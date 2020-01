Landwirte erzählen in Egnach aus ihrem nicht immer einfachen Leben Am regionalen Bauerntag Ostschweiz in der Rietzelghalle nahmen rund 200 Gäste teil. Unter ihnen war auch Bauernverbands-Präsident Markus Ritter. Xenia Krähenbühl 07.01.2020, 16.07 Uhr

Monika Riwar erzählte den anwesenden Bäuerinnen und Bauern aus ihrem Erfahrungsschatz über ein Leben in Freiheit. (Bild: Xenia Krähenbühl)

Der Anlass wurde von Ostschweizer Bäuerinnen und Bauern aus verschiedenen Kirchen vorbereitet. Der Tag war gespickt mit lüpfiger Musik, Jauchzern, spannenden Vorträgen und tiefgehenden Erlebnisberichten von Bauernfamilien – direkt aus dem Leben. Mit rustikaler Dekoration aus Holz und Schleierkraut wartete das Organisationsteam auf.

Auch für Verpflegung war gesorgt. Frischer Zopf und Kuchen, von den Bäuerinnen selbst gebacken, versüssten den Tag. Abgerundet wurde der Bauerntag von einer Musikgruppe, die fätzige Lieder sowie altbekannte Töne wie den Schweizerpsalm oder «Lueged vo Bärge und Tal» zum Besten gab.

Dei Tische waren schön dekoriert. (Bild: Xenia Krähenbühl)

Ein Leben in Freiheit führen

Die Gastreferentin, Monika Riwar, erzählte den anwesenden Bäuerinnen und Bauern aus ihrem Erfahrungsschatz über ein Leben in Freiheit. Die evangelische Theologin ist auch Supervisorin und Beraterin, sie engagiert sich mit dem Bildungszentrum «bcb» für Christliche Begleitung und Beratung. Sie motivierte die Anwesenden, sich zu hinterfragen, was einen gesunden Selbstwert ausmacht und betonte auch den entscheidenden Einfluss der Herkunftsfamilie.

Ein Teil ihrer Botschaft beinhaltete, dass alle von Gott geschaffene Originale sind, so einzigartig, dass alle einen individuellen Fingerabdruck haben, und doch so ähnlich, dass alle sich verstehen können. Sie ermunterte die Anwesenden, sich täglich daran zu erinnern und sich selbst schätzen zu lernen.

Persönliche und ehrliche Erlebnisberichte

Die persönlichen Erlebnisberichte von Bäuerinnen und Bauern waren direkt, kompromisslos und ehrlich. Eine kürzlich erfolgte Hofübergabe, die nach Loslassen von starren Vorstellungen zu einer echten und tiefgreifenden Versöhnung zwischen den Generationen führte; die Unterschiede von der strukturierten Schweiz zum oftmals chaotischen Kambodscha in Südostasien oder Ereignisse, die einem Betriebsleiter wirklich an die Substanz gehen, wie kurz aufeinanderfolgende Totgeburten bei seinen Kühen. In der bunten Vielfalt der Berichte fand sich ein gemeinsamer Nenner: Freunde an der Seite zu haben, die einem beistehen und einen ermutigen, wenn es mal nicht rund läuft.

Rund 200 Personen besuchten den Anlass in der Rietzelghalle. (Bild: Xenia Krähenbühl)

Überraschungsgast Markus Ritter, Nationalrat und Präsident des Schweizer Bauernverbandes, richtete sich mit einem Grusswort an die Anwesenden und ermutigte sie dazu, nicht aufzugeben, gute Gedanken zu pflegen und das, was wirklich zählt, nie aus den Augen zu verlieren. So verschieden die Besucherinnen und Besucher des Bauerntages auch waren, verband sie doch eines. Der Glaube und das Festhalten an einem Gott, der den Einzelnen sieht und niemanden vergisst.