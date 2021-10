Stadtmusik Arbon zurück auf der Bühne

Unterhaltungsabend Comeback mit Queen: Die Stadtmusik Arbon ist zurück auf der Bühne Am Samstag und Sonntag gab sie zusammen mit der Jugendmusik zwei Konzerte im katholischen Pfarreizentrum. Auf dem Programm standen Klassiker von Jon Bon Jovi, Pink Floyd oder Guns N’Roses. Max Eichenberger 31.10.2021, 16.40 Uhr

Von Covid liessen sich die Musikantinnen und Musikanten nicht unterkriegen und bereiteten unter erschwerten Bedingungen ihr öffentliches Comeback vor. «The Show must go on» hiess denn auch folgerichtig das Motto der beiden Unterhaltungskonzerte mit stilistisch modernem Anstrich am Wochenende im Pfarreizentrum.

Das Korps setzte es unter der Leitung von Gabriel Mayer Hétu spielfreudig-beschwingt um. Präsidentin Evelyne Jung betonte:

«Musik kann alles etwas leichter machen und das Gefühl geben, dass das Leben weitergeht.»

Das Publikum musste sich erst an das legère Outfit der Musikantinnen und Musikanten gewöhnen: bunte T-Shirts statt gebügelter Uniform. Mit musikalischer Entsprechung, was für manche Besucher einer zweiten Angewöhnung bedurfte: Da wurde nämlich ordentlich gerockt mit Klassikern von Queen (und dem Motto nach Noten), von Bon Jovi, Pink Floyd und Guns N’Roses. Mit der Hymne «We Are The World» zollte die Stadtmusik auch Michael Jackson Tribut.