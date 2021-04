Landesverweis «Es ist der eigentliche Skandal, dass der Mann immer noch hier ist»: Algerischer Einbrecher muss die Schweiz für immer verlassen Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt einen 43-jährigen Mann wegen diverser Straftaten und spricht einen lebenslangen Landesverweis gegen ihn aus. Mario Testa 16.04.2021, 05.30 Uhr

Blick in den Saal des Bezirksgerichts im Rathaus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Der Beschuldigte ist kein unbeschriebenes Blatt. Schon 18 Verurteilungen, wegen Diebstählen und ähnlichen Delikten, hat der schlanke, braungebrannte Mann mit den schwarzen Locken erhalten. Eine weitere kommt nun dazu, weil er in der Nacht auf den 8. Juli 2020 – nicht mal einen ganzen Tag nach seiner Haftentlassung aus der Strafanstalt Thorberg in Bern – in ein Weinfelder Mobilfunk-Geschäft einbrach, grossen Sachschaden anrichtete und später mit einem Dutzend Mobiltelefonen in seinen Taschen sowie Bargeld floh. Dank eines Hinweises konnte der Mann von der Polizei noch am Bahnhof aufgegriffen und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen fordert für den 43-Jährigen eine Verurteilung wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Angriffs und Verweisungsbruchs. Dafür soll er eine Freiheitsstrafe von mindestens neuneinhalb Monaten absitzen und danach die Schweiz verlassen – für immer. Gegen den Mann hatten nämlich bereits zwei andere Schweizer Gerichte Landesverweisungen verfügt, eine für sieben Jahre, später dann eine für 20 Jahre. Befolgt hat der Mann diese Anweisungen aber nicht.

Zugfahrt in die Ostschweiz statt nach Frankreich

«Weshalb sind sie nach der Haftentlassung nicht zu ihrem kranken Vater nach Frankreich gereist? Weshalb fahren Sie mit dem Zug in die falsche Richtung, in die Ostschweiz?», will der Vorsitzende Richter Pascal Schmid vom Beschuldigten wissen. «Heute kann ich mir nicht mehr erklären, weshalb ich am gleichen Tag der Entlassung den Einbruch begangen habe. Aber ich stand unter Alkohol und Drogen, war mit meinen Gedanken in einer anderen Welt und habe deshalb diesen falschen Weg genommen.» Der Richter hakt nach:

«Sie hätten dreimal ausgeschafft werden sollen ab Genf. Dreimal hat es nicht geklappt. Was ist da passiert?»

«Sie wollten mich nach Algerien ausschaffen. Ich wollte aber nach Spanien, weil dort meine Familie lebt. Der Pilot hat sich dann geweigert, mich mitzunehmen», antwortet der Beschuldigte.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslangen Landesverweis

Der Einbruch ins Weinfelder Mobilfunk-Geschäft sei zweifelsfrei belegt, argumentiert der Staatsanwalt. «Bei der Festnahme wurde das ganze Diebesgut sichergestellt, zudem beweisen Glasfragmente der zerstörten Scheibe auf seinen Schuhen sowie Schuhabdrücke im Geschäft, dass er der Täter war», sagt der Staatsanwalt am Prozess. Zwar sei der Beschuldigte mit 1,7 Promille im Blut sicher betrunken gewesen, «aber er konnte genau erklären, wo er herkam und was er gemacht hat. Es war also keine Trunkenheitshandlung.» Die vielen Vorstrafen würden ja deutlich zeigen, dass beim Beschuldigten die Hemmschwelle sehr tief liege.

«Es entspricht schon fast einem stereotypen Vorgehen.»

Der weitere Anklagepunkt Angriff hängt mit einem Zwischenfall im Kantonalgefängnis in Frauenfeld zusammen, wo der Beschuldigte mit zwei Kollegen zusammen einen Mitinsassen verprügelt haben soll. Aussagen der anderen Beteiligten sowie Videobilder aus dem Gefängnis würden dies bestätigen.

Verteidiger fordert kürzere Strafe

Der Verteidiger des Beschuldigten ist in den meisten Punkten einig mit der Staatsanwaltschaft. Der angebliche Angriff sei aber nur ein Raufhandel gewesen und von einem lebenslangen Landesverweis sei abzusehen, fordert er. Knapp sieben Monate Freiheitsstrafe sollten für seinen Mandanten reichen, der sich bereits im vorzeitigen Strafvollzug befindet.

Weil dieser auch schon länger dauere als die geforderte Freiheitsstrafe, habe sein Mandant zudem eine Entschädigung und Genugtuung zugute. Sollte das Gericht doch einen Landesverweis aussprechen, solle dieser wenigstens nicht ins Schengener Informationssystem eingetragen werden, damit sein Mandant wenigstens zu seiner Familie nach Frankreich und Spanien reisen könne.

Gericht folgt der Staatsanwaltschaft in allen Punkten

Eine Woche nach dem ersten Prozesstag fällte das Bezirksgericht Weinfelden in Dreierbesetzung am Donnerstag das Urteil. Es folgt den Anträgen der Staatsanwaltschaft in allen Punkten – und verschärft das Strafmass massiv auf 24 Monate Freiheitsstrafe. «Es handelt sich um einen sehr aussergewöhnlichen Fall. So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der vorsitzende Richter Pascal Schmid bei der Urteilsverkündung.

Der Weinfelder Gerichtspräsident Pascal Schmid. Bild: Donato Caspari

Das deutlich erhöhte Strafmass für den Mann, der seit 18 Jahren immer mal wieder in der Schweiz war und hier 18 Mal verurteilt wurde, begründet er mit den unzähligen Vorstrafen des Beschuldigten.

«Er ist ein unbelehrbarer Verbrecher. Er ist unglaublich renitent und zeigt eine Dreistigkeit sondergleichen. Wer sich in einem Gastland so verhält, muss die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.»

Der lebenslange Landesverweis sei für das Gericht glasklar gegeben. «Eigentlich ist es der eigentliche Skandal, dass der Mann immer noch hier in der Schweiz ist. Wir erwarten deshalb auch, dass die Behörden, auch der Bund, die Landesverweisung diesmal auch durchsetzen.»