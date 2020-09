Slampoetin Lara Stoll sinniert in Weinfelden über ihre Angst vor Schmetterlingen Lara Stoll überzeugt im Theaterhaus Thurgau mit ihrem dritten Programms «Gipfel der Freude». Am Freitag feierte sie Premiere des Programm in Weinfelden. Tobias Söldi 27.09.2020, 17.50 Uhr

Lara Stoll sing während ihres neuen Soloprogramm «Gipfel der Freude» auch und begleitet sich selbst mit der Gitarre. Bild: Donato Caspari

(Weinfelden, 25. September 2020)

Die Erzählung endet mit wüsten Bildern: Restaurantgäste beschimpfen sich aufs Übelste, japanische Nudelsuppe fliegt durch die Luft, jemand wird mit Sake, japanischem Reiswein, «gewaterboardet». Mittendrin und Auslöser des Gerangels: Lara Stoll, mehrfach ausgezeichnete Slam Poetin, Filmemacherin und Musikerin aus dem Thurgau.

Am Freitagabend stand sie auf der Bühne des Theaterhaus Thurgau in Weinfelden und präsentierte dem Premiere-Publikum ihr drittes Soloprogramm «Gipfel der Freude». Es ist reich an Eskalationen.

Stolls streitlustiger Alter Ego

Dabei beginnen die Kurzgeschichten der 33-Jährigen Thurgauerin, die heute in Zürich lebt, ganz harmlos mit banalen, alltäglichen und privaten Angelegenheiten. Irgendwann aber nehmen sie stets die Abzweigung in Richtung Absurdität. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Stolls Alter Ego zettelt einen Streit in einem winzigen japanischen Restaurant an, weil die Schlange davor so lang ist und ihr die Suppe verwehrt bleibt.

Lara Stoll spricht gestenreich während der Show im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Dann wird die heissersehnte Pizza, die partout nicht geliefert werden will, in einer brutalen Rachevorstellung zerstückelt und verzehrt. Vielleicht ist die geliebte Pizza ja bei jemandem andern zuhause, vermutet Stoll. Für sie sei Kabarett, merkt sie an, auch eine sehr günstige Art von Psychotherapie.

Amüsant und kurzweilig

Bis es zu diesen Eskalationen kommt, dauert es meist nicht lange. Stoll trägt rasant vor, steigert sich in ihre nicht immer kinderfreundlichen Fantasien hinein, poltert, wütet und predigt bühnenfüllend. Virtuos wechselt sie zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, kokettiert mit hemdsärmeligen Bauernweisheiten und spielt in dadaistischen Gedichten über die Begegnung zwischen Ross und Pferd oder ihre Angst vor Schmetterlingen mit der Sprache.

Das bleibt das ganze Programm über amüsant und kurzweilig, so dass man zeitweise die Atemschutzmaske vergisst, die das Theaterhaus den Besucherinnen und Besuchern vorschreibt. Stoll hat dazu noch ein eigenes Schutzkonzept entwickelt:

«Beim Lachen nicht zurückblicken und am Ende den Nacken gut desinfizieren.»

Über die frische Luft nach eineinviertel Stunden Programm – Stoll strapaziert ihr Rezept nicht über Gebühr – freut man sich gleichwohl.

Schiefe Töne und holprige Reime

Spielt gerne mit ihrer Mimik: Lara Stoll. Bild: Donato Caspari

Doch Stoll redet sich nicht nur den Mund fusselig, sie singt auch und spielt akustische Gitarre. Dass sie beides kann, hat sie mit ihren Musikprojekten längst unter Beweis gestellt. An diesem Abend tut sie es nochmals mit einer Liebeserklärung an die Zeit des Lockdowns und den Rückzug ins Private. Doch mindestens so überzeugend und urkomisch gibt sie die komplett untalentierte Sängerin, die voller Inbrunst in schiefen Tönen und holprigen Reimen ihre neue Muse, spontan ausgewählt aus der ersten Reihe, besingt.

Manchmal nehmen diese «Blödeleien» überhand, und dann muss selbst Stoll sich das Lachen verkneifen. Etwa, wenn sie mit einem mit Wasser gefüllten Blasinstrument ihre Magen-Darm-Grippe, die sie während dem Lockdown flachgelegt hat, vertonen will. Das Wasser spritzt nicht wie gewünscht effektvoll in Richtung Publikum, sondern bildete einigermassen lustlos eine Pfütze vor Stolls Füssen.

Feierbedürftige Schweizer

Das Publikum fand es trotzdem oder gerade deswegen lustig – und Stoll hat ihr Ziel erreicht. Denn «Gipfel der Freude» soll, erklärte sie, vor allem Freude verbreiten, nach einem halben Jahr, das nicht gerade viel Anlass dazu gegeben hatte. Die Schweiz sei darum ein wenig «unterfeschtet», diagnostiziert Stoll, und kündigt für nach der Vorstellung kurzerhand eine rauschende Afterparty an. Ob es dort zu Ausschreitungen wie im japanischen Restaurant gekommen ist, ist nicht bekannt.