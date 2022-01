Die Arboner Altstadt blutet aus

Lädelisterben «Für Arbon tut es mir leid»: Während die Stadt ihr historisches Zentrum zu beleben versucht, blutet dieses weiter aus Ende Monat zügelt Elisabeth Dörflinger ihr Bequem Schuhhaus von Arbon nach Amriswil. Zwei weitere Restaurants und ein Bed & Breakfast stehen seit kurzem leer. Annina Flaig Jetzt kommentieren 20.01.2022, 11.40 Uhr

Elisabeth Dörflinger und ihre Tochter Deborah Stäheli verlegen ihr Geschäft Bequem Schuhhaus von der Arboner Altstadt nach Amriswil. Bild: Michel Canonica

Die lebhaften Diskussionen waren oft weit in die Schmiedgasse hinein hörbar. Aber auch das fröhliche Gelächter der «Schmitte»-Stammgäste wird fehlen. Vor allem die Gartenterrasse des Restaurants Schmiedstube hat die Arboner Altstadt belebt. Das Restaurant ist seit Ende Jahr geschlossen.

Nur einen Steinwurf von der «Schmiedstube» entfernt, am Storchenplatz, sind die Türen des Restaurants Goodys Deli ebenfalls seit einiger Zeit zugesperrt. Weiter hinten an der Schäfligasse 4 ist das Hotel Bedhub Swisslodge seit rund zwei Monaten geschlossen. Und an der Kapellgasse 2 zeichnet sich bereits die nächste Schliessung ab: Ende Monat verliert die Altstadt mit dem «Bequem Schuhhaus» ein 38 Jahre altes Traditionsgeschäft.

Das letzte von fünf Schuhfachgeschäften

Elisabeth Dörflinger will es positiv formulieren: Ihr Wegzug sei ein «neuer Anfang», sagt sie. Für Arbon ist es allerdings ein Ende. Das Bequem Schuhhaus ist das letzte von laut Dörflinger einst fünf Schuhfachgeschäften, das aus Arbon verschwindet.

Das Schuhfachgeschäft an der Kapellgasse in Arbon geht Ende Januar zu. Bild: Michel Canonica

Gerade erst vor rund einem Jahr hat die Stadt einen neuen Anlauf zur Belebung des historischen Zentrums unternommen. Währenddessen blutet das Städtli weiter aus. Dörflinger sagt:

«Für Arbon und unsere vielen Kunden von hier tut es mir leid.»

Sie war gerade mal 19 Jahre alt, als sie vor 31 Jahren im Familienbetrieb eingestiegen war. Damals schon habe es in Behörden und Politik geheissen, dass man die Arboner Altstadt aufwerten wolle. Dörflinger war guter Dinge, hat sich unter anderem als Präsidentin des Vereins Städtligeschäft Arbon engagiert und mehrere Male im OK das Kapellgassenfest organisiert. «Es war schön», sagt sie rückblickend. Doch die Entleerung der Altstadt ging weiter.

Heute ist Dörflinger 50 Jahre alt. Die Herausforderungen seien die gleichen geblieben. Sie hoffe, dass sich die Altstadt irgendwann wieder in eine positive Richtung entwickelt.

Elisabeth Dörflinger, Inhaberin Bequem Schuhhaus Arbon Michel Canonica

«Es wäre wünschenswert, wenn man in der Altstadt bald etwas ins Rollen bringen kann.»

Der Branchenmix, eine Flaniermeile zum Shoppen, all das fehle im Städtli. Ausschlaggebend für ihren Wegzug aus dem Städtli sei aber noch etwas anderes gewesen: Zusammen mit ihrer Tochter Deborah Stäheli will die Unternehmerin weiterwachsen und künftig auch Kinderschuhe anbieten. Dafür brauche sie deutlich mehr Verkaufsfläche. Für das Bequem Schuhhaus sei Amriswil ein interessanter Standort. Das neue grössere Geschäft befindet sich ab März dort künftig an der Schulstrasse 4 gleich neben der Post. Ihr Vater Erwin Müller muss sich nun überlegen, was er mit dem leerstehenden Ladenlokal machen will.

Für die Arboner Altstadt habe sie sich seit Jahren ein belebteres Erscheinungsbild gewünscht. Die Leere hier und dort haben laut Dörflinger auch ihre Kunden, die von fast überall her aus der Schweiz kommen, immer wieder bedauert.

Stadt hat neue Stadtentwicklerin angestellt

Irina Joller, neue Quartier- und Arealentwicklerin von Arbon Bild: PD

Die Stadt will genau hier den Hebel ansetzen. Laut Stadtpräsident Dominik Diezi hat die Stadt seit Anfang Jahr mit Irina Joller eine Quartier- und Arealentwicklerin angestellt, welche erste Massnahmen aus der Nutzungsstrategie umsetzen will. Letztere hat die Stadt vor rund einem Jahr in Auftrag gegeben und damit den Ball zur Belebung der Altstadt erstmals nach der gescheiterten Abstimmung Ende 2018 wieder aufgenommen. Die Studie ist abgeschlossen. Nun geht es an die Umsetzung der Massnahmen.

Prioritär angegangen werden laut Diezi die Neugestaltung von Marktplatz und Hauptstrasse. Die Altstadtentwicklerin werde mit den Eigentümern in Kontakt treten, mit ihnen mögliche Entwicklungsmöglichkeiten der Liegenschaften skizzieren und letztlich herausfinden, ob sie allenfalls interessiert sind, diese umzusetzen oder aber die Liegenschaft zu verkaufen. «Es geht darum, das Strassenbild, die Infrastruktur und die Nutzungen zu optimieren und möglichst bald erste Ergebnisse liefern zu können.» Nach und nach wolle man in der Altstadt so alle Strassen durchgehen und weitere bereits definierte Massnahmen einleiten.

Die Massnahmen der erarbeiteten Nutzungsstrategie Aussenräume und Strassenzüge sollen aufgewertet und vernetzt werden. Im Patchwork-Verfahren sollen Grünelemente, Sitzflächen und Aussenraumnutzungen verwoben werden.



Beim Verkehr ist eine pragmatische Lösung gefragt, die vor allem das Leben und Flanieren ermöglicht. Eine flächendeckende Begegnungszone bietet die meisten Vorteile.



Es braucht attraktive Achsen zwischen See und Altstadt. Damit werden Weitegasse und Hafenstrasse zu wichtigen Sicht- und Gehbezügen.



Das Werk 1 ist der Innovationsmotor der Altstadt. Die Start-ups sollen in die Altstadt ausstrahlen, wo sich ergänzende Dienstleistungen wie Restaurants, Kinderbetreuung und Einkauf finden. Auch Co-Working in ehemaligen Ladenlokalen ist ein Thema.



Der Tourismus ist ein wichtiges Element für die Altstadt und soll Lebendigkeit wie auch Umsatz generieren. Eine Bed-&-Breakfast-Offensive oder die Vision eines Urban Camping gilt es zu entwickeln.



In unternutzten Arealen und Freiflächen lassen sich Dichte und Lebensqualität steigern; sie bieten Platz für punktuelle Baukörper und neue Nutzungen.

Die Altstadt lasse sich nicht von heute auf morgen aufwerten. Diezi ist aber optimistisch und sagt:

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon Ralph Ribi

«Ich bin zuversichtlich, dass man die Arboner Altstadt in rund 20 Jahren komplett saniert haben wird.»

Wie es mit ihrer Altstadtliegenschaft beziehungsweise dem Restaurant Schmiedstube künftig weitergehen soll, darüber machen sich auch Hanni und Peter Sonderegger Gedanken. Die beiden haben ihr Restaurant Schmiedstube nach einem halben Jahrhundert aus gesundheitlichen Gründen und altershalber geschlossen. Das Altstadthaus gehört dem Wirtepaar, das oberhalb des Restaurants wohnt. Die beiden haben bereits Anfragen von interessierten Pächtern erhalten. «Wir haben aber noch nicht entschieden, was wir mit dem Lokal machen möchten», sagt Hanni Sonderegger auf Anfrage.

Eine Lösung für das Hotel Bedhub

Das Hotel Bedhub Swisslodge wurde zuletzt vom Hotel Römerhof als Dependance geführt. Das Restaurant Altstadt, das sich im Erdgeschoss im gleichen Gebäude befindet, ist seit drei Jahren geschlossen. Eigentümer Markus Gerster ist gerade dabei, die Nachfolge für das Haus mit den beiden Betrieben zu regeln. «Es zeichnet sich eine gute Lösung ab.» Mehr könne er dazu momentan noch nicht sagen. Er stellt aber in Aussicht, in rund zwei Monaten über die Zukunft des Altstadthauses zu informieren.

Goodys Deli schliesst aus unbekannten Gründen

Unklar bleibt, was mit dem Goodys Deli an der Walhallastrasse los ist. Rund um das Lokal tobt seit mehreren Jahren ein Nachbarschaftskrieg. Die Anwohnenden schlossen sich zur IG Üs stinkt's zusammen und reichten wegen Problemen mit dem Lokalbetreiber mehrfach Beschwerde bei der Stadt ein. Zuletzt hiess es, dass laut Grundbuch auf dem Grundstück des Goodys Deli überhaupt keine Lebensmittel und Getränke verkauft werden dürften. Auf die Frage, ob diese Aussage korrekt ist, gibt es bei der Stadt derzeit keine Antwort. Die Schliessung hängt aber offenbar nicht damit zusammen. Thomas Steccanella, Medienbeauftragter der Stadt, sagt nämlich, dass die Stadt dem Wirt die Betriebsbewilligung für die Kioskwirtschaft nicht entzogen habe.

