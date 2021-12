Die Wirte der «Sonne» in Landschlacht blicken auf 44 Jahre zurück

Landschlacht Mit der Polizeistunde nahmen sie es nicht so genau: Die «Sonne» in Landschlacht öffnet nach 44 Jahren nur noch für Gruppen Maria und Rainer Britt blicken auf eine lebhafte Zeit als Wirtepaar im Restaurant Sonne in Landschlacht zurück. Nach 44 Jahren wollen die beiden es ruhiger angehen lassen und öffnen die Räumlichkeiten nur noch auf Reservierung von Gruppen. Kurt Peter Jetzt kommentieren 27.12.2021, 11.30 Uhr

Das Wirtepaar Rainer und Maria Britt öffnet die Ritterstube künftig nur noch für Gruppen. Bild: Kurt Peter

Am 1. Dezember 1977 kaufte Rainer Britt die «Sonne» in Landschlacht und machte das Restaurant zusammen mit seinem Bruder Matthias für die Gäste wieder auf. Wenn Rainer Britt nach 44 Jahren auf den Anfang zurückblickt, dann mit etwas schaudern, denn:

«Für den Ritterspiess und das Stroganoff, das Angebot unseres Vorgängers, reichte die kleine Küche, für unsere Vorstellungen einer Speisekarte aber bei weitem nicht.»

Und so habe sich dann «Matthias über die zu kleine Küche aufgeregt und ich mich dann über ihn». Der Küchenausbau brachte schliesslich die Lösung. «Ohne diesen Ausbau hätte ich nicht 44 Jahre hier verbracht», ist Rainer Britt überzeugt.

30 Kilo Pouletflügeli in einer Nacht

In den mehr als vier Jahrzehnten habe sich viel getan. 1980 kam Maria nach der Hochzeit in die «Sonne» und es folgten drei Söhne. 1989 erfolgte dann der Umbau der Remise zu Wohnraum und sechs Hotelzimmern, «ein grosser, sehr erfolgreicher Schritt», sind sich beide einig. Bereits sechs Jahre zuvor entstand die beliebte Minigolfanlage, «die wir dann aber 2012 wieder verkauft haben».

In der «Sonne» sei 1999 der ehemalige Trottenkeller zum Ritterkeller ausgebaut und zugleich die Bar zum Nichtraucherstübli umgebaut worden. Als eines der ersten Restaurants habe die «Sonne» damit auf Trends reagiert. In der Gastronomie habe sich in den Jahren vieles verändert. Mit der Einführung der 0,5-Promille-Grenze habe sich die Kundschaft von Stammgästen zu Gruppen verschoben. Und der Umsatz habe natürlich gelitten.

Maria und Rainer Britt erinnern sich auch an die Zeit, als in Kreuzlingen die «Villa Wahnsinn» ein Publikumsmagnet war. Rainer Britt sagt:

«Nach Wahnsinn-Feierabend wurde unsere Gaststätte regelrecht gestürmt und alle verlangten nach Pouletflügeli.»

Da seien schon mal 30 Kilo über die Theke gegangen. Und mit dem Feierabend, besser der Polizeistunde, hätten sie beide es auch nicht immer so streng genommen: «Freitag und Samstag konnte es öfter 7 Uhr morgens werden, sonntags 8 Uhr», erinnert sich Maria.

Die «Sonne» hat von Corona profitiert

Die Gäste hätten ja nie zum Bleiben überredet werden müssen, denn im Trottenkeller, dem heutigen Ritterkeller, habe es früher am Wochenende Dancing mit Livebands gegeben. Langweilig sei es ihnen nie geworden. «Nebst dem Restaurant mit Hotel und dem Minigolf mit Kiosk engagierte ich mich in vielen Verbänden wie Gastro Kreuzlingen und Thurgau oder Kreuzlingen Tourismus, führte Fortbildungskurse durch und musste als Koch meine Soldaten verpflegen», sagt Rainer Britt.

Das alles sei nur durch ein maximales Engagement zu meistern gewesen, sagt Maria Britt. «Und mit grosser Begeisterung für die Branche, für die Gäste und für die Förderung des Gemeindelebens», ergänzt ihr Mann. Nicht nur von den «Chefs», auch vom Personal.

«Wir haben von Corona profitiert», geben beide rückblickend bekannt. 2020 und 2021 seien im Hotel eine starke Zeit gewesen. Die «Sonne» habe von der Situation in Deutschland profitiert. Die Gastronomie sei geschlossen gewesen, während in der Schweiz für Hotelgäste auch Menus serviert worden seien. «Das hat uns viele Besucher gebracht, die auch länger als früher bei uns übernachtet haben.» Übrigens: Das Hotel bleibt offen, während das Restaurant Ende November den «regulären» Betrieb einstellte.

Geschenke und lobende Worte zum Abschied

Als am Sonntagabend, 28. November, der letzte Gast die «Sonne» verliess, wurde es still in der Gaststätte. «Und emotional. Während der letzten drei offenen Tage hatten wir nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Alle Plätze waren besetzt, unsere Stammgäste beehrten uns zum letzten Mal. Und nun blieben da die vielen Geschenke, die vielen lobenden Worte der Anerkennung und des Dankes», sagt Maria Britt. «Wir wollen uns auch bedanken für die Treue und die Freundschaft.»

