Maislabyrinth Maila Langrickenbach ist eröffnet

Interview «Eine Stunde ist man sicher drin»: Das Maislabyrinth «Maila» feiert dieses Jahr sein 5-jähriges Bestehen Der Weg ist das Ziel: Im Maislabyrinth «Maila» in Langrickenbach können sich die Besucherinnen und Besucher bis am 19. September wieder verirren. In diesem Jahr gebe es viele Kreise und Kurven, verrät der Gründer Marc Azzali. Rahel Haag 10.07.2021, 04.20 Uhr

Mitten drin: die Gründer des Maislabyrinths Maila in Langrickenbach Andreas Beurer und Marc Azzali. Bild: Donato Caspari

Herr Azzali, verirren Sie sich noch im Maislabyrinth?

Marc Azzali: (lacht) Ich bin nun schon zwei- oder dreimal durch das Labyrinth gegangen, aber ganz ehrlich: Ohne Karte ist es relativ schwierig, fehlerfrei herauszukommen.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher denn in diesem Jahr?

Dieses Mal gibt es viele Kreise und Kurven. Wir waren sozusagen in einer kurvigen Laune, als wir den Weg ausgetüftelt haben. Zudem versuchen wir selbstverständlich immer etwas Neues zu machen. Neu ist in diesem Jahr auch, dass es im «Maila» verschiedene Stationen mit Wimmelbildern gibt – darauf ist unser Maskottchen Ruedi versteckt.

Wo geht es lang? Ein Mädchen sucht sich seinen Weg durch das Maislabyrinth in Langrickenbach. Bild: Donato Caspari

Auf dem Programm steht auch ein Vollmondlabyrinth. Was hat es damit auf sich?

In der Vollmondnacht vom 24. Juli bleibt das «Maila» bis Mitternacht geöffnet. Wenn das Wetter gut ist, und der Vollmond scheint, entsteht eine mega schöne Stimmung. Die Besucherinnen und Besucher können selber entscheiden, ob sie den Weg mit oder ohne Taschenlampe absolvieren wollen.

Der Irrweg im 30'000 Quadratmeter grossen Maisfeld ist 3322 Meter lang. Wie viel Zeit muss man einrechnen, um den Ausgang zu finden?

Als Faustregel würde ich sagen: Eine Stunde ist man sicher drin. Bei den einen dauert es vielleicht nur 45 Minuten, bei den anderen 1 Stunde und 45 Minuten.

Wie sieht es bezüglich der Coronamassnahmen aus?

Wir halten uns selbstverständlich an sämtliche Vorgaben des Bundes wie Abstands- und Hygieneregeln. Eine Maskenpflicht gibt es aber nur auf den Toiletten, ansonsten sind wir ja die ganze Zeit an der frischen Luft. Auch was die Anzahl Besucherinnen und Besucher, die sich gleichzeitig im Labyrinth aufhalten, betrifft, gibt es keine Einschränkung. Der Grund ist simpel: Die Menschen verteilen sich einerseits über den ganzen Tag und andererseits im grossen Maisfeld. Es kommt relativ selten vor, dass man sich im Labyrinth trifft und wenn doch, dann sind diese Treffen jeweils kurz.

In letzter Zeit hat es viel geregnet. Wie geht es denn eigentlich den Maispflanzen?

Wenn der Mais reden könnte, würde er sagen, dass es jetzt reicht mit dem Regen. Aus meiner Sicht dürfte er schon noch ein wenig in die Höhe schiessen. Wenn nun es nun aber wieder wärmer wird, sollte das kein Problem sein. An einem Tag wächst er bis zu 20 Zentimeter. Entsprechend kann es gut sein, dass er in einer Woche schon um 140 Zentimeter gewachsen ist.

Eine Besuchergruppe zwischen den hohen Maispflanzen. Bild: Donato Caspari

In diesem Jahr feiert das Maislabyrinth bereits sein 5-jähriges Bestehen. Haben Sie für das Jubiläum spezielle Pläne?

Wegen der Coronapandemie haben wir keine grossen Pläne gemacht. Wenn es die Situation erlaubt, werden wir spontan etwas auf die Beine stellen.

Und worauf freuen Sie sich am meisten?

Ganz ehrlich: Auf viele bekannte Gesichter, die man jetzt wegen der Coronapandemie schon lange nicht mehr gesehen hat. Das ist auch unsere grösste Motivation, das «Maila» immer wieder durchzuführen. Bei uns treffen sich die Leute.