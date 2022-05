Zihlschlacht «Statt Menschen pflege ich heute Eisen»: René Soller schmiedet in seinem Aterlier allerlei Kunstgegenstände René Soller aus Zihlschlacht ist der einzige Schweizer Kunstschmied im Jahrbuch «Metall Design international». Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 12.05.2022, 11.30 Uhr

René Soller, vor dem Feuer der Esse in seinem Atelier in Zihlschlacht, fertigt eine Halterung für eine Vorhangstange an. Bild: Yvonne Aldrovandi

Es lodert das Feuer – in der Esse des Kreativschmiede-Ateliers in Zihlschlacht. René Soller nimmt den glühenden Eisenstab aus der Kohle und erklärt, dass daraus eine Halterung für eine Vorhangstange entstehen wird. Der Kunstschmied erzählt, dass er alle Arten von Kunstschmiedearbeiten anbiete – Neuanfertigungen von Kunst- und Gebrauchsgegenständen, aber auch Restaurationen und Reparaturen. So stellt der Zihlschlachter unter anderem Treppengeländer, Türschlösser, Grabmale, Schellen und Klangschalen sowie Schmuckstücke her – alles Unikate. «Ich könnte es mir ohne das Schmieden gar nicht mehr vorstellen. Ich bin völlig fasziniert von diesem Handwerk», bemerkt René Soller. Man spürt es sogleich: Schmieden ist nicht nur René Sollers Beruf – es ist seine grosse Leidenschaft.

Einen besonderen Höhepunkt in seiner Karriere hat der 59-jährige Kunstschmied kürzlich erlebt. Im Jahrbuch «Metall Design international 2022» konnte René Soller als einziger Schweizer Kunstschmied – nebst sechs weiteren internationalen Künstlern – sein Kreativschmiede-Atelier und sein Handwerk präsentieren. Darüber habe er sich enorm gefreut. Auf 27 Buchseiten gibt René Soller einen Einblick in sein Schmiedewirken. Im Buch sind zum Beispiel Bilder von seinen Arbeiten im Wasserschloss Hagenwil, Eindrücke von der Rosen- und Kulturwoche in Bischofszell sowie eine Vielzahl seiner geschmiedeten Kunst- und Gebrauchsobjekte zu finden.

Gerade die Rosen- und Kulturwoche sei für ihn und seine Frau Magdalena Soller-Kuster jeweils das Highlight im Schmiedejahr. Seit zehn Jahren ist René Soller dann mit seiner mobilen Schmiede vor Ort – immer begleitet von seiner Frau. «Wir freuen uns sehr auf diesen Anlass, der dieses Jahr endlich wieder durchgeführt werden kann», sagt René Soller.

Den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt

Der Kontakt zu den Leuten sei dem Ehepaar nämlich sehr wichtig. Sein heutiger Beruf habe mit seinem früheren etwas gemeinsam – er müsse sich auf jede Situation einlassen können und dabei konzentriert arbeiten. «Heute pflege ich halt Eisen, anstatt Menschen», sagt René Soller und lacht dabei. Früher war er als Krankenpfleger und Berufsschullehrer für Krankenpflege tätig. Im Jahre 2005 begann er hobbymässig zu schmieden. Im Selbststudium hat er sich dann ein breites Wissen im Schmiedehandwerk erworben. In der sanierten Scheune eines Nachbarn konnte er im 2009 eine Schmiede einbauen.

Sein Arbeitspensum im Kantonsspital St. Gallen reduzierte er, um mehr Zeit ins Schmieden zu investieren und dieses Handwerk nebenberuflich auszuüben. Vor sechs Jahren hat sich René Soller seinen grossen Traum erfüllt und den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Diesen Schritt habe er bis heute nie bereut. Seither führt er erfolgreich sein Kunstschmiede-Atelier in Zihlschlacht, wo er seine Kreativität voll ausleben kann. Seit einiger Zeit schmiedet Soller zudem regelmässig in der Schmiedewerkstatt der Klangschmiede Alt St. Johann. Er ist begeisterter Kursleiter von verschiedenen Schmiedekursen – jährlich erteilt er beispielsweise etwa fünf Schellenkurse.

René Soller nimmt auch an Schmiedetreffen im In- und Ausland teil und erzählt, dass er sich nun auf das Eidgenössische Schmiedefest in Wiesendangen freue, das in einer Woche stattfinden wird (siehe Kasten). Diese Veranstaltung wird aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Interessengemeinschaft Schmiede gemeinsam mit der Schmiedezunft Eligius durchgeführt. René Soller ist im Organisationskomitee der IG Schmiede.

Eidgenössisches Schmiedefest Vom 20. bis 22. Mai findet im zürcherischen Wiesendangen das 7. Eidgenössische Schmiedefest statt. Nebst Handwerkern aus der ganzen Schweiz wird auch René Soller mit der mobilen Schmiede Schellen schmieden und im Feuer löten. Zudem stehen internationale Hufschmiedewettkämpfe sowie Schmiededemonstrationen und weitere handwerkliche Vorführungen auf dem Programm. (yal) Hinweis

Das Programm und weitere Infos zum Eidgenössischen Schmiedefest gibt es unter: www.eligius.ch

