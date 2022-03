Langrickenbach-Birwinken: Kirchbürger wollen eine Fusion

Langrickenbach Nur noch sechs Gottesdienstbesucher: Kirchgemeinde strebt Fusion an An der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Langrickenbach-Birwinken haben die Stimmberechtigten die Rechnung und das Budget 2022 genehmigt. Barbara Hettich 25.03.2022, 04.50 Uhr

Die evangelische Kirche Langrickenbach muss saniert werden. Bild: PD/Dietrich Michael Weidmann

Von einer lebendigen Glaubensgemeinschaft scheint die Evangelische Kirchgemeinde Langrickenbach-Birwinken weit entfernt. Sechs bis acht Gläubige kommen jeweils am Sonntag zum Gottesdienst. «So können wir nicht weitermachen», sagt ein Kirchbürger an der Versammlung am Dienstagabend. Eine Fusion mit einer anderen Kirchgemeinde sei anzustreben.