Ausstellung des englischen Künstlers Robert Koenig in Kreuzlingen

Kunst Die Wächter der Erinnerung von Robert Koenig mahnen am Hauptzoll zwischen Kreuzlingen und Konstanz Die Wanderausstellung der Skulpturen des englischen Künstlers Robert Koenig stösst in Kreuzlingen auf grosses Interesse. Inka Grabowsky 24.04.2022, 14.50 Uhr

Robert Koenig bleibt auch nach 25 Jahren bei seiner Mission, auf die Schicksale Geflüchteter aufmerksam zu machen. Bild: Inka Grabowsky

Am Kreuzlinger Tor nahm Formen an, was die Stadt vor Jahren geplant hatte. Aus Anlass des 25. Jahrestags der Vereinsgründung von Agathu, der Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau, macht die Wanderausstellung «Odyssey» hier Station – pandemiebedingt mit zwei Jahren Verspätung. «So lange waren die Stelen im Werkhof eingelagert, jetzt endlich können wir sie zeigen», sagte Stadtpräsident Thomas Niederberger bei der Vernissage. «Die Figuren stehen für Flucht-Schicksale. Was für eine Tragik, dass sie jetzt auf die Ukraine verweisen, von wo wieder viele Menschen zu einer Odyssee aufbrechen müssen!» Von einer Kreuzlinger Tradition in der Betreuung von Geflüchteten sprach Niederberger in seiner Rede. Der Präsident von Agathu, Karl Kohli, musste das relativieren. «1995, als der Verein gegründet wurde, hatte die Stadt gar keine Freude. Man fürchtete, dass noch mehr Flüchtlinge kämen, wenn man ihnen hilft. Und auch das Verhältnis zur damaligen Empfangsstelle muss als feindlich bezeichnet werden. Das hat sich glücklicherweise geändert, und wir sind froh über die gute Zusammenarbeit.»

Ausstellung seit 25 Jahren

Der englische Künstler Robert Koenig hat mit der Arbeit an «Odyssey» seinerseits vor 25 Jahren begonnen. Ursprünglich habe er auf das Schicksal seiner Mutter hinweisen wollen, erzählt der Siebzigjährige. Sie wurde von den Nazis aus Polen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. 1947 kam sie als Flüchtling nach England. «Ich wollte bei einem Arbeitsaufenthalt in ihrem Heimatdorf quasi meine Ahnen schnitzen. Doch inzwischen geht es längst nicht mehr um die Flucht meiner Familie, sondern um das, was heute überall passiert.» An etwa 26 Orten in ganz Europa haben die über vierzig «Wächter der Erinnerung» bereits auf Flucht-Opfer aufmerksam gemacht.

Stadtpräsident Thomas Niederberger und Künstler Robert Koenig freuen sich über die Zusammenarbeit. Bild: Inka Grabowsky

Nassim gibt der Kreuzlinger Stele ein Gesicht

Robert Koenig schnitzt in fast jeder Station der «Odessey» zwei neue Figuren aus einheimischen Bäumen. Eine davon geht mit dem Ensemble auf Wanderschaft, eine bleibt vor Ort. «Sie wird uns daran erinnern, dass Geflüchtete aus aller Welt Hilfe brauchen, auch wenn die Medien gerade nicht über sie berichten», meint Karl Kohli. Im Rahmen des gebuchten Gesamtpakets aus Ausstellung und Workshops darf die Stadt über das Gesicht der neuen Figur mitbestimmen. Und da sie mit der Ausstellung die Arbeit von Agathu würdigen wollte, delegierte sie diese Entscheidung an den Vereinsvorstand. Dieser bat Nassim Mozaffari, der 2014 aus Afghanistan floh, sein Antlitz zur Verfügung zu stellen. «Nassim ist sehr engagiert, auch bei uns im Vorstand», erklärt Karl Kohli. «Er ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Integration. Ihm wurde von vielen Menschen geholfen – er hat Glück gehabt.»

Wenn die Zollbehörden einverstanden sind, wird die Kreuzlinger Stele am Grenzübergang am früheren Hauptzoll aufgestellt. Zunächst aber muss sie in zweifacher Ausfertigung entstehen. Robert Koenig wird im offenen Atelier auf der Piazza Cisternino daran arbeiten. Am 5. Mai soll sie enthüllt werden.

Integriert ins Rahmenprogramm zur Ausstellung ist die «Woche der offenen Tür» bis

30. April im Café Agathu mit Einblicken in die Arbeit, Vorträgen sowie einer Lesung von Usama al Shamani.