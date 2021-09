Bitte keine dreckigen Hände: Die unpopulärsten Lehrberufe

Berufslehre Aber bitte keine dreckigen Hände: Die unpopulärsten Berufe bei Thurgauer Jugendlichen Polymechaniker, Maurer oder Restaurationsfachkraft sind Berufe, die Jugendliche kaum mehr wählen. Die Rückgänge an Lernenden steigen stetig. Auch Corona hat seinen Teil zum Rückgang beigetragen – zumindest in einer Branche. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Lehrlinge der Kibag arbeiten im Freien an einem Trottoir. Bild: Mario Testa

Lehrstellen in den Bereichen Detailhandel, Gesundheit und Kaufmännischen sind seit Jahren in den Top 3 der gewählten Berufslehren. Für diese Branchen besteht daher eine geringe Gefahr eines Personalmangels.

Doch auf der Kehrseite existieren Berufsgruppen, deren Anzahl Lernende seit Jahren rückläufig ist. Eine Umfrage bei den Berufsverbänden bestätigt diesen Negativtrend. Es stellt sich heraus: Die Zahlen sind teilweise um die Hälfte gesunken – auch wegen Corona.

Ernst Kurzbein, Leiter der Berufs- und Studienberatung im Kanton Thurgau, nennt Metallberufe wie Polymechaniker sowie Maurer und Restaurationsfachkräfte als Berufe, die eine rückläufige Anzahl Lernenden verzeichnen. Weiter zeigt sich auch auf der Plattform berufsberatung.ch, dass es für das Jahr 2021 noch 387 Stellen (Stand 7. September) im Thurgau zu vergeben hat.

Auffallend ist, dass bei vielen dieser Berufe von Hand angepackt werden muss. Unbeliebte Lehrberufe erfordern also körperliche Arbeit. Einer davon ist der Beruf des Maurers. Unbeliebt, weil es dreckige Hände gibt? Romeo Maasl, Geschäftsführer des Thurgauischer Baumeisterverbands, sagt dazu:

«Ich nenne es Spuren der Arbeit.»

Um genau diese kommen Maurerinnen und Maurer nicht herum.

Romeo Maasl ist Geschäftsführer des Thurgauischer Baumeisterverbands. Bild: PD

Maasl vermutet, dass die Gesellschaft weniger hart sei und nicht mehr bereit sei, bei jeder Witterung im Freien zu arbeiten. «Es ist ein rauer Job und es braucht Freude an der Bewegung. Man muss auch Teamplayer sein, niemand baut allein ein Haus», sagt Maasl.

Dennoch kämpft der Maurerverband seit längerem mit immer weniger Auszubildenden, wie Romeo Maasl bestätigt: «Seit dem Jahr 2015 verzeichnen wir einen schwankenden Rückgang. Letztes Jahr dachten wir, die Situation habe sich verbessert. Allerdings hatten wir in diesem Jahr einen Rückgang von etwa 30 Prozent.»

Weniger Auszubildende bedeutet auch weniger Maurer, die in Zukunft beim Hausbau anpacken. Da sieht Maasl ein Problem im Besetzen der Kaderstellen, dabei könne man mit engagierter Arbeit schnell Karriere auf dem Bau machen. Maasl sagt: «Wir werden künftig auch vermehrt Wartezeiten bei baulichen Notfällen haben.»

Studieren oder Arbeiten

Anpacken müssten man auch als Polymechanikerinnen und -mechaniker und dies schrecke ab. So sieht es Co-Präsident von Swissmechanic Sektion Thurgau, Pascal Thalmann.

«Dass es dreckige Hände gibt, ist einer der Gründe für die Abwärtsentwicklung bei den Polymechanikerinnen und -mechanikern.»

Die Zahlen entwickelten sich schon länger auf diese Weise, der Rückgang von 18 Prozent in diesem Jahr sei aber einschneidend.

Pascal Thalmann ist Co-Präsident von Swissmechanic Sektion Thurgau. Bild: PD

Viele Polymechaniker wollen nach der Ausbildung studieren, um dies zu erreichen, könne man auch den Weg über die Kanti wählen. Er ist der Meinung, dass Sekundarschulen vermehrt den Fokus auf Mittelschulen legen, was seiner Branche schade. Allerdings hat sich die Verteilung zwischen Berufslehren und weiterführenden Schulen im Thurgau nicht drastisch verändert.

Doch eben genau der Wunsch nach einem weiterführenden Studium bringt für die Branche der Polymechaniker nicht nur die Schwierigkeit, dass immer öfter der schulische Weg gewählt wird, sondern dass am Ende auch die Fachkräfte fehlen.

«Wir haben enorme schulische Ansprüche an die Lernenden und haben top ausgebildete Leute», sagt Thalmann. Doch die Abwanderung zu den Universitäten und Hochschulen nach der Lehre sei ein enormes Problem, meint Thalmann. Ein Grossteil der Lehrlinge entscheide sich direkt nach der Lehrabschlussprüfung für Weiterbildungswege, ohne zuerst auf dem Beruf zu arbeiten.

Der dadurch absehbare Personalmangel könne laut Thalmann schwere Folgen haben: «In der Zukunft gehen Schweizer Betriebe zu und die Teile müssen aus dem Ausland bezogen werden.» Nachdem man während der Pandemie gesehen hat, wie holprig die internationale Zusammenarbeit sein kann, sei dies ein heisses Eisen für die Versorgung der Schweizer Industrie.

Wegen Corona ein Sonderfall

Anders gestaltet sich die Situation für die Gastronomie. Dreckige Hände sind hier weniger das Problem. Viel eher die unbeliebten Arbeitszeiten und Corona. «Die Anzahl der Lernenden war in den letzten Jahren massiv rückläufig, Corona hat dies aber verstärkt. Im Vergleich zum Jahr 2020 verzeichnen wir einen Rückgang von über 50 Prozent», sagt Erika Harder Präsidentin von «Hotel & Gastroformation».

Erika Harder ist Präsidentin von «Hotel & Gastro-formation». Bild: Martina Eggenberger Lenz

Bevor die unsichere Jobsituation durch Corona entstand, schreckten auch die unregelmässigen Arbeitszeiten ab, sagt Harder. Allerdings glaube sie nicht, dass der Beruf aufgrund seines Inhaltes immer unbeliebter wurde, sondern durch die Unsicherheit.

«Es werden vielleicht mittelfristig Betriebe schliessen müssen», sagt Harder zu den möglichen Konsequenzen eines Personalmangels. Diese Taktik sei notwendig und werde heute schon vermehrt angewendet, um das fehlende Personal zu kompensieren.

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer

Um gegen den Abwärtsstrom anzukämpfen, haben sich die jeweiligen Branchen Massnahmen überlegt und sind nicht bereit, zu Nischenberufen zu werden. Pascal Thalmann sagt zu den Polymechanikern: «Es wird eine Berufsreform angestrebt, das dauert aber noch bis ins Jahr 2024.» Auch bei den Maurern stehe ein Umbruch an, wie Romeo Maasl sagt.

Erika Harder befürchtet, dass die Entwicklung bei den Restaurationsfachkräften noch andauern wird, da Corona und die Folgen bei vielen tief sitzen. «Wir versuchen, die Attraktivität der Gastrobranche in den Vordergrund zu stellen, wie gute Aufstiegschancen oder Arbeiten im Ausland.»

Ernst Kurzbein ist Leiter der Berufs- und Studienberatung im Kanton Thurgau. Bild: PD

Berufsberater Ernst Kurzbein ordnet den Mangel an Lernenden in diesen Branchen in einen grösseren Kontext. Er sagt: «Über die Jahre sind bei vielen Berufen starke Schwankungen zu sehen, manchmal spielen Modeströmungen eine Rolle. Und die Veränderungen in der Arbeitswelt wirken sich auf die Berufe aus.» Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Wirtschaft in der Schweiz sei, dass die Ausbildungen der Arbeitswelt angepasst werden, findet der Leiter der kantonalen Berufs- und Studienberatung.