auch Wehmut und Heimweh mitschwang. Drei Frauen klimperten auf dem Schifferklavier zur Begleitung. Mitsingen dürfen sie laut Statuten aber nicht im Shantychor.

Der Gemeindesaal war bis auf den letzten Platz besetzt mit begeisterten Konzertbesuchern. Die Shantyfamilie managte alles selber. Ruedi, Hampi und Kapitän Richi brauten in der Kombüse Bündner Gerstensuppe und kochten Hörnli, Ghackets und Öpfelmues. Das Kuchen- und Tortenbuffet hatten die Shantyfrauen bestückt. Partnerinnen, Tanten, Nichten und Neffen waren im Service, beim Abwasch und im Plattenverkauf im Einsatz.

Der besondere Höhepunkt war die CD-Taufe. Als Taufpatin amtete Marianne Schiess von der Bäckerei-Konditorei Schiess in Dozwil. Bei der Bäckerei Schiess ist auch das Probelokal vom Shantychor. Die Buben Lino und Nicola überbrachten die CD auf dem Taufkissen. Als Patengeschenk gab es eine dreistöckige Torte aus dem für seine Kirschtorten weit herum berühmten Hause Schiess.

Unter den Gästen war auch der Shanty Chor Ägeri, mit dem die Romanshorner eine Freundschaft verbindet, seit die beiden Chöre gemeinsam auf der Ostsee segelten. Beim Finale stürmte auch der Chor aus Ägeri die Bühne: «Leave her Johnny», tönte es noch kräftiger mit Verstärkung des Gastchores. Hüte wurden geschwenkt zum Abschied bis zum nächsten Konzert am 27. November in der evangelischen Kirche Romanshorn.