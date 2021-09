Miguel Forster: Titelverteidiger im Letzigrund beim UBS Kids Cup

Leichtathletiktalent «Ich habe nur ein Ziel: zuoberst aufs Podest»: Ein 15-jähriger Mehrkämpfer aus Hugelshofen geht als Titelverteidiger in den UBS Kids Cup Miguel Forster aus Hugelshofen ist Mitglied der Leichtathletikriege (LAR) Bischofszell und startet am Samstag im Final des UBS Kids Cup im Zürcher Letzigrund als Titelverteidiger. Karin Kobler Jetzt kommentieren 10.09.2021, 04.30 Uhr

Miguel Forster, 15 Jahre, Mitglied der LAR Bischofszell, hat an den U16-Leichtathletik-Meisterschaften abgeräumt. Bild: PD

Miguel, am Samstag verteidigst du im Letzigrund beim Schweizer Final des UBS Kids Cup deinen Titel. Musstest du dich qualifizieren?

Miguel Forster: Nein, als Titelverteidiger wurde ich von Weltklasse Zürich direkt eingeladen.

Wie hast du die letzten Jahre vom Kids Cup profitiert?

Ich bin ein typisches UBS-Kids-Cup-Kind. Dank diesem Anlass habe ich mit Leichtathletik angefangen. Seit zwei Jahren bin ich im Sommer im Kids-Cup-Trainingslager in Tenero dabei, wo ich unter professionellen Bedingungen trainieren konnte.

Im Trainingslager des UBS Kids Cup in Tenero im Juli 2021 war auch Miguel Forster dabei. Bild: PD/Tobias Lackner (athletix.ch)

Der Kids Cup ist ein Dreikampf mit Sprint, Ballwurf und Weitsprung. Welche Disziplin magst du am meisten?

Ich bin ein Mehrkämpfer. Am Ende zählen die Gesamtpunkte.

Vergangenes Wochenende fanden in Winterthur die Schweizer U16-Leichtathletik-Meisterschaften statt. Wie hast du abgeschnitten?

Ich hatte die Limite für acht Disziplinen erfüllt. Als Mehrkämpfer startet man in mehreren Disziplinen und versucht, die Spezialisten herauszufordern. Da der Zeitplan gedrängt war könnte ich nur in sechs Disziplinen starten. Im 80-Meter-Sprint war im Halbfinal Endstation aber mit persönlicher Bestleistung. Bei den 100-Meter-Hürden erreichte ich den vierten Platz, ebenfalls mit PB, im Speerwurf, Diskus und Kugelstossen wurde ich Schweizer Vizemeister und im Weitsprung erreichte ich den dritten Platz mit neuem Thurgauer Rekord. Für mich war das Wochenende sehr erfolgreich.

Wie schätzt du deine Chancen beim UBS Kids Cup ein?

Nach den Resultaten vom letzten Wochenende habe ich nur ein Ziel: zuoberst aufs Podest.

Was sind deine kurzfristigen und längerfristigen Ziele?

Im September sind die Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf in Hochdorf, dort will ich den Titel gewinnen und einen neuen Thurgauer Rekord aufstellen. Nächstes Jahr starte ich mit dem klassischen Zehnkampf und ich will die Limite für die Europameisterschaft erreichen.

Bringst du das mit deiner Ausbildung unter einen Hut?

Ich bin seit August in der PMS Kreuzlingen in der Klasse Kunst und Sport. Diese nimmt Rücksicht auf das Training und ist für mich optimal, um mich weiter entwickeln zu können.