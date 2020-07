Kurze Röcke, lange Nächte und ein verkappter Pornodreh: Die Wirte des Roggwiler «Sternen» blicken auf 50 bewegte Jahre zurück Das Tanzlokal war in der ganzen Ostschweiz bekannt und hat lange Zeit floriert. Nun muss das alte Gebäude in Roggwil einem Luxusprojekt weichen und wurde abgerissen. Für die Wirte ein emotionaler Moment, der Erinnerungen weckt. Annina Flaig 14.07.2020, 20.01 Uhr

Nachdem das Restaurant Sternen 1978 komplett niedergebrannt war, baute die Familie Casanova dieses Nachbarhaus zum neuen «Sternen» um. Andrea Stalder

Nun ist nichts mehr da wo einst das pure Leben tobte. Grosse Bagger haben das legendäre Roggwiler Restaurant und Dancing dem Erdboden gleichgemacht. Der «Sternen» ist Geschichte. Die ehemalige Mitinhaberin und Wirtin Claudia Casanova vermeidet es, an der Baugrube an der Neukirchstrasse 6 vorbeizufahren. «Ich muss das zuerst verarbeiten», sagt sie seufzend. Aber ohne Groll.

Die ehemaligen "Sternen"-Wirte Armin Schnüriger und Claudia Casanova schauen Fotos aus vergangenen Zeiten an. Andrea Stalder

Sie und ihre Schwester Bianca Schnüriger haben die Liegenschaft vor gut einem Jahr an Freunde der Familie verkauft, die darauf ein Luxusprojekt realisieren (siehe Kasten). «Das freut uns», betont Casanova. Weh tut es trotzdem.

«Der Sternen war unser Leben», sagt auch Armin Schnüriger. Er ist Casanovas Schwager. Mit ihm zusammen hat sie das Restaurant zuletzt geführt. Nach all den Jahren mit kurzen Nächten und langen Stammtischgesprächen brachte der 70-Jährige schweren Herzens irgendwann diesen Satz über die Lippen:

«Claudia, ich wäre froh, wenn wir aufhören könnten.»

Zuletzt war der «Sternen» nur noch abends geöffnet, für zwei, drei Dutzend Stammgäste, die ein gutes Glas Wein genossen. Zwei Jahre später gestand sich auch die 66-jähirge Wirtin ein: «Für uns ist es Zeit, aufzuhören.» Im Februar war Austrinkete.

Viele haben sich im «Sternen» verliebt

Die beiden «Sternen»-Wirte öffnen Fotoalben voller Erinnerungen: Frauen in High Heels und engen Kostümen, Menschen, die sich in den Armen liegen, Alkohol und Zigaretten. Es sind Bilder aus 50 bewegten Jahren, welche so manch einem Roggwiler bekannt vorkommen dürften. Doch nicht nur aus dem Oberthurgau sondern aus der ganzen Schweiz kamen die Leute in das damals noch 1500-Seelen-Dorf, um ihr Tanzbein zu schwingen. «Viele haben sich hier verliebt und später geheiratet», weiss Casanova.

Im «Sternen» wurde oft bis morgens um 4 Uhr gefeiert, wie zum Beispiel hier an der Fasnacht im Jahr 2000. Andrea Stalder

Den Aushub für die Diskothek hatte Vater Arthur Casanova in den 60er Jahren im sogenannten Apfelkeller von Hand gebuddelt, während Mutter Pia in der Beiz die Gäste bewirtete. 1969 wurde die laut Familie Casanova damals «einzig richtige Diskothek der Ostschweiz» eröffnet. Von da an wurde hier jedes Wochenende bis 4 Uhr morgens gefeiert.

Ein Foto der älteren Wirte-Generation: Pia (links) und Arthur Casanova im «Sternen». Andrea Stalder

Claudia Casanova hat als 15-Jährige auf einem Tablett heisse Bratwürste verteilt. «Es war unsere Villa Wahnsinn. So sind wir aufgewachsen.»

Der Pächter wollte einen Porno drehen

Weihnachten 1978 geschah ein Desaster: Der «Sternen» brannte während eines Grillfestes komplett nieder. Unter der Führung von Sohn Sandro Casanova eröffnete die Familie im Nachbarhaus nach einem Umbau ein neues Restaurant Sternen und baute ein neues Dancing: das «Casa Nova». Auch dieses florierte: «Ab 20 Uhr standen die Leute Schlange.» Gäste in Turnschuhen und Jeans wurden weggeschickt, egal woher sie kamen. «Einmal gingen Leute aus Sargans nach Hause, um sich umzuziehen und kamen zurück», erinnert sich Schnüriger schmunzelnd.

Ein Schnappschuss an einer Fasnacht im Restaurant Sternen in Roggwil. Andrea Stalder

«Die Eltern liessen ihre Söhne und Töchter hier feiern, weil sie uns vertrauten.» Dieses Vertrauen ging von einem Tag auf den anderen verloren, als ein Pächter vor 15 Jahren ohne Wissen der Familie Casanova im Tanzlokal einen Porno drehen lassen wollte. «Pornodreh in Roggwil» titelte die Presse. Der Roggwiler Gemeindeammann und die Familie Casanova distanzierten sich von diesem Vorhaben, das verhindert werden konnte. Doch der Ruf des Dancings war ruiniert. «Nicht aber jener des Restaurants», betonen die beiden.

Die Stammgäste sind noch da. Auch wenn es den Sternen nicht mehr gibt. Über eine Whatsapp-Gruppe verabredet sich die rund 45-köpfige «Sternenfamilie» weiterhin mal hier mal dort auf ein Glas Wein und ausgiebige Stammtischgespräche.