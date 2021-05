Kunstkommission Bunte Vielfalt statt grauer Beton: Kreuzlingen erhält ein «Museum auf der Strasse» Kein Ort mehr für illegale Grafitti: Auf den Wänden in der Unterführung Bleichestrasse entstehen derzeit 22 Bilder. Verschiedene Institutionen beteiligen sich an dem Projekt der städtischen Kunstkommission und entsenden ihre kreativen Maler und Gestalter.

Urs Brüschweiler 14.05.2021, 04.10 Uhr

Insgesamt 22 Bilder sind verteilt auf beiden Seiten der Unterführung. Einige sind schon fertig, andere folgen in den nächsten Wochen. Bild: Kevin Roth

Graue Betonwände locken Nachtkünstler an. Stadträtin Dorena Raggenbass nennt so die Unbekannten, welche sich verbotenerweise in der Unterführung Bleichestrasse kreativ betätigt hatten. Hier, zwischen «Seepark» und Badi Hörnli, stand man beim Werkhof vor der Frage, ob die illegale Kunst gereinigt oder überstrichen werden soll. Weder noch, lautete die Antwort.