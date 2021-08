Die Kapelle St.Leonhard in Landschlacht wird saniert

Landschlacht Gegen 77-jährigen Russ und Staub: Restauratorin Doris Warger nimmt sich der Kapelle St.Leonhard an Die Kapelle St.Leonhard in Landschlacht wird aktuell restauriert. In erster Linie werden die Wände gereinigt und zwei Risse geflickt. Das ist auch nötig, denn die letzte Restaurierung erfolgte 1944. Rahel Haag 05.08.2021, 04.30 Uhr

Restauratorin Doris Warger spricht mit Otto Braun, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Altnau-Güttingen-Münsterlingen, und der Mesmerin Trudy Leuch über die Wandmalereien in der Kapelle St.Leonhard in Landschlacht. Bild: Reto Martin

Den Stein ins Rollen gebracht hat Trudy Leuch. Seit 46 Jahren ist sie bereits Mesmerin in der Kapelle St.Leonhard in Landschlacht. «Sie kennt jeden Winkel», sagt Otto Braun, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Altnau-Güttingen-Münsterlingen. So sind auch ihr die beiden Risse in den Mauern aufgefallen. An manchen Stellen hatte sie auch leichten Schimmelbefall festgestellt.