Landi Mittelthurgau errichtet in Sulgen eine Tankstelle mit Shop Dieser Tage wurde der riesige Treibstofftank in die dafür vorgesehene Baugrube gehievt. Die Agrola-Tankstelle soll Ende 2020 eröffnet werden. Monika Wick 07.07.2020, 16.40 Uhr

Ein Kran platziert den Tank an die richtige Stelle. Bild: Monika Wick (Sulgen, 30. Juni 2020)

In rund einem halben Jahr wird die Landi Mittelthurgau am Kreisel an der Hauptverkehrsachse Weinfelden-Amriswil eine Agrola-Tankstelle mit insgesamt sechs Zapfsäulen und einem Shop eröffnen. Kürzlich wurde mit dem stählernen Treibstofftank das eigentliche Herzstück der neuen Tankstelle angeliefert.