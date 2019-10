René Rindlisbacher steht seit über 30 Jahren auf der Bühne. Am Freitag tritt er im Pentorama in Amriswil auf – gemeinsam mit der Tochter.

René Rindlisbacher steht seit über 30 Jahren auf der Bühne. Am Freitag tritt er im Pentorama in Amriswil auf – gemeinsam mit der Tochter.

Rindlisbachers treten im Amriswiler Pentorama auf: «Laura ist nicht nur die Nebenkomikerin», sagt ihr Vater René René Rindlisbacher steht seit über 30 Jahren auf der Bühne. Am Freitag tritt er im Pentorama in Amriswil auf – gemeinsam mit der Tochter.

Laura Rindlisbacher tritt am Freitag mit Vater René Rindlisbacher im Pentorama auf. (Bild: PD)

René Rindlisbacher, Sie haben zwei Kinder, Laura und Nico. Wieso steht die Tochter und nicht der Sohn mit Ihnen auf der Bühne?

René Rindlisbacher: Laura ist extrovertierter. Diese Eigenschaft ist Nico nicht so gegeben. Es war schon früh klar, dass Laura einmal auf der Bühne anzutreffen sein wird.

Wie viel vom Humor des Vaters steckt in Laura?

Laura und auch Nico sind mit meinem Humor aufgewachsen. Natürlich bleibt da einiges hängen. Sie interpretieren ihn differenzierter. Aber im Grunde genommen ist es «typisch Rindlisbacher».

Wie sieht dieser typische Rindlisbacher-Humor aus?

Am ehesten cool, trocken und etwas frech. Bei diesem Programm müssen wir unterscheiden zwischen dem Rindlisbacher als Vater und seinen Bühnenfiguren. Der Vater überdreht etwas, weil wir den Vater-Tochter-Effekt erreichen möchten. Dort ist mein Humor wohl am authentischsten. Bühnenfiguren wie Alfonso sind beliebt, weil sie sich nicht ändern und der Zuschauer deshalb weiss, was auf ihn zukommt. Dort ist der Humor meistens etwas anders gelagert.

Sie deckt Papas Schwächen auf Seit bald 35 Jahren prägt er die Schweizer Comedy- und Unterhaltungsszene massgeblich mit. Ob mit den «Schmirinski’s» oder mit «Edelmais», René Rindlisbacher traf mit seinem für ihn typischen Humor stets den Nerv der Zuschauer. Nun nimmt er ein weiteres Projekt in Angriff. Natürlich wieder auf der Bühne, natürlich wieder Comedy und natürlich wieder zu zweit. Wieso in die Ferne schweifen, denn die Gute wohnt so nah. Seine Tochter Laura wird als neue Bühnenpartnerin aufdecken, wo Papas Schwächen liegen. Dieser hingegen versucht, ihr Unterfangen auf seine Art und Weise im Keime zu ersticken und beweist den Zuschauern, dass Töchter durchaus nicht nur Papas Lieblinge sein können.

«Oh NEIN Papa!» ist eine witzige Konfrontation zwischen Geschlechtern und Generationen, welche keine Fragen offenlässt. Bei René Rindlisbachers bekannt bissiger Art sind Spannungen vorprogrammiert. Natürlich dürfen auch altbekannte und beliebte Bühnenfiguren wie Alfonso oder Bruno Waldvogel nicht fehlen. Sie sorgen dafür, dass es auch neben den humorvollen, familiären Differenzen sehr viel zu lachen gibt. (red)



Sie stehen schon seit über 30 Jahren auf der Bühne. Kann sich Ihre Tochter neben Ihnen überhaupt entfalten?

Laura ist keineswegs nur Nebenkomikerin. Natürlich ist sie in einem Lernprozess, der noch andauert. Ihr Einstiegsniveau ist aber schon sehr hoch und sie beweist von Vorstellung zu Vorstellung, dass sie, die in sie gesetzten, hohen Erwartungen, durchaus im Stande ist, zu erfüllen.

Sie wurden während dieser langen Zeit auch immer mit Kritik konfrontiert. Wie geht Ihre Tochter damit um?

Die grösste Kritik kommt intern von Vater und Umfeld. Das ist meistens härter. Im Moment wird Laura über den Klee gelobt, weil sich das Publikum mit der Vater-Tochter-Auseinandersetzung identifizieren kann und sie dies ausgezeichnet auf die Bühne bringen kann.

Hat Ihre Tochter Laura aktiv an diesem Programm mitgeschrieben?

An einem nächsten bestimmt. Während des Schreibprozesses für «Oh NEIN Papa!» war sie noch berufstätig. Geschrieben habe ich es zusammen mit einem Freund, der schon mit Edelmais zusammengearbeitet hat. Aber Laura ist natürlich während der Tour mit verantwortlich, dass sich das Programm weiterentwickelt.

«TZ schenkt»: Gratis zu den Rindlisbachers Die «Thurgauer Zeitung» verlost für die Vorstellung diesen Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Pentorama Amriswil dreimal zwei Eintritte.

Interessierte schicken bis Mittwochabend um 22 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff «Rindlisbacher» sowie ihrer Adresse und ihrer Telefonnummer an

gewinn@thurgauerzeitung.ch.

Die Gewinner von je zwei Tickets für «Oh NEIN Papa!» werden im Laufe des Donnerstags benachrichtigt. (red)

Wie lange haben Sie an diesem neuen Programm gearbeitet?

Wir waren dreimal eine Woche in Klausur, arbeiteten nebenbei noch an den Texten. Insgesamt waren es etwa neun Monate.

Können Sie sich einfach hinsetzen und schreiben?

Das ist mein insgesamt neuntes Programm, da ist einiges gegeben. Natürlich ist es am Anfang schwieriger, in die Gänge zu kommen, aber wenn Idee und Figuren einmal etwas genauer definiert sind, geht es um die Texte. Das sind wie zwei verschiedene Komponenten. Und da ich weiss, was das Publikum in etwa von mir und der Konstellation erwartet, ist es einfacher.

Amriswil ist die dritte Station auf Ihrer «Oh NEIN Papa!»- Tournee. Bis Weihnachten gibt es noch weitere zwei Dutzend Vorstellungen für «S’Rindlisbachers». Haben Sie irgendwann auch genug?

Wir spielen pro Abend 2,5 Stunden und das vielleicht 60-mal im Jahr. Das ist nicht wirklich ein Knochenjob. Wir würden tagelang ununterbrochen auf der Bühne stehen, nur um die Leute zum Lachen zu bringen. Nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es dürfen. Die Nase voll von der Arbeit hat man eher in anderen Berufsgattungen. (red/man)