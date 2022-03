Eröffnung Ausstellung im Egnacher Tankkeller

Kultur Baum der Erkenntnis, eine pink Lady und tierische Leichen: Hunderte strömen zur Ausstellungseröffnung in die ehemalige Mosterei von Egnach Dass Kultur eine Magnetwirkung auf Menschen haben kann, zeigte am Samstagabend die Vernissage der temporären Kunststätte im ehemaligen Tankkeller der Thurella direkt beim Bahnhof. Das Publikumsinteresse war riesig. Christof Lampart Jetzt kommentieren 06.03.2022, 14.55 Uhr

Lichtinstallation bringt die Mosterei-Räumlichkeiten zum Leuchten. Bild: Reto Martin

Alles, was befristet und in der Sache schon in naher Zukunft nicht mehr wiederholbar ist, erscheint uns Menschen oft als besonders kostbar. Und genau diesen Eindruck bekam man am Samstag aufgrund vieler Reaktionen vermittelt, welche rund um die Ausstellungseröffnung im Egnacher Tankkeller geäussert wurden. Oft waren es wertschätzende Kommentare von Besucherinnen und Besuchern - gepaart mit der Begeisterung fürs Gezeigte, die man überall sah und hörte.

Elf Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise Künstlerkollektive stellen bis und mit dem 28. Mai in der monumentalen, stillgelegten Mosterei aus, bevor diese teilweise rückgebaut wird. Es ist eine im Raum Oberthurgau einzigartige Kulturoffensive in gewerbehistorischem Ambiente, die es inhaltlich in sich hat. Denn die Kunstschaffenden machten mit ihren Objekten, Bildern und Installationen deutlich, dass sie diese «Kunsthalle» nicht nur nutzen wollten, sondern – bezogen auf ihre ursprüngliche Funktion – überaus ernst nahmen. Wo einst Äpfel gemostet wurden, sollte es auch in den nächsten Monaten noch «saften» und in Sachen Kunst nach «Apfel» schmecken.

Erbsünde – Biene - Lifestyleprodukt

Baum der Erkenntnis. . Bild: Reto Martin

Schmecken konnte man ganz real Max Bottinis Installation «Wäre die Welt eine andere?» Denn die Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, Erbsünde hin, Hunger her, eine Frucht vom Baum der Erkenntnis zu pflücken und zu essen. Simone Kappelers Fotografien von alten Birnbäumen erweckten die Lust nach dem unverstellten Naturerlebnis, derweil Jan Kaeser im ehemaligen Schnapskeller keineswegs eine Schnapsidee hatte, obwohl sie schon roch: denn er platzierte zwölf grosse, brennende Bienenwachskerzen an den Wänden und schrieb über jede ein Wort, das, nacheinander gelesen, einen den Werdegang von der Befruchtung der Blüte durch die Biene bis hin zum fertigen Schnaps nachvollziehen lässt.

E

Susanne Hefti wiederum nahm sich in «Pink Lady» in Bildern und Fotografien erfolgreich der kritischen Frage an, was es braucht, um aus einem gesunden, einfachen Obst ein Lifestyle-Produkt zu kreieren, das perfekt designt daherkommt, während gleichzeitig durch den wirtschaftsgetriebenen Strukturwandel immer mehr alte Apfel-Sorten verschwinden.

Zum Klang wird hier der Apfel

Neben den Werken, die augenfällig einen Bezug zur ehemaligen Mosterei herstellen, gab es aber auch einige, die die baulichen Gegebenheiten in den katakombenartigen Räumen nutzten. So installierte Andy Guhl einen überaus monumentalen Resonanz- und Objektraum in den Tanks des ehemaligen Böhikellers, wo die Objekte darauf «warten», dass sich die Gäste zu ihnen herunterbeugen, um sie in Augenschein nehmen. Auch kann man hier Holzkugeln gegen die gelben Metallbehälter prallen lassen, womit die Kunst zum Klang wird und umgekehrt.

Projektleiter Pascal Leuthold spricht an der Vernissage zu den Gästen. Bild: Reto Martin

Grell, verspielt und zerbrechlich «leuchten» sich die Neonröhreninstallationen von Urs Burger ins Gedächtnis der Besucher, während die Klänge, die Stefan Philippi im «Ohrenkino» mit seinen Schüttelinstrumenten erzeugt, den ganzen Vorgang der Saftwerdung in Szenen, die unter anderem «Tropfen des Lebens» oder «Die Apfelkönigin und ihr Gefolge» heissen, im wahrsten Sinne des Wortes an- und durchklingen lässt.

Apfelsaft – nur über ihre Leichen

Viel Raum nehmen auch die «überfahrenen Tiere und ihre Geister» des Malerduos Boskovic-Scarth ein, die heimsuchen, wer ins Untergeschoss der Mosterei hinabsteigt. Man merkt plötzlich: jene Strassen, auf denen die Äpfel einst zur «Mosti» gekarrt wurden, um veredelt zu werden, sind durch die Transporte mit den Leichen zahlreicher Kleinstleben gepflastert.

Stoffbahnen von Co Gründler. Bild: Reto Martin

Frech und frisch kommt die im Loop gezeigte Videoarbeit von Andrea Vogel daher, während die Stoffbahnen von Co Gründler die Farbe gewordene Atmosphäre der Räume widerspiegelt. Hat sich doch die Künstlerin während mehrerer Wochen beim Bemalen der 30 Meter langen Stoffbahnen in der Mosterei aufgehalten und sich von ihr inspirieren lassen. Wohl die mitunter am wenigsten zu «fassende» (und das dürfte durchaus gewollt gewesen sein) Arbeit könnte für viele das fliessend anmutende Video von Olga Titus sein, von dem sie selber schreibt, dass es eine «Momentaufnahme im Bezug zum Tankkeller» sei, die Deutung zugleich jedoch «voll und ganz dem subjektiven Blick» überlassen werden sollte.

