Riklin & Schaub treten am 26. Februar in Bischofszell auf

KULTUR «Was wäre wenn»: Riklin & Schaub stellen in Bischofszell ihr neues Programm vor Der Bischofszeller Kulturverein Literaria bringt am 26. Februar das Singer-Songwriter-Duo auf die Bühne der Aula Sandbänkli. Roman Riklin und Daniel Schaub erzählen, wie sie die Coronapandemie erleben und was sie zum neuen Programm inspiriert hat. Interview: Georg Stelzner Jetzt kommentieren 18.02.2022, 11.30 Uhr

Roman Riklin und Daniel Schaub mit ihren Instrumenten. Bild: PD

Das neue Programm heisst «Was wäre wenn». Wie ist es zu diesem Titel gekommen?

Roman Riklin: Nach der Auflösung des Trios Heinz de Specht haben wir uns gefragt, was wäre, wenn wir zu zweit auf die Bühne zurückkehren würden. Und dann drehte sich alles um die Frage, wie wir uns weiterentwickeln können. Alle Aspekte bezüglich Identitätsfindung kreisten letztlich um diese Frage. So sind wir dann auf den Titel des neuen Programms gekommen.

Wovon handelt das neue Programm? Gibt es so etwas wie

einen thematischen roten Faden?

Daniel Schaub: Die Themenpalette ist sehr breit. Bei genauem Hinhören wird man aber an verschiedenen Stellen auf den titelgebenden Konjunktiv treffen. Dramaturgisch ist das neue Programm aber schon strukturiert.

Was wäre für Sie beide denn anders gekommen, wenn es

die Coronapandemie nicht gäbe respektive gegeben hätte?

Riklin: Ohne Pandemie hätten wir auf Tournee gehen können. Diese mussten wir verschieben. De facto bestand für uns ein Berufsverbot. Im neuen Programm kommt Corona aber nur am Rande vor.

Wie haben Sie die letzten zwei Jahre erlebt? Was war am schwersten zu ertragen?

Schaub: Mir hat vor allem die Gewissheit in vielen Lebensbereichen gefehlt. Das Wissen, was als Nächstes kommt, fehlte. Es gab keine Planungssicherheit mehr, was ich als überaus mühsam empfunden habe.

Riklin: Im Privatleben hat mir besonders die Möglichkeit gefehlt, ins Theater gehen zu können, wenn ich Lust verspürte. Das habe ich schmerzlich vermisst.

Zur Musik und zum Text kommt im neuen Programm noch das Bild. Wie muss man sich das vorstellen?

Schaub: Es werden Bilder auf eine Leinwand projiziert. Die Bilder stellen ein neues Erzählelement dar, ohne das gewisse Songs keinen Sinn ergeben würden. Das heisst, diese Lieder muss man nicht nur hören, sondern gewissermassen auch «sehen».

Riklin: Meines Wissens sind wir die Ersten, die so etwas ausprobieren. Diese Kombination von Musik, Text und Bild ist ein mögliches Alleinstellungsmerkmal.

Wie entsteht ein neues Programm? Gibt es eine Arbeitsteilung oder sind Sie beide in allen Bereichen kreativ tätig?

Schaub: Das Letztere ist der Fall. Roman und ich machen beide alles. Jeder von uns textet und jeder komponiert. Die Nummern eines Programms sind ein Gemeinschaftswerk.

Riklin: Ein neues Programm zu gestalten, ist für uns immer auch eine Art Forschungsarbeit.

Sie beide tragen die Lieder in Mundart vor. Wäre Hochdeutsch

eine Option oder was spricht für den Dialekt?

Riklin: Salopp gesagt singen wir Schweizerdeutsch, weil uns der Schnabel so gewachsen ist. In der Muttersprache kann man sich am besten ausdrücken. Solange wir in der Schweiz auftreten, kommt für uns nichts anderes in Frage.

Schaub: Im eigenen, gewohnten Dialekt zu singen, macht auch deshalb Sinn, weil die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, sich auf die Schweiz beziehen.

Sie treten auch in grossen Städten und Hallen auf. In Bischofszell wird das Publikum wesentlich kleiner sein. Macht das für Sie einen Unterschied?

Riklin: Natürlich erlebt man einen Auftritt vor zahlreichem Publikum anders, weil die Stimmung eine ganz andere ist. In einem kleinen Saal sind viele Besucherinnen und Besucher individuell wahrnehmbar. Die Leute fühlen sich dort direkter angesprochen, scheuen sich deshalb aber auch oft, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen – aus Angst erkannt zu werden oder aufzufallen. Ich finde, beides kann gleichermassen schön sein: ein Auftritt vor sehr vielen Leuten und einer, dem vielleicht nur 80 oder 100 Personen beiwohnen.

Schaub: Ich mache mir darüber keine grossen Gedanken. Es gehört zu unserem Metier, mal in grossen Hallen, mal in kleinen Sälen aufzutreten. Kürzlich sind wir in Schwanden in einem relativ kleinen Raum aufgetreten, den wir spontan umgestaltet und so eine intime Atmosphäre geschaffen haben.

Wie merken Sie, ob Ihr Programm beim Publikum ankommt?

Riklin: Ein Indiz dafür, die erhoffte Wirkung erzielt zu haben, ist lautes, deutlich hörbares Lachen als Reaktion auf eine Pointe. Viel wichtiger ist uns aber, jemanden zum Schmunzeln und zum Nachdenken zu bringen. Wenn jemand berührt ist von dem, was wir vortragen, dann ist das für uns als Künstler eine Befriedigung. Leute, die so reagieren, sind im Publikum naturgemäss aber weniger gut zu identifizieren.

Ist es Ihnen wichtig, vom Publikum «richtig» verstanden

zu werden?

Schaub: Wir haben schon Erwartungen bezüglich der Publikumsreaktionen. Fallen diese anders aus als erhofft, ändern wir auch mal bestimmte Textstellen. Es ist immer spannend, mit einem neuen Programm erstmals auf der Bühne zu stehen und zu erleben, wie das Publikum reagiert. Aber wie Roman gesagt hat, wollen wir die Leute in erster Linie auf unterhaltsame Art und Weise zum Nachdenken anregen.

Riklin: Wir haben schon das Bedürfnis, richtig verstanden zu werden. Falsch verstanden zu werden, ist schlimm. Anderseits: Wir bekennen bei unseren Auftritten zwar Farbe, wollen aber niemandem eine Meinung aufzwingen, sondern lediglich eine Stossrichtung vorgeben.

Schaub: Ich sehe das genauso. Wir möchten nicht missionieren und als Besserwisser vors Publikum treten.

Wird der Auftritt am 26. Februar Ihr erster in Bischofszell sein?

Riklin: Als Duo schon, aber als Heinz de Specht gab es in den Jahren 2012 und 2019 bereits zwei Auftritte in Bischofszell.

Kennen Sie Bischofszell? Haben Sie beide eine wie auch immer geartete Beziehung zur Rosenstadt?

Riklin: Ich kenne Bischofszell, weil meine Grossmutter dort aufgewachsen ist. Aber nicht nur deshalb. Vor 20 Jahren habe ich als musikalischer Leiter an der «Hair»-Aufführung der Oberthurgauer Festspiele mitgewirkt und war deshalb oft in der Stadt.

Schaub: Eine persönliche Beziehung zu Bischofszell habe ich nicht. Ich kann mich aber noch gut an die bisherigen Auftritte erinnern.

Was erwarten Sie vom Auftritt in Bischofszell?

Schaub: Ich hoffe, dass Roman und ich an diesem Abend einen guten Job machen und wir vor einem vollen Haus auftreten können.

Konzert: Samstag, 26. Februar, 20 Uhr, Aula Sandbänkli, Bischofszell. Vorverkauf: Bücher zum Turm, Marktgasse 2, Bischofszell; oder E-Mail an info@literaria.ch. Weitere Auftritte: 5. März: Lichtensteig, Chössitheater; 10. März, Wil, Tonhalle; 25. März: Flawil, «Spurbar»; 30./31. März: St.Gallen, Kellerbühne. Weitere Infos: www.riklinschaub.ch.

