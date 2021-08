Lanterswil Besucher staunen: im Banne der Einachser und kurrligen Gerätschaften Die Ausstellung vieler Einachser lockte am Sonntag zahlreiche Besucher nach Lanterswil. Von besonderem Interesse waren auch die Stationärmaschinen. Christof Lampart 15.08.2021, 20.31 Uhr

Die Besucher begutachten die verschiedenen Einachser an der Ausstellung in Lanterswil. Bild: Christof Lampart

Dort, wo früher die Einachser-Rennen vonstattengingen, war es nach sechs Jahren Unterbruch zwar bedeutend ruhiger als einst. Doch was den Trubel als solches anbelangte, war nicht wesentlich weniger los. «Während vorher vor allem die Sport-Freaks hierherkamen, sind wir jetzt eher - und zwar ganz bewusst – zum Familienanlass mutiert», sagt OK-Präsident John Koller, als er kurz seinen Blick übers Festgelände schweifen lässt. Und was er sieht, freut ihn, denn «die Leute freuen sich über das gemeinsame Fest, da geht doch einem einfach das Herz auf».

Doch während das eher die positive Begleiterscheinung von Corona ist, hat das ständige (Um-)Planen bezüglich Pandemie und Sicherheitskonzepte den Organisatoren und Helfern des Einachser-Club Lanterswil in diesem Jahr viele Nerven gekostet, denn «wir konnten so viel planen wie wir wollten – wenn das Virus nicht mitgespielt hätte, wäre alles umsonst gewesen», sagt Koller.

Einer der Einachser aus der Ausstellung in Lanterswil. Bild: Christof Lampart

Rund 100-Einachser-Aussteller

Dass er und die über 80 Helferinnen und Helfer nun mit so einem grossen Besucheransturm belohnt wurden, freut Koller umso mehr: «50 Aussteller hatten die Voranmeldung genutzt, mittlerweile dürfte es mehr als doppelt so viele sein», mutmasst John Koller.

Auch Adi, der mit seinem «Aebi» eigens aus dem Emmental kam, schwärmt: «Die machen hier schon einen super Job. Dass wir hier einfach spontan unsere Einachser zeigen können, ist toll. Ich komme nächstes Jahr ganz sicher wieder, sollte das Treffen wieder stattfinden».

Dies wird jedoch nicht der Fall sein, denn das Fest-OK hat für das Treffen einen Zwei-Jahres-Rhythmus anberaumt: «Jedes Jahr wäre einfach zu viel für unseren Club. Denn auch wir wollen die Freude möglichst lange erhalten», sagt Koller.

Die Einachser stossen auf reges Interesse Bild: Christof Lampart

Spezielle Maschinen im Einsatz

Neben den aufwendig restaurierten Einachsern, welche in Lanterswil die Szene dominierten, waren auch etliche Transporter und sogar einige Stationärmaschinen nicht nur ausgestellt, sondern sogar im Einsatz. Beispielsweise, wurde demonstriert, wie mittels Keilriemenantrieb grössere Äste fachmännische gespalten werden, was nicht nur die Augen vieler älterer Herrschaften, sondern die vieler Kinder vor Begeisterung leuchten liess. Daneben liessen es sich viele einfach auch wieder einmal gut gehen und genossen mit ihren Freunden und Familien einen schönen Tag auf dem Festgelände in Lanterswil.