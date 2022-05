Vereine können Arboner Seeparksaal wohl bald günstiger mieten

Kulturförderung Gute Nachrichten für Vereine in Arbon: Die Miete des Seeparksaals wird voraussichtlich billiger Der Stadtrat kann sich ein jährlich einmaliges Sonderangebot vorstellen. So weit wie die Amriswiler will er aber nicht gehen. Markus Schoch 03.05.2022, 11.35 Uhr

Hallenflohmarkt im Seeparksaal.. Bild: Andrea Stalder

Esther Straub von der Mitte hält die Tarife für die Miete des Seeparksaals für viel zu hoch, zumindest was Einheimische angeht. Sie würden in Arbon mehr zahlen, als wenn sie als Auswärtige das Pentorama in Amriswil nutzen wollten. Dort müssten sie je nach Wochentag zwischen 1'800 und 2'000 Franken für einen Tag hinblättern. Amriswiler Vereine und Institutionen würden den Saal mit den gelben Wänden und der gelben Decke für nichtkommerzielle Anlässe zum Preis von bloss 400 Franken bekommen - sogar am Wochenende. In Arbon kann die Rechnung für Arboner Vereine gut und gerne mehr als zehn Mal so hoch sein, wie ein Beispiel aus dem Jahr 2018 zeigt.

Vor diesem Hintergrund sei es kein Wunder, dass das kulturelle Angebot in Arbon verarme und in der Nachbarstadt aufblühe, schreibt die Stadtparlamentarierin in einem im letzten Dezember eingereichten Vorstoss. Nur mit Glück erwirtschafte ein örtlicher Verein mit einer Veranstaltung im Seeparksaal einen kleinen Gewinn. Straub will sich mit dieser Situation nicht abfinden. Sie fordert den Stadtrat auf, dem Beispiel von Amriswil zu folgen und einheimischen Vereinen finanziell viel weiter entgegen zu kommen.

Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse im Pentorama Amriswil. Bild: Andrea Stalder

Einmal im Jahr für 600 Franken

Die Behörde möchte sich dem Wunsch nicht verweigern, 400 Franken pro Tag sind ihr aber zu tief. Der Stadtrat kann sich vorstellen, den Arboner Turnern oder Sängern künftig den Seeparksaal einmal pro Jahr für pauschal 600 Franken zu überlassen, wenn die Veranstaltung öffentlich zugänglich ist, heisst es seiner Antwort auf die Fragen von Straub. Die Details sollen in einer neuen Benützungsordnung geregelt werden.

«Es braucht klare Richtlinien, welche Vereine bei welchen Veranstaltungen in den Genuss von Vergünstigungen kommen sollen.» Denn wenn nicht definiert sei, was kommerziell sei und was nicht, bestehe die Gefahr von Missbrauch. Das Ergebnis der Abklärungen soll den Vereinen beim nächsten Treffen mit der Stadt im Oktober präsentiert werden.

Auslastung an Wochenenden war zuletzt hoch

Auf der neuen, im Sommer aufgeschalteten Website will die Stadt den Seeparksaal besser positionieren und attraktiver bewerben. In Bezug auf den Veranstaltungskalender strebt sie eine Zusammenarbeit mit der Service-Plattform «Mein Thurgau» an. Vor der Pandemie war der Seeparksaal zuletzt an den Wochenenden zu 85 Prozent ausgelastet, zu rund vier Fünfteln durch Auswärtige.