Lanterswil Erstes Fest nach sechs Jahren Pause: Lanterswil feiert ihre Einachser Am Sonntag findet das Einachsertreffen in Lanterswil statt. Gab es früher noch Rennen mit den landwirtschaftlichen Gefährten, steht nun eine Ausstellung im Zentrum des Anlasses. Die Organisatoren rechnen mit über 100 Teilnehmern und einem Vielfachen an Besuchern. Mario Testa 12.08.2021, 16.30 Uhr

Das OK des Einachsertreffens Lanterswil mit Präsident John Koller (rechts) auf einem Transporter. Bild: PD

John Koller hat mit Gleichgesinnten 2006 das erste Einachserrennen in Lanterswil organisiert und wurde ein Jahr später Präsident des Einachserclubs Lanterswil. Seit den Anfängen hat er mit seinen Vereinsmitgliedern zehn Rennen veranstaltet und damit viel Publikum ins Dorf gelockt. «Seit sechs Jahren haben wir nun aber keinen Anlass mehr gehabt. Das wollten wir ändern – und gleichzeitig auch mal was Neues machen», sagt Koller.

«Wir haben uns dazu entschieden, unter dem Motto «Auf nach Lanterswil» dieses Jahr ein Einachsertreffen zu veranstalten.»

Der Start zum Festwochenende ist bereits am Mittwoch. Von da an hat die Einachser-Bar mit grosser Lounge beim Schützenhaus Lanterswil jeden Abend geöffnet, mittwochs und donnerstags ab 20 Uhr, freitags ab 17 Uhr und am Samstag ab 19 Uhr. Das eigentliche Einachsertreffen findet dann am Sonntag ab 9 Uhr bis etwa 15 Uhr statt.

Ausstellung mit Prämierung

Die Organisatoren rechnen mit rund 100 Teilnehmern am Treffen. «Sie zeigen nebst ihren Einachsern auch Transporter sowie Stationärmaschinen», sagt John Koller. Die Maschinen werden dann von den Organisatoren prämiert. «Es gibt Auszeichnungen für das originellste, das am schönsten dekorierte und das am weitesten herkommende Gefährt. Auch den ältesten Einachser zeichnen wir aus sowie die älteste Stationärmaschine.»

Bis vor sechs Jahren rasten die Einachser in Lanterswil noch über den Acker. Diesmal stellen die Besitzer ihre Gefährte aus. Bild: Reto Martin (August 2014)

Stationärmaschinen sind beispielsweise Drescher, Fräsen oder Häcksler, die über einen Riemen oft von Einachsern angetrieben werden. «Für Fans der Landtechnik gibt es also viel zu bestaunen und zu entdecken.»

Für Kinder bieten die Organisatoren ein Programm mit Spielplatz, Schminken und mehr. «Im Festzeltbereich dürfen sich 500 Gäste aufhalten, auf dem Ausstellungsgelände haben wir keine Beschränkungen. Eintritt und Parkplätze sind gratis», sagt John Koller. Musikalisch umrahmt wird der Sonntagmorgen vom Ländler-Trio Quöllfrisch-Buebe.