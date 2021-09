Chrissi Sokoll kommt mit MidlifeChrissi ins Kulturforum Amriswil

Kulturforum Comedian Chrissi Sokoll mag das Amriswiler Publikum: «Ihr seid nicht nur herzlich, sondern auch spontan» Am Donnerstag ist die Comedian aus Wallisellen im Kulturforum zu Gast. Im Interview mit der TZ erzählt sie, weshalb ausgerechnet Amriswil die erste Station nach der Premiere in Dübendorf ist. Und sie verlost acht Tickets für ihre Show «MidlifeChrissi». Manuel Nagel Jetzt kommentieren 20.09.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chrissi Sokoll ist mit ihrem Programm «MidlifeChrissi» am Donnerstag im Kulturforum Amriswil. Bild: PD

Chrissi Sokoll, am Donnerstag stehen Sie auf der Bühne des Kulturforums mit Ihrem neuen Programm «MidlifeChrissi». Es ist der erste Auftritt nach der Premiere letzten Samstag.

Genau. Und es ist kein Zufall, dass ich unmittelbar nach dem Kleinkunst-Festival in meiner Heimat hier auftrete.

Haben Sie denn eine besondere Beziehung zu Amriswil?

Ja, ich war mit meinem letzten Programm «Alles beschtens!» zweimal im Kulturforum. Es war eine Megastimmung und das Publikum brachte mir extrem viel Wohlwollen entgegen. Deshalb ist das nun ein Dankeschön.

Wie sind Sie überhaupt nach Amriswil gekommen?

Ich war die letzten zehn, fünfzehn Jahre immer am selben Ort in den Herbstferien. Dort lernte ich eine Familie aus Langrickenbach kennen, die mir den Tipp gab, beim Kulturforum in Amriswil anzuklopfen. Weil es mit der Buchung in jenem Jahr nicht geklappt hat, habe ich halt das Kulturforum gemietet und den Abend selbst veranstaltet.

Und die Ferienfreude sassen im Publikum, oder?

Nicht nur das. Sie hatten mich im Vorfeld des Auftritts mega unterstützt, indem sie Werbung gemacht, Flyer verteilt und Plakate aufgehängt hatten. Und diese Herzlichkeit schwappte dann auch auf den Abend über.

Das war am 19. April 2018. Ziemlich genau ein Jahr später war die Derniere von «Alles beschtens!» erneut im Kulturforum.

Ja, und an diesen 4. April 2019 erinnere ich mich noch gut. In der Vorstellung sassen etwa 80 Leute – und davon nur zwei Männer. Einer der beiden sass in der ersten Reihe. Ich brauchte damals einen Mann aus dem Publikum. Eine Freundin von mir war an der Abendkasse und bekam Panik, weil nur Frauen gekommen waren. Dann ging sie ins Bistro und sprach einen Gast an, ob er nicht die Show besuchen wolle. Er hat dann tatsächlich ein Ticket gekauft und meine Freundin hat ihn dezent in der ersten Reihe platziert. Ihr Amriswiler seid also nicht nur herzlich, sondern auch spontan.

Waren Sie auch sonst wieder einmal hier in der Gegend?

Bei meinem letzten Programm habe ich auch noch sogenannte Sofakonzerte angeboten. Aufgrund meines Auftritts in Amriswil hatte ich einige Folgeengagements. So hat mich jemand geholt für einen runden Geburtstag. Und dann wurde ich auch noch gebucht von einer Frau, die ebenfalls im Kulturforum war. Eine aus ihrer Frauenclique hatte ebenfalls Geburtstag. Ich trat also im Wohnzimmer des Geburtstagskindes, das vorher von nichts wusste, vor 15 Frauen auf. Das war richtig cool.

Haben Sie noch weitere Kontakte zu Amriswilern?

Es ist lustig, aber nach diesen Vorstellungen mit «Alles beschtens!» hatten mich immer wieder Leute aus Amriswil über Facebook angeschrieben. Mit diesen war ich dann rege im Austausch – sehr herzig. Das war sonst nirgends so der Fall. Und genau deshalb war es für mich auch so wichtig, dass ich nach der Premiere nach Amriswil komme. Ich hoffe, das Publikum ist diesmal auch so gut drauf wie die letzten beiden Male.

Tickets gibt es an der Abendkasse, via www.chrissisokoll.ch oder mit etwas Glück über die Verlosung von «TZ schenkt».

«TZ schenkt» Acht Tickets für Chrissi Sokoll Für «MidlifeChrissi», die neue Show von Chrissi Sokoll, die am Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr im Kulturforum Amriswil auftritt, verlost die «Thurgauer Zeitung» achtmal einen Eintritt. Am Abend gilt die 3-G-Regel und es besteht keine Maskenpflicht. Interessierte senden bis diesen Mittwoch um 18 Uhr eine E-Mail mit Namen, Adresse und der Telefonnummer an gewinn@thurgauerzeitung.ch. Die acht Gewinnerinnen und Gewinner werden noch am Mittwochabend informiert. (man)