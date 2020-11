Lärmende Jugendliche am Romanshorner Bahnhof: Jetzt greift die Stadt durch – mit zusätzlichen Videokameras, Securitas und Jugendarbeit

Tiefe Steuerkraft bleibt ein Problem

Einstimmig verabschiedeten die anwesenden Romanshorner am Montagabend das Budget, das bei gleichbleibendem Steuerfuss mit einem Minus von rund 210'000 Franken schliesst. Finanziell gesehen sei die Stadt gesund, sagte Stadtpräsident Roger Martin. Wegen der fehlenden Selbstfinanzierung könnten sie aber keine grossen Sprünge machen. Ein Problem sei die nach wie vor tiefe Steuerkraft. «Arbon und Amriswil wären zwar froh, wenn sie auf unserem Niveau wären.» Der Wert sei aber auch in Romanshorn unterdurchschnittlich. Die Investitionen von knapp 2,7 Millionen Franken im nächsten Jahr seien eigentlich zu tief, sagte Martin. «Wir haben uns aber bewusst zurückgehalten, weil in den Folgejahren grössere Projekte anstehen.» Die FDP erwartet vom Stadtrat eine detaillierte Antwort auf die Frage, warum die Individuellen Prämienverbilligungen und die Sozialhilfe in Romanshorn so hoch sind. (mso)