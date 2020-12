Lebendige Krippe mit Eseln, Schafen und Menschen: Katholisch Romanshorn hat sich eine Alternative zum eingeschränkten Weihnachtsgottesdienst einfallen lassen Wegen der Coronapandemie können viele Gläubige keine Gottesdienste besuchen. Die katholische Kirchgemeinde Romanshorn lädt im Zuge dessen zu einem besonderen Anlass: Einer «echten» Krippe mit Maria, Josef und Co. Tanja von Arx 23.12.2020, 18.30 Uhr

Lebendige Weihnachten: Im Pfarreigarten neben der katholischen Kirche präsentiert sich Besuchern eine spezielle Krippe. Reto Martin

Vieles ist dieses Jahr nicht wie sonst. Besonders an Weihnachten. Im Zuge der Coronapandemie können etliche Gläubige keine Gottesdienste besuchen. So wohnen den katholischen in Romanshorn üblicherweise gegen 2000 Personen bei, heuer sind lediglich um die 300 möglich.